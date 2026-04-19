Ilyet sem látni minden nap: hihetetlen trükkel, medvének öltözve akartak 43 millió forintos kártérítést kicsalni

Medvejelmezben elkövetett biztosítási csalás miatt ítéltek el három embert Kaliforniában, a csaláskísérletben résztvevő negyedik személy bírósági meghallgatását szeptemberben tartják.

Kalifornia állam biztosítási hivatala (California Insurance Department) közlése szerint a három elítélt, két férfi és egy nő elismerte a biztosítási csalás vádját, őket korlátozott elzárásra ítélték, azaz hétvégenként kell börtönbe vonulniuk, amit próbaidő követ. Kettejükre emellett 50 ezer dollár pénzbüntetést is kiszabtak.

3 SoCal fraudsters learn fate in bizarre bear-attack costume scam https://t.co/xJtIahTkXE pic.twitter.com/bBrm4cxSaK https://t.co/xJtIahTkXE — New York Post (@nypost) April 18, 2026

A három elítélt csaló a negyedik személyt 2024-ben azzal bízta meg, hogy

medvejelmezbe öltözve tegyen úgy, mintha a karmával megrongálná értékes gépkocsik – egy Rolls-Royce és két Mercedes – külső és belső felületeit.

Ezt követően 142 ezer dollár értékű kártérítési igényt jelentettek be a biztosítónál. Az igényhez a károkról készült hamis fotókat és egy videót csatoltak a domboldalon közelítő ál-medvéről.

4 people collected $141,839 from insurance companies by dressing up as a bear. One of them put on a bear costume and climbed inside a Rolls Royce Ghost. Filmed it and sent the video to their insurance company claiming a real bear…

A videóról a kaliforniai hal- és vadvédelmi állami hivatal (California Department of Fish and Wildlife) állatbiológus szakértője megállapította, hogy azon nagy valószínűség szerint egy jelmezbe öltözött ember látható. A Medvekarom Műveletnek nevezett nyomozásban résztvevő hatósági emberek

később az egyik gyanúsított otthonában megtalálták a medvejelmezt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images