LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Bementünk egy hegy gyomrába, hogy megnézzük, milyen belülről egy épülő vízerőmű az osztrák Alpokban
Bementünk egy hegy gyomrába, hogy megnézzük, milyen belülről egy épülő vízerőmű az osztrák Alpokban

Az Alpokban közel 2000 méteres magasságban egy száz méteres gát peremén állva, majd egy sziklaalagútban, testközelből néztük meg, hogyan épül Ausztria energiarendszerének egyik következő kulcseleme. A vízenergia az osztrák áramtermelés gerince, de a klímaváltozás új kihívások elé állítja a modellt: egy több mint egymilliárd eurós beruházás azt próbálja megoldani, hogyan lehet a hegyeket egyfajta óriási energiatárolóként működtetni az egyre kiszámíthatatlanabbá váló energiaellátásban.
Ausztria energiarendszerének egyik alapja évtizedek óta a vízenergia, amely stabil és olcsó áramforrást biztosít a gazdaság számára. Az ország villamosenergia-rendszere európai szinten is egyedi, a Reuters szerint több mint 3000 vízerőműből áll a hálózat, és jellemzően a teljes áramtermelés több mint kétharmadát biztosítja.

Most saját szemünkkel nézhettünk meg egy vízerőmű-bővítési projektet: először egy száz méter magas gát szélén állva majdnem 2000 méter magasságban a hegyekben, majd három emelet mélyen a föld alatt, egy sziklába vájt alagútrendszerben nyerhettünk betekintést abba, hogyan épül a jövő energiatárolási infrastruktúrája.

Így néz ki egy épülő vízerőmű belülről

Az innsbrucki központú TIWAG (Tiroler Wasserkraft AG), Tirol legnagyobb áramszolgáltatója 2020 óta dolgozik a Sellrain–Silz szivattyús-tározós erőmű komplexum nagyléptékű bővítésén az úgynevezett Kühtai-projekt keretében. Az 1,13 milliárd eurós beruházás célja, hogy az energiatárolási kapacitást mintegy 50 százalékkal növelje a hónapokon belül elkészülő projektben, ezzel erősítve az ellátásbiztonságot és a rendszer rugalmasságát.

A projekt a már 1981 óta működő Sellrain–Silz rendszerre épül, ennek része a Kühtai és a Silz erőmű, valamint a Finstertal és Längental víztározók. A jelenleg is zajló bővítés három kulcseleme egy új tározó, egy új szivattyús-tározós erőmű, valamint egy több vízkivételi ponttal rendelkező alagútrendszer. Az új erőmű teljes egészében egy hegy gyomrában, sziklakavernában épül meg. A 31 millió köbméteres új tározó körülbelül feleakkora, mint a meglévő Finstertal-völgyi víztározó, további két eleme pedig a teljes egészében sziklaüregben épülő Kühtai 2 erőmű, valamint egy 25,6 kilométeres nyomóvezeték.

Forrás: TiWAG

A Kühtai 2 erőmű egy 4,5 méter átmérőjű nyomóalagúton keresztül köti össze az új Kühtai-tározót a meglévő Finstertal-völgyi víztározóval. Az erőmű központi elemei a két szivattyúturbina, amelyek reverzibilisek, vagyis működésük és forgásirányuk megfordítható.

A turbinákkal akár másodpercenként 90 köbméter víz is tud áramlani a Finstertal-völgyi tározóból a Kühtai-tározó felé, miközben a turbina meghajtja a generátort, amely villamosenergiát táplál a hálózatba.

Szivattyúüzemben a generátor motor üzemmódba vált, és áramot vesz fel a hálózatból. Ilyenkor a turbina a generátor által meghajtva szivattyúként működik, és a vizet a Kühtai-tározóból visszapumpálja a Finstertal-völgyi tározóba.

Forrás: TiWAG

Ez a működés lehetővé teszi, hogy a vizet későbbi áramtermelés céljából tárolják – hasonlóan egy akkumulátorhoz, csak jóval nagyobb léptékben. Az erőmű villamosenergia-ellátását egy rövid, föld alatti, 220 kV-os kábel biztosítja a már meglévő Kühtai-erőmű felől, amely eleve csatlakozik az elektromos hálózathoz, így nincs szükség új nagyfeszültségű vezetékre az Inn-völgy felé.

