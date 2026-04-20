Az amszterdami tőzsdére készül egy magyar cég - Szintlépés jöhet a BÉT-en is

A 2025-ös év az O3 Partners életében egyértelmű fordulópontot jelentett: a társaság lezárta az elmúlt években végrehajtott stratégiai átalakulását, miközben pénzügyi teljesítménye is jelentősen javult - olvasható a cég közleményében.
A társaság 2025-ben 3,52 millió euró adózott eredményt ért el a 2024-es mintegy 0,2 millió euró után,
miközben bevétele 5,77 millió euróra emelkedett. A pénzügyi teljesítmény javulása elsősorban a befektetések jelentős felértékelődésének, a portfólióstrukturálásnak, valamint az integrációból fakadó szinergiák realizálásának köszönhető, ideértve a rendszeres szolgáltatási díjakból fakadó bevételek folyamatos emelkedését is.
2025-ben a társaság lezárta a 3TS Capital Partners akvizícióját, megkezdte további alapok, alapkezelők és befektetési tanácsadók csoportba integrálását, megerősítette nemzetközi – holland központú – működését, és végrehajtotta az OXO Technologies Holdingról O3 Partners névre történő arculatváltást.
Az új működési modellben a társaság egy skálázható, platform-alapú struktúrában működik, amelyben már nem csupán egyes céltársaságokbam szerez közvetlenül részesedéseket, hanem más tőkealapokba és alapkezelőkbe lép be stratégiai tulajdonosként. Ennek eredményeként a kockázati tőke és magántőke szektor hozampotenciálját ún. GP stake befektetőként teszi különböző tőkealapokon és alapkezelőkön keresztül elérhetővé a részvényesei számára.
A társaság saját tőkéje 23 millió euróra, teljes eszközállománya pedig 26 millió euró fölé emelkedett. A menedzsment a 2025-ös eredmény után nem tervez osztalékfizetést, a nyereséget teljes egészében a további növekedés finanszírozására kívánja visszaforgatni, elsősorban új tőkealapok felállításával és új GP részesedések akvirálásával. Célja, hogy az érdekeltségi körébe tartozó kezelt vagyon a jelenlegi 300 millió euróról az elkövetkező másfél év során a 600-800 millió eurós nagyságrendre növekedjen.
A növekedési stratégia részeként az O3 Partners 2026 első negyedévében mintegy 3,03 millió euró összegű tőkeemelést hajtott végre intézményi és lakossági befektetők bevonásával, amely részben apport formájában – többek között a Catalyst Advisory részesedés bevonásával – valósult meg. A kezelt vagyon bővülését szolgáló növekedési tervei részeként a 2025-ös eredmény visszaforgatása mellett a társaság további tőkebevonásokat is tervez, amelyből újabb akvizíciókat és új tőkealapok felállítását is finanszírozni tudja.
Az O3 Partners célja emellett, hogy a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacáról 2026 során a Standard kategóriába lépjen át, ezzel tovább növelve a részvény likviditását és a befektetői elérést.
A továbbiakban pedig elkötelezett abban, hogy részvényeit a Euronext Amsterdam piacára is bevezesse.
További tőkebevonásait jelenleg, a BÉT Standard piaci bevezetése előtt még zárt körben, illetve a BÉT Standard és Euronext Amsterdam piaci bevezetések során várhatóan nyilvános kibocsátás keretében tervezi majd megvalósítani, párhuzamosan újabb akvizíciók végrehajtásával és új tőkealapok felállításával.
Oszkó Péter, az O3 Partners elnöke elmondta „A 2025-ös évvel lezárult az a többéves átalakulási folyamat, amely során az O3 Partners egy klasszikus befektetési holdingból skálázható, nemzetközi szinten is versenyképes alapkezelői platformmá vált. Az eredmények már egyértelműen visszatükrözik ezt a struktúraváltást: a portfólió értéknövekedése és az integrációból fakadó szinergiák kézzelfoghatóvá váltak.
Az előttünk álló időszak fókusza a növekedés felgyorsítása – új befektetések, új alapok és egy szélesebb befektetői kör bevonása mellett, amelyhez a tőkepiaci jelenlétünk erősítése és a Standard kategóriába lépés logikus következő lépést jelent.”
