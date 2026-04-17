LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Öt nappal a választás után: a Molra szegeződik a befektetők szeme
Ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják a hangulatot a világ tőzsdéin, a hazai piacon pedig még mindig a vasárnapi választás és annak következményei vannak a befektetők fókuszában. A nemzetközi piacokon a befektetők egyre inkább abban bíznak, hogy az Egyesült Államok és Irán között közeledés jöhet, ami enyhítheti a közel-keleti háború gazdasági kockázatait. Ami pedig eközben a hazai folyamatokat illeti: Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy elvárja, hogy a Mol ne fizessen osztalékot az MCC-nek, ráadásul este az is kiderült, hogy a leendő miniszterelnök és Hernádi Zsolt tárgyalását követően a Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának.
Bizonytalan nyitás jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,9 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,24 százalékot esett, míg a CSI 300 0,55 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,05 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,26 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,06 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,07 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét zárásaként idehaza a KSH a februári kereseti adatokat teszi közzé. Nemzetközi fronton délelőtt az eurózóna februári külkereskedelmi egyenlege hozhat mozgást az európai piacokon.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 41,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 23,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 68,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 578,72 0,2% 0,8% 3,5% 1,1% 22,5% 42,0%
S&P 500 7 041,28 0,3% 3,2% 5,1% 2,9% 33,5% 68,2%
Nasdaq 26 333 0,5% 5,0% 6,8% 4,3% 44,2% 87,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 518,34 2,4% 6,5% 10,7% 18,2% 75,5% 100,5%
Hang Seng 26 394,26 1,7% 2,5% 2,2% 3,0% 25,3% -8,9%
CSI 300 4 736,61 1,1% 3,7% 1,4% 2,3% 25,5% -4,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 154,47 0,4% 1,5% 2,5% -1,4% 13,3% 56,2%
CAC 8 262,7 -0,1% 0,2% 4,1% 1,4% 12,7% 31,4%
FTSE 10 589,99 0,3% -0,1% 2,6% 6,6% 28,0% 50,9%
FTSE MIB 48 026,94 -0,3% 1,5% 8,3% 6,9% 33,2% 94,1%
IBEX 18 089,5 -0,5% -0,1% 5,9% 4,5% 39,8% 110,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 136 260,41 -2,3% 6,4% 12,8% 22,7% 56,4% 216,9%
ATX 5 865,47 -0,3% 3,7% 10,7% 10,1% 49,7% 81,4%
PX 2 683,75 -0,2% 3,0% 6,1% -0,1% 31,4% 143,1%
Magyar blue chipek              
OTP 43 410 -2,0% 11,3% 22,8% 23,7% 78,9% 229,0%
Mol 4 164 -5,9% 3,9% 10,6% 41,6% 45,1% 101,0%
Richter 12 730 -0,8% 2,7% 7,2% 29,0% 22,6% 46,9%
Magyar Telekom 2 374 1,6% 6,5% 16,4% 32,5% 47,8% 465,2%
Nyersanyagok              
WTI 96,46 3,7% -3,2% 3,3% 68,5% 53,4% 57,8%
Brent 99,54 4,8% 3,5% -1,0% 63,6% 51,1% 48,8%
Arany 4 806,82 -0,1% 0,8% -3,8% 11,1% 45,3% 170,2%
Devizák              
EURHUF 365,0750 0,0% -3,2% -6,7% -4,9% -10,4% 1,1%
USDHUF 310,1479 0,2% -3,9% -9,0% -5,1% -13,4% 2,9%
GBPHUF 419,0601 0,4% -3,1% -7,2% -4,9% -11,5% 0,5%
EURUSD 1,1771 -0,2% 0,7% 2,5% 0,2% 3,4% -1,7%
USDJPY 158,9850 0,0% -0,1% -0,2% 1,4% 11,6% 46,1%
GBPUSD 1,3523 -0,3% 0,8% 1,7% 0,5% 2,0% -2,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 75 178 0,5% 4,7% 0,4% -15,3% -10,6% 22,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,31 0,7% 0,5% 2,3% 3,5% 0,7% 174,0%
10 éves német állampapírhozam 3 -0,5% 0,6% 2,8% 4,8% 21,7% -1 089,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,14 -1,1% -8,8% -16,0% -10,6% -14,2% 126,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

