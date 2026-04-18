Hógyárak és adatközpontok a hegyen: high-tech sípályák menthetik meg a klímaváltozástól az alpesi síelést

Egyre több alpesi síterep kerül veszélybe a klímaváltozás miatt, rövidül a szezon, csökken a természetes hó, és már ma is akadnak helyek, ahol egy-egy tél teljesen kiesik. Miközben a kisebb, alacsonyabban fekvő pályák közül több már feladta a küzdelmet, a magashegyi régiók egyre inkább technológiával próbálnak túlélni: adatvezérelt hógazdálkodás, szenzorok és ipari vezérlőrendszerek segítik, hogy kevesebb vízből és energiából is fenntartható maradjon a síelés. A tét nagy, hiszen egy több milliárd eurós iparág jövője dőlhet el azon, hogy a digitalizáció mennyire tudja ellensúlyozni a hóhiányt.

Itt a klímaváltozás, mi lesz a síeléssel?

A klímaváltozás hatása az alpesi síelésre ma már nem jövőbeli forgatókönyv, hanem mérhető és egyre látványosabb folyamat. Az Alpokban a hótakaró vastagsága és a hóborítottság időtartama az 1980-as évek óta zsugorodik a téli átlaghőmérséklet emelkedése következtében: a melegebb telek miatt egyre gyakrabban esik eső hó helyett, különösen az alacsonyabb és közepes magasságú síterületeken, ami közvetlenül rövidíti a síszezont és rontja a pályák minőségét.

Egy, a The Guardian által idézett tanulmány szerint az elmúlt évtizedekben átlagosan 5–7 nappal rövidült a szezon, és az évszázad közepére akár 14–33 nappal is rövidebb lehet, ha a felmelegedés folytatódik. Műholdas adatokra épülő friss kutatások szerint az Alpok síterepeinek döntő többségén negatív trend figyelhető meg a hóborítottságban: a lesiklópályák több mint 90 százalékán csökken a természetes hó mennyisége, különösen a szezon végén.

Az Alpokban egyre több konkrét példa mutatja, hogy a jelenség már most átalakítja a síturizmust. Alacsonyabban fekvő síterepek zárnak be, és ha a globális felmelegedés eléri a 2°C-ot, a jelenlegi síterepek több mint fele nem lesz gazdaságosan üzemeltethető egyes bcslések szerint. Ausztriában a karintiai Dobratsch térségében például egy korábbi síterepet már 2002-ben bezártak a sorozatos hóhiányos telek miatt. Ugyanebben a régióban az Ankogel kisebb síterepe időszakosan egyáltalán nem tud kinyitni hóhiány miatt, a helyiek beszámolói szerint a korábban megszokott, többméteres hótakaró ma már gyakran elmarad. Franciaországban és Svájcban is egyre több a "szellem-síterep", több alacsonyabb fekvésű síközpont döntött úgy, hogy egyes teleken ki sem nyit, mert nem gazdaságos az üzemeltetés.

A folyamat mögött nemcsak a hőmérséklet-emelkedés, hanem a teljes hegyvidéki rendszer átalakulása áll. Az Alpok gleccserei gyors ütemben olvadnak – Svájcban például egy évtized alatt a jégtömeg negyede eltűnt –, miközben a hóval borított napok száma is csökken. Ausztriában az átlaghőmérséklet körülbelül 1,8°C-kal emelkedett 1950 óta, miközben a gleccserek tömege az elmúlt 150 évben több mint 60 százalékkal zsugorodott. Ez nemcsak a síelés feltételeit rontja, hanem a hegyvidéki infrastruktúrát is veszélyezteti: az olvadó permafroszt miatt instabillá válhatnak a felvonók tartószerkezetei is.

A síiparban már néhány nap kiesés is komoly bevételkiesést jelent, mert a csúcsszezon nagyon koncentrált. Mindez különösen érzékenyen érinti Ausztriát, ahol a síturizmus a gazdaság egyik tartóoszlopa, az osztrák pénzügyminisztérium pár évvel ezelőtti becslése szerint a téli szezonban a síturizmus akár heti 800 millió euró bevételt is generálhat az országban. Ha kevesebb a hó, rövidebb a szezon és bizonytalanabb az üzemelés, az közvetlenül csökkenti a vendégéjszakák számát, a síbérlet-eladásokat és a kapcsolódó szolgáltatások bevételeit. Egyes becslések szerint a század közepére a klímaváltozás évi több milliárd eurós kiesést okozhat az osztrák gazdaságnak, részben a téli turizmus visszaesése miatt.

