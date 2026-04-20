Kemény üzenetet küldött a Siemens: máshová viszi AI-beruházásait, ha nem enyhít az EU a szabályozáson

A cég az egymilliárd eurós ipari AI-beruházásának nagy részét az Egyesült Államokban tervezi elkölteni, méghozzá éppen az európai szabályozási terhek miatt. Busch élesen bírálta az uniós AI-rendeletet és az adatvédelmi szabályozást. Kifejtette, hogy ezek a jogszabályok tévesen úgy kezelik az ipari mesterséges intelligenciát, mintha az egyszerű fogyasztói alkalmazás lenne.

Teljes képtelenség az ipari és gépi adatokat ugyanúgy kezelni, mint a személyes adatokat. Nem tudom megmagyarázni a részvényeseimnek, miért fektessek pénzt egy olyan környezetbe, ahol hátráltatnak minket

- fogalmazott a vezérigazgató.

Az Európai Bizottság tavaly novemberben közzétette a szabályozás enyhítésére vonatkozó javaslatait, ezek közé tartozik

a magas kockázatú AI-rendszerekre vonatkozó előírások akár 16 hónapos halasztása, a kiberbiztonsági incidensek bejelentésének egyszerűsítése, valamint az adatvédelmi szabályok lazítása.

Busch szerint azonban ezek a módosítások túl szerények ahhoz, hogy érdemben csökkentsék a vállalatok terheit.

A müncheni székhelyű Siemens mintegy 194 milliárd eurós piaci kapitalizációjával a frankfurti tőzsde legértékesebb vállalata. A cég a hannoveri vásáron mutatta be az Eigen Engineering Agent nevű új megoldását, ez az egyik első, kereskedelmi forgalomban is elérhető AI-rendszer, amely képes önállóan feladatokat végrehajtani az ipari automatizálás területén. Kódot generál, konfigurációkat állít be, és ellenőrzi a saját kimeneti adatait. A vállalat szerint ez a technológia akár 50 százalékkal is növelheti a termelékenységet.

A Siemens a 2007-es UGS Corp. felvásárlásával indult el a szoftveripar irányába, és Busch vezetése alatt tovább folytatták a terjeszkedést: a közelmúltban az Altair és a Dotmatics felvásárlásával összesen mintegy 15 milliárd dollárt költöttek szoftvercégekre. A szoftverek eladása mára a Digital Industries üzletág bevételének több mint egyharmadát adja, bár önálló szegmensként egyelőre nem szerepel a pénzügyi jelentésekben. A vezérigazgató hozzátette, hogy a Siemens a hardver- és szoftverpiacon egyaránt folytatja az akvizíciókat.

