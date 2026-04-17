Távozik a Netflix társalapítója, csúnyán megütötték a részvényt

A 65 éves Hastings a júniusi közgyűlésen már nem jelölteti újra magát az igazgatótanácsba. A jövőben a jótékonyságra, illetve egyéb tevékenységeire kíván összpontosítani – derül ki a Netflix csütörtökön közzétett, részvényeseknek szóló leveléből.
A távozás hírére a vállalat részvényárfolyama mintegy 9 százalékot zuhant.
Hastings a DVD-kölcsönzésből egy világméretű streamingbirodalmat épített fel, amely gyökeresen átalakította a filmek és sorozatok terjesztését. A vállalat társ-vezérigazgatója, Ted Sarandos úgy méltatta alapítótársát, mint aki kockázatvállaló kultúrát és a kiválóság iránti elkötelezettséget honosított meg a cégnél. Hastings csütörtöki közleményében úgy fogalmazott, hogy valódi hozzájárulása nem egyetlen döntésből állt. Sokkal inkább egy olyan vállalat felépítését tekinti fő művének, amelyet mások örökölhetnek és továbbfejleszthetnek.
A Netflix az első negyedévben 12,25 milliárd dolláros bevételt ért el. Ez 16 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, amivel kissé meghaladta az elemzői várakozásokat is. Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) a tavalyi 66 centről 1,23 dollárra emelkedett. Ezt az eredményt részben a februárban meghiúsult Warner Bros. Discovery-felvásárlásból származó, 2,8 milliárd dolláros bánatpénz is javította. A vállalat ugyanakkor a következő negyedévre az elemzői várakozásoknál gyengébb egy részvényre jutó nyereséget vetített előre. Emellett az elmúlt egy év leglassabb negyedéves bevételnövekedésére számítanak.
Greg Peters társ-vezérigazgató elmondta, hogy a Netflix tavaly több mint 325 millió fizető előfizetővel zárta az évet, közönsége pedig már megközelíti az egymilliárd főt. A cég egyre többet fektet videopodcastokba, élő szórakoztató műsorokba – például a World Baseball Classic japán mérkőzéseibe –, valamint a reklámüzletág bővítésébe. A reklámbevételek 2026-ra várhatóan elérik a 3 milliárd dollárt, ami az egy évvel korábbi összeg kétszeresét jelenti.
Forrás: Reuters
Szándékosan butították le a legújabb AI-modellt, veszélyes funkciót zárt el az Anthropic
Kijöt a Claude Opus 4.7.
Évtizedes doktrínaváltásra készül az EU, megadnak mindent az európai cégeknek, hogy világbajnokok legyenek
Teljesen átírják a vállalatokra vonatkozó szabályokat.
Török Gábor: nem a Fidesz bukott nagyot, hanem a Tisza nyert óriásit
A történelmi léptékű változás mértéke már most jól látszik.
Kiszivárgott a titkos projekt: veszélyes képességű mesterséges intelligencia bevezetésére készül az Egyesült Államok
Egy módosított változatot adnak oda egy szűk körnek.
Nagy bajban van Európa: teljesen elapadtak a fegyverszállítmányok - Putyin röhöghet a markába
Pedig Washington keményen lobbizott az amerikai eszközök vásárlásáért.
Brüsszel becsapná az ajtót, de Magyar Péter beteheti a lábát a küszöbön
Egyelőre csak találgatnak arról az Európai Bitzottságban, hogyan reagál az új magyar kormány a kínai rohamra.
Lemondott a Közmédia Kuratóriumának egyik tagja
Szerint a vasárnapi választási eredmény egyértelmű üzenet.
Fájdalmas veszteségeket hozhat a bankoknak a kriptók térnyerése
Több nagybank komoly kockázatokkal néz szembe.
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!