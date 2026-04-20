Kiszámíthatatlan hiba miatt akadozott a hívásindítás többeknél a Telekomnál

update: a Portfolio-nak eljuttatott közlemény szerint a Telekomnál koradélutánra elhárították a problémát: "Egyes mobil előfizetőink hívásindítási és fogadási problémát tapasztalhattak ma délelőtt. Kollégáink a szolgáltatást helyreállították, előfizetőinknek javasoljuk, hogy kapcsolják be- és ki a repülőgép üzemmódot eszközükön."
11:58
A tapasztalatok szerint a fennakadás teljesen kiszámíthatatlanul érinti a felhasználókat. Előfordulhat, hogy valaki az egyik telekomos SIM-kártyájáról gond nélkül tud telefonálni, míg egy másikról egyáltalán nem képes hívást indítani. A vállalat a közösségi oldalán már jelezte, hogy
szakemberei megkezdték a probléma vizsgálatát
és mindent megtesznek a hálózat zavartalan működésének helyreállításáért.
A szolgáltató azt tanácsolja az érintetteknek, hogy a hiba elhárításáig próbálják meg kikapcsolni a VoLTE szolgáltatást a készülékük beállításaiban. Ez a funkció alapvetően a 4G hálózaton keresztüli, kiváló minőségű hanghívásokat teszi lehetővé anélkül, hogy az adatkeretet fogyasztaná. Bár a funkció leállítása sok esetben segít a problémán, a visszajelzések alapján ez sem jelent százszázalékos megoldást mindenkinél.
A hiba pontos kiváltó oka és a hálózat teljes helyreállításának várható ideje egyelőre nem ismert.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
