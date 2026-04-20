Csökkenéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a magyar piac is követi ma reggel a nemzetközi hangulatot.

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékos mínuszban van,

így jelenleg 138 375 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a Mol árfolyama 2,6 százalékos pluszban van, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll az előző napi záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Richter árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb, míg az OTP árfolyama 1,4 százalékos mínuszban áll az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Waberer's és a Gránit Bank teljesít, míg a leggyengébben a MBH JZB és a 4iG indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