A síelés valószínűleg nem tűnik el pár éven belül még az Alpokból, de egyre inkább a magasabban fekvő, technológiailag fejlettebb és tőkeerősebb régiók kiváltságává válhat.

A síipar technológiai válaszokat keres,

mindenekelőtt a mesterséges hógyártás növelésével. Ez azonban egyre drágább és kevésbé hatékony megoldás: a hóágyúk működéséhez is alacsony hőmérséklet kell, miközben víz- és energiaigényük jelentős.

A digitalizáció a megoldás? Így néz ki egy high-tech sípálya

A technológia alkalmazására és a digitalizációra példa a tiroli Sölden gleccsersíterep, ahol saját szemünkkel is megnézhettük a napokban, hogy hogyan lehet energiahatékonyabbá és fenntarthatóbbá tenni egy síterepet a technológia alkalmazásával. Nem is akárhogy, egy ratrakon utazva.

Az 1350 és 3340 méter magasság között elterülő söldeni síterep Tirolban 144 pályakilométerrel, 450 hektár összterülettel és 31 felvonóval várja a sielőket, és két gleccsernek, valamint az intelligens, erőforrás-kímélő hóágyúzásnak köszönhetően októbertől májusig megbízhatóan garantálja a havat. A sípályát üzemeltető Berbahnen Sölden a Siemens-szel partnerségben vitte véghez a síterep digitalizálását, amely a vállalat egyik legismertebb ipari vezérlőrendszer-családját, a Simatic S7-et alkalmazta hozzá. Ezt alapvetően gyárak, üzemek és infrastruktúrák automatizálására használják, lényegében egy ipari számítógép, ami szenzorok és kapcsolók, valamint egy rajta futó program segítségével vezérel.

A söldeni síterepen 320 mérőpontot telepítettek, valamint 100 kilométernyi üvegszálas kábelt fektettek le, amihez információs és kommunikációs technológiai rendszerek csatlakoznak.

A Siemens magyarázata szerint a Sentron Pac alapú multifunkciós mérőeszközökkel pontosan meg lehet mondani a nyári extrém alapterheléseket, de fel lehet deríteni és semlegesíteni az alvó fogyasztókat is.

A fejlesztés elsődleges célja a maximális összenergia betartása volt, mivel az úgynevezett negyedórás csúcs túllépése kifejezetten költséges. De azóta az alkalmazási spektrum továbbfejlődött.

Az igényalapú hótermelésben például jelentős energia-és költségmegtakarítási potenciál rejlik. A hómesterek feladata a szezon előtti tényleges hóhelyzet felmérése, a sikeres nyitáshoz szükséges műhó mennyiségének és előállítási feltételeinek – azaz hóágyúzó víz és hideg környezeti levegő, ideális esetben jóval fagypont alatt – megítélése. A terepen azonban nagyon nehéz megbecsülni, hogy egy, öt vagy tíz méter hó van-e, mivel a hótömeg alkalmazkodik a környezetéhez. Így a tapasztalt hómesterek az alap- és szezonhóágyúzásnál eleve beépítettek egy tartalékot, nehogy a téli élmény csorbuljon. Itt szintén teret kaphat a technológiai innováció, a hógazdálkodás digitalizálásával ugyanis pontosabb adatok alapján lehet cselekedni.

2014 és 2016 között a Bergbahnen Sölden a Kässbohrer céggel közösen indította el a SnowSAT projektet. Azóta a pályagépek az alaphóágyúzás után valós időben mérik a pályákon lévő tényleges hóvastagságot GPS- és LIDAR-mérések segítségével, ahol a SnowSAT rendszer vizualizációjában minden egyes hóágyúhoz egy adott terület, a meglévő hómennyiségtől függően pedig egy adott szín van hozzárendelve. A beállítási értékeket a SnowSAT-ból ezt követően átveszik a szintén a Siemens által biztosított, WinCC-alapú hógazdálkodási rendszerbe. Itt kerül meghatározásra az egyes csatlakozópontonkénti hóágyúzó víz mennyisége, amelyet az adott pályaszakaszra kell felhasználni.