A beruházás stratégiai jelentősége abban áll, hogy lehetővé teszi a villamosenergia-rendszer gyors kiegyensúlyozását: alacsony kereslet idején az erőmű felpumpálja a vizet a magasabban fekvő tározókba, majd csúcsidőszakban visszaengedi azt, így

rövid időn belül képes jelentős mennyiségű villamosenergiát termelni.

A bővítés az ellátásbiztonságot hivatott erősíteni, különösen a kevés napfénnyel és széllel jellemzett téli hónapokban, ezzel fontos szerepet töltve be az osztrák energiaátmenet támogatásában.

A projektben a Siemens nagy partner, a Digital Industries üzletág vezérlő- és frekvenciaváltó-rendszereket, a Smart Infrastructure üzletág pedig kisfeszültségű energiaelosztó berendezést szállít az ANDRITZ mérnöki vállalaton keresztül.

Mi lesz, ha elolvadnak a gleccserek?

A klímaváltozás a vízerőművekre is hatással van. A gleccserek gyorsuló olvadása miatt Ausztriában közeledik az úgynevezett „peak water” fordulópont, amikor a korábban bőséges vízkészletek már nem tudják ugyanúgy támogatni a vízerőművek termelését. Szakértők szerint szinte minden alpesi gleccser tömeget veszít, ami középtávon a vízhozam csökkenéséhez és így a vízenergia-termelés visszaeséséhez vezethet – írja egyik cikkében a Bloomberg.

A csapadékmintázatok egyre szélsőségesebbé válnak, a hó helyett gyakrabban esik eső, ami felborítja a korábban kiszámítható tavaszi olvadási ciklust. Ennek következtében a vízerőművek működése is ingadozóbbá válik: a száraz időszakokat hirtelen, intenzív esőzések váltják, ami megnehezíti a tározók kezelését és az áramtermelés tervezését.

Rövid távon a gleccserek gyorsabb olvadása még növelheti a vízhozamot, de a modellek szerint ez a trend akár már 2040 körül megfordulhat. Ezt követően a csökkenő jégtartalékok miatt egyre kevesebb olvadékvíz jut a folyókba és a víztározókba. A kutatók – többek között egy mesterséges intelligenciát is alkalmazó nemzetközi projekt keretében – igyekeznek pontosabban meghatározni, mikor következhet be ez a fordulópont.

A folyamat különösen érzékeny időszakban zajlik: miközben a vízenergia hagyományosan az energiafüggetlenség egyik pillére volt, a geopolitikai feszültségek – például a globális energiaszállítások sérülékenysége – rámutattak az importfüggőség kockázataira. Wolfgang Hattmannsdorfer gazdasági miniszer egy márciusi nyilatkozatában elmondta, hogy Ausztria jelenleg villamosenergia-termelésének akár 90 százalékát tudná megújuló forrásokból fedezi, de a kereslet mintegy 20 százalékát gázerőművek adják, további 20 százalékot pedig importból kell biztosítani.

A TiWAG kérdésünkre válaszolva megerősítette, hogy a klímaváltozás átalakítja a vízhozam mintázatait. A gleccserek visszahúzódása miatt a gleccserekkel táplált vízgyűjtő területeken a nyári vízhozam rövid távon még stabil maradhat, hosszabb távon azonban csökkenés várható. Ezzel párhuzamosan egyre gyakoribbá válik, hogy hó helyett eső hullik, eltolódnak az évszakos csapadékminták, és sűrűsödnek a szélsőséges esőzések, ami összességében az éves vízhozam nagyobb ingadozásához vezet. Mindezek ellenére a következő évtizedekben ennek nem lesz jelentős hatása a TiWAG tározós vízerőműveinek villamosenergia-termelésére – nyilatkozta a cég. Hozzátéve, hogy

a megfelelően nagy tárolókapacitással rendelkező erőművek – például a Kühtai bővítési projekt – szerepe felértékelődik, mivel képesek a bőséges vízhozamú időszakokból a szárazabb periódusokra átcsoportosítani a vizet, valamint a heves esőzések során jelentkező csúcsvízhozamok tompításával az árvizek mérséklésében is segítenek.

Címlapkép forrása: TiWAG

Women's Money & Mindset Day 2026

