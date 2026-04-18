LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.96%
TISZA
 
53.12%
FIDESZ-KDNP
 
38.66%
Mi Hazánk
 
5.64%
DK
 
1.11%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Hat hétre elég kerozin maradt Európában, tömegével törlik a járatokat a légitársaságok
Hat hétre elég kerozin maradt Európában, tömegével törlik a járatokat a légitársaságok

Világszerte járatritkításokra és a repülőgépek földön tartására kényszerülnek a légitársaságok a kerozin árának drasztikus emelkedése miatt, amit az iráni háború és a Hormuzi-szoros amerikai tengeri blokádja váltott ki. A nyári utazási szezon emiatt komoly veszélybe került rengeteg utazó számára - írja a Bloomberg.

A holland KLM a legújabb érintett a sorban: csütörtökön bejelentették, hogy az elkövetkező hónapban

nyolcvan oda-vissza közlekedő járatot törölnek az amszterdami Schiphol repülőtéren.

Hasonló lépésekre kényszerült a United Airlines, a Lufthansa, a Cathay Pacific és számos más légitársaság is. A Cirium elemzőcég adatai szerint májusra mintegy három százalékponttal csökkent a globális kapacitás. A húsz legnagyobb légitársaság közül tizenkilenc már ritkította járatait. A cég az idei évre eredetileg négy-hat százalékos növekedést várt, jelenleg viszont az akár háromszázalékos visszaesést sem tartják kizártnak.

A fennakadásokat kezdetben csak a közel-keleti légitársaságok és repülőterek érzékelték. Az iráni olajszállítmányok leállása miatt azonban a válság azóta globálissá vált. A Delta Air Lines vezérigazgatója, Ed Bastian negyedéves szinten 2,5 milliárd dolláros többletüzemanyag-költségről számolt be. Egyúttal jelezte, hogy minden alacsony nyereségtartalmú járatot felülvizsgálnak. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint

Európában nagyjából hat hétre elegendő kerozinkészlet maradt.

A Ryanair, a Virgin Atlantic és az EasyJet is csupán május közepéig tud üzemanyag-ellátási prognózist adni. Az Európai Unió közös cselekvési tervet készít elő arra az esetre, ha a Hormuzi-szorosnál tartósan fennmarad a feszültség.

A Lufthansa a héten radikális lépésekre szánta el magát. Leállította a CityLine leányvállalatát, huszonhét repülőgépet vont ki a forgalomból, és a teljes hálózatán csökkentette a kapacitást. Ezt a régebbi, nagy fogyasztású szélestörzsű repülőgépek ideiglenes leállításával érték el. Till Streichert pénzügyi igazgató szerint a flotta- és kapacitásoptimalizálási intézkedések felgyorsítása elkerülhetetlen volt a kerozin árának emelkedése, valamint a geopolitikai instabilitás miatt.

A járattörlések listája folyamatosan bővül. Az Air Canada megszüntette montreali és torontói járatait a New York-i JFK repülőtérre, a norvég Norse Atlantic pedig leállította az összes Los Angeles-i járatát. A Virgin Atlantic egyéves működés után felfüggesztette a London–Rijád útvonalat, míg a British Airways a dzsiddai járatát törölte. A nigériai légitársaságok "létüket fenyegető veszélyről" beszéltek. Arra figyelmeztettek, hogy napokon belül leállhatnak, ha nem csökkennek az üzemanyagárak. Az ausztrál Qantas mintegy 575 millió dolláros többletköltséggel számol a pénzügyi év második felében, emiatt öt százalékkal csökkenti belföldi kapacitását. A Cathay Pacific május közepétől június végéig két százalékkal ritkítja ázsiai–csendes-óceáni járatait, diszkont leányvállalata, a HK Express pedig hat százalékkal.

A kínai légitársaságok szintén fokozzák a napi járattörléseket. Ennek oka, hogy az üzemanyagárakat ők sem fedezték határidős ügyletekkel, ellentétben számos európai társasággal, amelyek legalább néhány hónapra biztosítani tudtak maguknak kedvezőbb árakat. A világ legnagyobb kapacitásával rendelkező amerikai légitársaságok jellemzően szintén nem alkalmaznak fedezeti ügyleteket, így nekik kell szembenézniük a legnagyobb költségnövekedéssel. Az utasok eközben azzal szembesülhetnek, hogy

a kevésbé forgalmas célállomásokra tartó útvonalak egyszerűen eltűnnek a kínálatból.

