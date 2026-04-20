Kiszámíthatatlan hiba miatt akadozik a hivásindítás többeknél a Telekomnál

A tapasztalatok szerint a fennakadás teljesen kiszámíthatatlanul érinti a felhasználókat. Előfordulhat, hogy valaki az egyik telekomos SIM-kártyájáról gond nélkül tud telefonálni, míg egy másikról egyáltalán nem képes hívást indítani. A vállalat a közösségi oldalán már jelezte, hogy

szakemberei megkezdték a probléma vizsgálatát

és mindent megtesznek a hálózat zavartalan működésének helyreállításáért.

A szolgáltató azt tanácsolja az érintetteknek, hogy a hiba elhárításáig próbálják meg kikapcsolni a VoLTE szolgáltatást a készülékük beállításaiban. Ez a funkció alapvetően a 4G hálózaton keresztüli, kiváló minőségű hanghívásokat teszi lehetővé anélkül, hogy az adatkeretet fogyasztaná. Bár a funkció leállítása sok esetben segít a problémán, a visszajelzések alapján ez sem jelent százszázalékos megoldást mindenkinél.

A hiba pontos kiváltó oka és a hálózat teljes helyreállításának várható ideje egyelőre nem ismert.

