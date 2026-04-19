Ilyet sem látni minden nap: hihetetlen trükkel, medvének öltözve akartak 43 millió forintos kártérítést kicsalni

Kalifornia állam biztosítási hivatala (California Insurance Department) közlése szerint a három elítélt, két férfi és egy nő elismerte a biztosítási csalás vádját, őket korlátozott elzárásra ítélték, azaz hétvégenként kell börtönbe vonulniuk, amit próbaidő követ. Kettejükre emellett 50 ezer dollár pénzbüntetést is kiszabtak.
3 SoCal fraudsters learn fate in bizarre bear-attack costume scam https://t.co/xJtIahTkXE pic.twitter.com/bBrm4cxSaK https://t.co/xJtIahTkXE— New York Post (@nypost) April 18, 2026
A három elítélt csaló a negyedik személyt 2024-ben azzal bízta meg, hogy
medvejelmezbe öltözve tegyen úgy, mintha a karmával megrongálná értékes gépkocsik – egy Rolls-Royce és két Mercedes – külső és belső felületeit.
Ezt követően 142 ezer dollár értékű kártérítési igényt jelentettek be a biztosítónál. Az igényhez a károkról készült hamis fotókat és egy videót csatoltak a domboldalon közelítő ál-medvéről.
4 people collected $141,839 from insurance companies by dressing up as a bearThis might be the craziest fraud case of the yearOne of them put on a bear costume and climbed inside a Rolls Royce GhostFilmed it and sent the video to their insurance company claiming a real bear… pic.twitter.com/gBF39nU73S https://t.co/gBF39nU73S— Sweep (@0xSweep) March 29, 2026
A videóról a kaliforniai hal- és vadvédelmi állami hivatal (California Department of Fish and Wildlife) állatbiológus szakértője megállapította, hogy azon nagy valószínűség szerint egy jelmezbe öltözött ember látható. A Medvekarom Műveletnek nevezett nyomozásban résztvevő hatósági emberek
később az egyik gyanúsított otthonában megtalálták a medvejelmezt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
