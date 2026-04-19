Bementünk egy hegy gyomrába, hogy megnézzük, milyen belülről egy épülő vízerőmű az osztrák Alpokban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Alpokban közel 2000 méteres magasságban egy száz méteres gát peremén állva, majd egy sziklaalagútban, testközelből néztük meg, hogyan épül Ausztria energiarendszerének egyik következő kulcseleme. A vízenergia az osztrák áramtermelés gerince, de a klímaváltozás új kihívások elé állítja a modellt: egy több mint egymilliárd eurós beruházás azt próbálja megoldani, hogyan lehet a hegyeket egyfajta óriási energiatárolóként működtetni az egyre kiszámíthatatlanabbá váló energiaellátásban.

Ausztria energiarendszerének egyik alapja évtizedek óta a vízenergia, amely stabil és olcsó áramforrást biztosít a gazdaság számára. Az ország villamosenergia-rendszere európai szinten is egyedi, a Reuters szerint több mint 3000 vízerőműből áll a hálózat, és jellemzően a teljes áramtermelés több mint kétharmadát biztosítja.

Most saját szemünkkel nézhettünk meg egy vízerőmű-bővítési projektet: először egy száz méter magas gát szélén állva majdnem 2000 méter magasságban a hegyekben, majd három emelet mélyen a föld alatt, egy sziklába vájt alagútrendszerben nyerhettünk betekintést abba, hogyan épül a jövő energiatárolási infrastruktúrája.

Így néz ki egy épülő vízerőmű belülről

Az innsbrucki központú TIWAG (Tiroler Wasserkraft AG), Tirol legnagyobb áramszolgáltatója 2020 óta dolgozik a Sellrain–Silz szivattyús-tározós erőmű komplexum nagyléptékű bővítésén az úgynevezett Kühtai-projekt keretében. Az 1,13 milliárd eurós beruházás célja, hogy az energiatárolási kapacitást mintegy 50 százalékkal növelje a hónapokon belül elkészülő projektben, ezzel erősítve az ellátásbiztonságot és a rendszer rugalmasságát.

A projekt a már 1981 óta működő Sellrain–Silz rendszerre épül, ennek része a Kühtai és a Silz erőmű, valamint a Finstertal és Längental víztározók. A jelenleg is zajló bővítés három kulcseleme egy új tározó, egy új szivattyús-tározós erőmű, valamint egy több vízkivételi ponttal rendelkező alagútrendszer. Az új erőmű teljes egészében egy hegy gyomrában, sziklakavernában épül meg. A 31 millió köbméteres új tározó körülbelül feleakkora, mint a meglévő Finstertal-völgyi víztározó, további két eleme pedig a teljes egészében sziklaüregben épülő Kühtai 2 erőmű, valamint egy 25,6 kilométeres nyomóvezeték.

Forrás: TiWAG

A Kühtai 2 erőmű egy 4,5 méter átmérőjű nyomóalagúton keresztül köti össze az új Kühtai-tározót a meglévő Finstertal-völgyi víztározóval. Az erőmű központi elemei a két szivattyúturbina, amelyek reverzibilisek, vagyis működésük és forgásirányuk megfordítható.

A turbinákkal akár másodpercenként 90 köbméter víz is tud áramlani a Finstertal-völgyi tározóból a Kühtai-tározó felé, miközben a turbina meghajtja a generátort, amely villamosenergiát táplál a hálózatba.

Szivattyúüzemben a generátor motor üzemmódba vált, és áramot vesz fel a hálózatból. Ilyenkor a turbina a generátor által meghajtva szivattyúként működik, és a vizet a Kühtai-tározóból visszapumpálja a Finstertal-völgyi tározóba.

Forrás: TiWAG

Ez a működés lehetővé teszi, hogy a vizet későbbi áramtermelés céljából tárolják – hasonlóan egy akkumulátorhoz, csak jóval nagyobb léptékben. Az erőmű villamosenergia-ellátását egy rövid, föld alatti, 220 kV-os kábel biztosítja a már meglévő Kühtai-erőmű felől, amely eleve csatlakozik az elektromos hálózathoz, így nincs szükség új nagyfeszültségű vezetékre az Inn-völgy felé.

