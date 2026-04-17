Öt nappal a választás után: a Molra szegeződik a befektetők szeme

Bizonytalan nyitás jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,9 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,24 százalékot esett, míg a CSI 300 0,55 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,05 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,26 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,06 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,07 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét zárásaként idehaza a KSH a februári kereseti adatokat teszi közzé. Nemzetközi fronton délelőtt az eurózóna februári külkereskedelmi egyenlege hozhat mozgást az európai piacokon.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,4 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 41,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 23,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 68,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 578,72
|0,2%
|0,8%
|3,5%
|1,1%
|22,5%
|42,0%
|S&P 500
|7 041,28
|0,3%
|3,2%
|5,1%
|2,9%
|33,5%
|68,2%
|Nasdaq
|26 333
|0,5%
|5,0%
|6,8%
|4,3%
|44,2%
|87,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 518,34
|2,4%
|6,5%
|10,7%
|18,2%
|75,5%
|100,5%
|Hang Seng
|26 394,26
|1,7%
|2,5%
|2,2%
|3,0%
|25,3%
|-8,9%
|CSI 300
|4 736,61
|1,1%
|3,7%
|1,4%
|2,3%
|25,5%
|-4,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 154,47
|0,4%
|1,5%
|2,5%
|-1,4%
|13,3%
|56,2%
|CAC
|8 262,7
|-0,1%
|0,2%
|4,1%
|1,4%
|12,7%
|31,4%
|FTSE
|10 589,99
|0,3%
|-0,1%
|2,6%
|6,6%
|28,0%
|50,9%
|FTSE MIB
|48 026,94
|-0,3%
|1,5%
|8,3%
|6,9%
|33,2%
|94,1%
|IBEX
|18 089,5
|-0,5%
|-0,1%
|5,9%
|4,5%
|39,8%
|110,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|136 260,41
|-2,3%
|6,4%
|12,8%
|22,7%
|56,4%
|216,9%
|ATX
|5 865,47
|-0,3%
|3,7%
|10,7%
|10,1%
|49,7%
|81,4%
|PX
|2 683,75
|-0,2%
|3,0%
|6,1%
|-0,1%
|31,4%
|143,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|43 410
|-2,0%
|11,3%
|22,8%
|23,7%
|78,9%
|229,0%
|Mol
|4 164
|-5,9%
|3,9%
|10,6%
|41,6%
|45,1%
|101,0%
|Richter
|12 730
|-0,8%
|2,7%
|7,2%
|29,0%
|22,6%
|46,9%
|Magyar Telekom
|2 374
|1,6%
|6,5%
|16,4%
|32,5%
|47,8%
|465,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,46
|3,7%
|-3,2%
|3,3%
|68,5%
|53,4%
|57,8%
|Brent
|99,54
|4,8%
|3,5%
|-1,0%
|63,6%
|51,1%
|48,8%
|Arany
|4 806,82
|-0,1%
|0,8%
|-3,8%
|11,1%
|45,3%
|170,2%
|Devizák
|EURHUF
|365,0750
|0,0%
|-3,2%
|-6,7%
|-4,9%
|-10,4%
|1,1%
|USDHUF
|310,1479
|0,2%
|-3,9%
|-9,0%
|-5,1%
|-13,4%
|2,9%
|GBPHUF
|419,0601
|0,4%
|-3,1%
|-7,2%
|-4,9%
|-11,5%
|0,5%
|EURUSD
|1,1771
|-0,2%
|0,7%
|2,5%
|0,2%
|3,4%
|-1,7%
|USDJPY
|158,9850
|0,0%
|-0,1%
|-0,2%
|1,4%
|11,6%
|46,1%
|GBPUSD
|1,3523
|-0,3%
|0,8%
|1,7%
|0,5%
|2,0%
|-2,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 178
|0,5%
|4,7%
|0,4%
|-15,3%
|-10,6%
|22,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,31
|0,7%
|0,5%
|2,3%
|3,5%
|0,7%
|174,0%
|10 éves német állampapírhozam
|3
|-0,5%
|0,6%
|2,8%
|4,8%
|21,7%
|-1 089,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,14
|-1,1%
|-8,8%
|-16,0%
|-10,6%
|-14,2%
|126,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
