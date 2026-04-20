Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?

Május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026, az év meghatározó lakossági befektetési eseménye, ahol többek között alapkezelők, elemzők, állampapír-, ingatlan-, kriptoszakértők beszélnek a sokakat érdeklő kérdésről:
mibe érdemes most befektetni?
A befektetési konferencia programja itt érhető el, a regisztráció pedig itt.
Előadóinkkal sok más között az alábbi kérdésekre keressük a választ:
- Itt a Tisza kétharmad - Mi várható a következő hónapokban a forint, az állampapírok és a magyar részvények piacán?
- Politikai változások Magyarországon - Mibe tegyük a pénzünket?
- Forintban vagy devizában tartsuk megtakarításainkat?
- Milyen nyersanyagokba, részvényekbe, devizákba fektessünk az iráni háború után?
- Mit vegyünk a Fantasztikus Hetes helyett?
- Végképp leáldozott a szoftvercégek részvényeinek, vagy van még bennük érték?
- Eljön végre az európai részvények reneszánsza?
- Olcsó a magyar részvény, és van még bennük ukrajnai béke potenciál?
- Melyik most a legjobb magyar állampapír?
- Még mindig jó befektetés az arany és az ezüst?
- Magához tér a bitcoin és az ethereum?
- Vagy a nagyok helyett a kisebb kriptókban van fantázia?Meddig erősödhet még a forint?
Miért érdemes eljönni?
Forrong a világ, háborúk, kereskedelmi feszültségek, mesterséges intelligencia para okoz elképesztő turbulenciákat a tőkepiacokon. A hazai befektetők portfólióira még az áprilisi magyarországi választások is hatással lehetnek.
Befektetési konferenciánkon profi befektetőkkel, alapkezelőkkel, iparági szakértőkkel, elemzőkkel többek között arra keressük a választ, hogy mibe érdemes befektetni az iráni háború után, hol van még érték a mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikban, milyen eszközök a nyertesek és vesztesek Trump vámháborújában, melyik hazai állampapírtípusok a legvonzóbbak, kriptotél után végre jön-e már a kriptonyár.
Most is jövünk új formátumunkkal, amiben a hazai befektetők között legnépszerűbb befektetési eszközöket fundamentális és technikai oldalról is bemutatjuk!
Természetesen a májusi eseményen is végig vesszük a fontosabb tőzsdei eszközökben rejlő lehetőségeket és kockázatokat, lesz szó hazai és külföldi részvényekről, kötvényekről, nyersanyagokról, kriptoeszközökről.
A Portfolio Investment Day 2026 az a lakossági befektetési rendezvény, amin mindenki részt akar venni, mert itt első kézből szakértőktől szerezhet pontos képet a hazai és globális gazdasági folyamatokról, ismerhet meg vállalati sikersztorikat cégvezetőktől, és kaphat befektetési ötleteket profi portfóliómenedzserektől, elemzőktől. Célunk az, hogy a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.
Itt a helyed, ha érdekel a hazai és globális makrogazdasági környezet alakulása, kíváncsi vagy a népszerű vagy éppen elfeledett tőkepiaci termékekre, szeretnéd megtudni, merre tart a részvény-, kötvény-, nyersanyag- vagy kriptovaluta-piac, magas hozamú befektetési lehetőségeket keresel, fontos neked, hogy biztonságban tudd a pénzed, és új befektetési lehetőségekkel szeretnél megismerkedni.
Kinek javasoljuk?
A Portfolio Investment Day 2026 rendezvényre olyan lakossági befektetőket várunk, akik nagyobb befektetendő vagyonnal rendelkeznek, elsősorban a prémium és privátbanki szegmensből, akiknek a legsikeresebb pénz- és hozamszerzési lehetőségeket mutatjuk be a befektetési nagyágyúk, vagyonkezelők, elemzők, tőzsdei sikercégek, aukciósházak, ingatlanvállalatok vezetőinek segítségével. Itt a helyed, ha érdekelnek a hazai és globális makrogazdasági aktualitások, népszerű vagy éppen pont elfeledett tőkepiaci termékek, ha szeretnéd megtudni, merre halad a részvény-, kötvény-, nyersanyag- vagy kriptovaluta piac, ha magas hozamot szeretnél elérni, vagy csak biztonságban szeretnéd tudni a pénzedet, netán újfajta befektetési lehetőségekkel ismerkednél meg.
Címlapkép forrása: https://Romanenkoorg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
