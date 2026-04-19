LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Ilyet sem látni minden nap: hihetetlen trükkel, medvének öltözve akartak 43 millió forintos kártérítést kicsalni
Üzlet

Ilyet sem látni minden nap: hihetetlen trükkel, medvének öltözve akartak 43 millió forintos kártérítést kicsalni

MTI
|
Portfolio
Medvejelmezben elkövetett biztosítási csalás miatt ítéltek el három embert Kaliforniában, a csaláskísérletben résztvevő negyedik személy bírósági meghallgatását szeptemberben tartják.

Kalifornia állam biztosítási hivatala (California Insurance Department) közlése szerint a három elítélt, két férfi és egy nő elismerte a biztosítási csalás vádját, őket korlátozott elzárásra ítélték, azaz hétvégenként kell börtönbe vonulniuk, amit próbaidő követ. Kettejükre emellett 50 ezer dollár pénzbüntetést is kiszabtak.

A három elítélt csaló a negyedik személyt 2024-ben azzal bízta meg, hogy

medvejelmezbe öltözve tegyen úgy, mintha a karmával megrongálná értékes gépkocsik – egy Rolls-Royce és két Mercedes – külső és belső felületeit.

Még több Üzlet

Hat hétre elég kerozin maradt Európában, tömegével törlik a járatokat a légitársaságok

Hógyárak és adatközpontok a hegyen: high-tech sípályák menthetik meg a klímaváltozástól az alpesi síelést

Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Ezt követően 142 ezer dollár értékű kártérítési igényt jelentettek be a biztosítónál. Az igényhez a károkról készült hamis fotókat és egy videót csatoltak a domboldalon közelítő ál-medvéről.

A videóról a kaliforniai hal- és vadvédelmi állami hivatal (California Department of Fish and Wildlife) állatbiológus szakértője megállapította, hogy azon nagy valószínűség szerint egy jelmezbe öltözött ember látható. A Medvekarom Műveletnek nevezett nyomozásban résztvevő hatósági emberek

később az egyik gyanúsított otthonában megtalálták a medvejelmezt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Ez is érdekelhet
Mutatjuk a jeleket: gigantikus cunami fenyegeti Donald Trump hatalmát – Megállítható még a sorscsapás?
Sorsdöntő választás előtt az EU-s ország: óriási fordulat jöhet – Dörzsölheti a tenyerét Putyin?
Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
