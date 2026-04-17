Távozik a Netflix társalapítója, csúnyán megütötték a részvényt

Reed Hastings, a Netflix társalapítója és elnöke 29 év után távozik a streamingóriástól. A lépés különösen érzékeny időszakban érkezik, hiszen a cég a lassuló növekedés és a meghiúsult Warner Bros. Discovery-fúzió után épp új növekedési irányokat keres.

A 65 éves Hastings a júniusi közgyűlésen már nem jelölteti újra magát az igazgatótanácsba. A jövőben a jótékonyságra, illetve egyéb tevékenységeire kíván összpontosítani – derül ki a Netflix csütörtökön közzétett, részvényeseknek szóló leveléből.

A távozás hírére a vállalat részvényárfolyama mintegy 9 százalékot zuhant.

Hastings a DVD-kölcsönzésből egy világméretű streamingbirodalmat épített fel, amely gyökeresen átalakította a filmek és sorozatok terjesztését. A vállalat társ-vezérigazgatója, Ted Sarandos úgy méltatta alapítótársát, mint aki kockázatvállaló kultúrát és a kiválóság iránti elkötelezettséget honosított meg a cégnél. Hastings csütörtöki közleményében úgy fogalmazott, hogy valódi hozzájárulása nem egyetlen döntésből állt. Sokkal inkább egy olyan vállalat felépítését tekinti fő művének, amelyet mások örökölhetnek és továbbfejleszthetnek.

A Netflix az első negyedévben 12,25 milliárd dolláros bevételt ért el. Ez 16 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, amivel kissé meghaladta az elemzői várakozásokat is. Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) a tavalyi 66 centről 1,23 dollárra emelkedett. Ezt az eredményt részben a februárban meghiúsult Warner Bros. Discovery-felvásárlásból származó, 2,8 milliárd dolláros bánatpénz is javította. A vállalat ugyanakkor a következő negyedévre az elemzői várakozásoknál gyengébb egy részvényre jutó nyereséget vetített előre. Emellett az elmúlt egy év leglassabb negyedéves bevételnövekedésére számítanak.

Greg Peters társ-vezérigazgató elmondta, hogy a Netflix tavaly több mint 325 millió fizető előfizetővel zárta az évet, közönsége pedig már megközelíti az egymilliárd főt. A cég egyre többet fektet videopodcastokba, élő szórakoztató műsorokba – például a World Baseball Classic japán mérkőzéseibe –, valamint a reklámüzletág bővítésébe. A reklámbevételek 2026-ra várhatóan elérik a 3 milliárd dollárt, ami az egy évvel korábbi összeg kétszeresét jelenti.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