Amikor a hóágyúzott terület a pályagépekkel járhatóvá válik, a terepen végzett mérések élő adatai valós időben kerülnek átvitelre a központi irányítórendszerbe, és ott összevetik az előírt értékekkel. A megoldás a különbözet alapján határozza meg a ténylegesen még szükséges hóágyúzó víz mennyiségét. Ezzel a rendszer igényalapú, erőforrás-kímélő és költséghatékonyabb pályaelőkészítést biztosít. A hóágyúk irányítórendszerének az energiagazdálkodással való összekapcsolásával a szakemberek pontos és vizuálisan egyértelműen feldolgozott terhelésgazdálkodási információt kapnak a síterületről. Ebbe beletartozik többek között azon további hóágyúk száma, amelyek például egy felvonó hajtóállomásához rendelhetők, az egyes lejtőkre lebontva.

Plusz adalék, hogy a söldeni síterep az utóbbi években egyre tudatosabban kezeli a havat mint erőforrást: a szezon végén nem hagyják egyszerűen elolvadni, hanem nagy depókba gyűjtik, majd speciális, fényvisszaverő geotextil takarókkal lefedik. Ez az úgynevezett „snow farming” módszer lehetővé teszi, hogy a hó jelentős része – akár 70–80 százaléka – túlélje a nyári hónapokat is. Ősszel ezt a megőrzött hótömeget visszaterítik a kritikus pályaszakaszokra, így már a természetes havazás előtt biztosítani tudják a szezon indulásához szükséges alapréteget.

A megoldás nem klasszikus értelemben vett víztározó, inkább egyfajta „hóbankként” működik, amely szorosan kapcsolódik a síterep digitalizációjához. A tárolt hó mennyiségét és elosztását szenzorokkal és adatvezérelt rendszerekkel optimalizálják, így pontosan meg tudják határozni, hol és mennyi hóra van szükség. Ez nemcsak a szezon korábbi nyitását segíti, hanem csökkenti a hóágyúzás víz- és energiaigényét is.

A söldeni síterep a hógazdálkodás mellett az energiaoldalon is próbál alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez: a „Helioplant” projekt keretében magashegyi környezetbe telepített napelemekkel termelnek villamos energiát. A panelek kifejezetten alpesi környezetre optimalizált fotovoltaikus technológiát alkalmaznak, minimalizálják a hómegtapadás és a felhalmozódás esélyét. A panelek felülete speciális, sima és részben hidrofób bevonatú, ami segíti a lecsúszást, és meredekebb szögben telepítik őket, így a hó egyszerűen lecsúszik róluk. A tartószerkezeteket, kábelezést és vezérlést úgy alakítják ki, hogy bírják a szélsőséges hőmérséklet-ingadozást, a nagy szélterhelést és a hónyomást, mindezt minimális környezeti behatással, sziklákban kis mélységbe lefúrva.

A rendszer egyik előnye, hogy nagy magasságban a napsugárzás erősebb, a hideg levegő pedig javítja a panelek hatásfokát, miközben a hófelszín visszaverő képessége tovább növeli a beérkező energiát. Ez különösen értékes a sípályákon, ahol a felvonók és a hóágyúzás miatt rendkívül magas az energiaigény, és az árak emelkedése közvetlenül érinti a működési költségeket. A napelemek ugyanakkor egyelőre nem képesek teljes mértékben kiváltani a síterep energiaigényét, a söldeni síterepen nagyjából a harmadát fedezik, így inkább kiegészítő megoldásként tekinthetők. Jelentősége mégis nagy, mert jól illeszkedik a síterep digitalizált energiamenedzsment-rendszerébe.

A korlátok

Az alpesi síelés jövője nem egyik napról a másikra dől el, hanem egy lassú, de egyre egyértelműbb átalakulási folyamat eredménye lesz, amelyben a technológia kulcsszerepet kaphat.

A magasabban fekvő síterepek adatvezérelt működéssel, energiahatékony rendszerekkel és precíz hógazdálkodással ellensúlyozhatják a természetes hó csökkenését.

Kérdés, hogy az alacsonyabban fekvő régiók számára ezek a megoldások jelentenek-e még gazdaságos alternatívát, hogy a technológiai alkalmazkodás meddig tudja kitolni a jelenlegi üzleti modell határait, és hogy ez milyen költségek mellett tartható fenn hosszabb távon. Több elemzés szerint ez csak átmeneti alkalmazkodás, nem valódi megoldás, különösen, ha a felmelegedés folytatódik.

Címlapkép és képek forrása: Siemens