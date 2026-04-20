Kiadta a figyelmeztetést a Bank of America: túlságosan optimisták a piacok, csúnya vége lesz ennek
A Bank of America európai részvénystratégiai vezetője szerint a piacok súlyosan alábecsülik a globális gazdaságot fenyegető kockázatokat, miközben az energiaellátási zavarok tovább rontják az amúgy is törékeny kilátásokat - írja a Bloomberg.

A részvénypiaci stratéga szerint a befektetők az elmúlt négy évben hozzászoktak ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyják a negatív híreket, mivel

a piaci turbulenciák rendre nem tudták megtörni a globális növekedés lendületét.

A szakember szerint a piac gyakorlatilag azt üzeni, hogy az elmúlt húsz év legkevésbé kockázatos makrogazdasági környezetében vagyunk, a befektetők kilencven százalékos valószínűséggel árazzák azt, hogy a jelenlegi helyzet nem vezet a növekedési dinamika gyengüléséhez.

A stratéga történelmi példákra hivatkozva figyelmeztetett: a nagyobb energiapiaci sokkok jellemzően keresletrombolást okoznak, ha az árak nem korrigálnak gyorsan. Kiemelte a márciusi globális beszerzésimenedzser-indexek éles visszaesését is. Ezt a piacok szerinte tévesen csupán "egy kis hangulatsokként" könyvelték el. Az amerikai–iráni feszültségek legutóbbi kiéleződése ráadásul felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy egy elhúzódó szembenállás ismét inflációt gerjeszt, és visszaveti a gazdasági növekedést.

A szakember a magasabb kockázati prémiumokra számítva a ciklikus részvények alulsúlyozását javasolta. Emellett az AI-kitettségű részvények, például a félvezetőgyártók és a bányavállalatok alulsúlyozását is felvetette, ezek a papírok ugyanis a szélesebb piachoz képest többéves csúcsokon forognak. Hozzátette, hogy a defenzív pozíciók árazása Európában "a padlón van", mivel a befektetők meg vannak győződve arról, hogy semmi sem romolhat el.

Raedler végül úgy összegzett: lényegében arra számít, hogy a növekedési lendület négy év után először jelentős törést szenved el, és a gazdaságban a kereslet gyengülése jön.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