A beruházás stratégiai jelentősége abban áll, hogy lehetővé teszi a villamosenergia-rendszer gyors kiegyensúlyozását: alacsony kereslet idején az erőmű felpumpálja a vizet a magasabban fekvő tározókba, majd csúcsidőszakban visszaengedi azt, így

rövid időn belül képes jelentős mennyiségű villamosenergiát termelni.

A bővítés az ellátásbiztonságot hivatott erősíteni, különösen a kevés napfénnyel és széllel jellemzett téli hónapokban, ezzel fontos szerepet töltve be az osztrák energiaátmenet támogatásában.

A projektben a Siemens nagy partner, a Digital Industries üzletág vezérlő- és frekvenciaváltó-rendszereket, a Smart Infrastructure üzletág pedig kisfeszültségű energiaelosztó berendezést szállít az ANDRITZ mérnöki vállalaton keresztül.

Mi lesz, ha elolvadnak a gleccserek?

A klímaváltozás a vízerőművekre is hatással van. A gleccserek gyorsuló olvadása miatt Ausztriában közeledik az úgynevezett „peak water” fordulópont, amikor a korábban bőséges vízkészletek már nem tudják ugyanúgy támogatni a vízerőművek termelését. Szakértők szerint szinte minden alpesi gleccser tömeget veszít, ami középtávon a vízhozam csökkenéséhez és így a vízenergia-termelés visszaeséséhez vezethet – írja egyik cikkében a Bloomberg.

A csapadékmintázatok egyre szélsőségesebbé válnak, a hó helyett gyakrabban esik eső, ami felborítja a korábban kiszámítható tavaszi olvadási ciklust. Ennek következtében a vízerőművek működése is ingadozóbbá válik: a száraz időszakokat hirtelen, intenzív esőzések váltják, ami megnehezíti a tározók kezelését és az áramtermelés tervezését.

Rövid távon a gleccserek gyorsabb olvadása még növelheti a vízhozamot, de a modellek szerint ez a trend akár már 2040 körül megfordulhat. Ezt követően a csökkenő jégtartalékok miatt egyre kevesebb olvadékvíz jut a folyókba és a víztározókba. A kutatók – többek között egy mesterséges intelligenciát is alkalmazó nemzetközi projekt keretében – igyekeznek pontosabban meghatározni, mikor következhet be ez a fordulópont.

A folyamat különösen érzékeny időszakban zajlik: miközben a vízenergia hagyományosan az energiafüggetlenség egyik pillére volt, a geopolitikai feszültségek – például a globális energiaszállítások sérülékenysége – rámutattak az importfüggőség kockázataira. Wolfgang Hattmannsdorfer gazdasági miniszer egy márciusi nyilatkozatában elmondta, hogy Ausztria jelenleg villamosenergia-termelésének akár 90 százalékát tudná megújuló forrásokból fedezi, de a kereslet mintegy 20 százalékát gázerőművek adják, további 20 százalékot pedig importból kell biztosítani.

A TiWAG kérdésünkre válaszolva megerősítette, hogy a klímaváltozás átalakítja a vízhozam mintázatait. A gleccserek visszahúzódása miatt a gleccserekkel táplált vízgyűjtő területeken a nyári vízhozam rövid távon még stabil maradhat, hosszabb távon azonban csökkenés várható. Ezzel párhuzamosan egyre gyakoribbá válik, hogy hó helyett eső hullik, eltolódnak az évszakos csapadékminták, és sűrűsödnek a szélsőséges esőzések, ami összességében az éves vízhozam nagyobb ingadozásához vezet. Mindezek ellenére a következő évtizedekben ennek nem lesz jelentős hatása a TiWAG tározós vízerőműveinek villamosenergia-termelésére – nyilatkozta a cég. Hozzátéve, hogy

a megfelelően nagy tárolókapacitással rendelkező erőművek – például a Kühtai bővítési projekt – szerepe felértékelődik, mivel képesek a bőséges vízhozamú időszakokból a szárazabb periódusokra átcsoportosítani a vizet, valamint a heves esőzések során jelentkező csúcsvízhozamok tompításával az árvizek mérséklésében is segítenek.

Címlapkép forrása: TiWAG