Szándékosan butították le a legújabb AI-modellt, veszélyes funkciót zárt el az Anthropic

Az új modell a szoftverfejlesztés, az utasítások követése és a valós munkafeladatok elvégzése terén egyaránt felülmúlja elődjét, a februárban megjelent Claude Opus 4.6-ot. Az iparági összehasonlító teszteken a rendszer többek között az

AI-ügynök alapú programozás, a több tudományágat átfogó logikai következtetés, valamint a szoftveres eszközök használata terén is jobb eredményeket ért el.

A Claude Mythos Preview kiberbiztonsági képességeit azonban az Opus 4.7 nem éri el. Az Anthropic a Mythos Preview-t a hónap elején csupán néhány kiválasztott vállalat számára tette elérhetővé a Project Glasswing nevű kiberbiztonsági kezdeményezés keretében, és egyelőre nem is tervezik a széles körű bevezetését. A projekt nyomán már több magas szintű egyeztetésre is sor került a Trump-adminisztráció tagjai, a technológiai vállalatok és a bankvezetők között a fejlett MI-modellek biztonsági kockázatairól.

Az Anthropic közleménye szerint az Opus 4.7-et olyan biztonsági korlátokkal látták el, amelyek

automatikusan felismerik és blokkolják a tiltott vagy magas kockázatú kiberbiztonsági felhasználásra utaló parancsokat.

A vállalat hozzátette, hogy a modell betanítása során a kiberbiztonsági képességek célzott csökkentésével is kísérleteztek. Azoknak a biztonsági szakembereknek, akik jogszerű célokra szeretnék használni a rendszert, egy hivatalos átvilágítási programon keresztül kell regisztrálniuk.

A Claude Opus 4.7 az Anthropic valamennyi platformján és API-ján, valamint a Microsoft, a Google és az Amazon felhőszolgáltatásain keresztül is elérhető, az előző verzióval megegyező áron.

