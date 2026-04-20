Kiszivárgott a tervezet: rendkívüli bejelentés jöhet szerdán, komoly veszély fenyegeti a légiközlekedést Európában
Az Európai Bizottság intézkedéscsomagot készít elő a repülőgép-üzemanyag elosztásának optimalizálására és alternatív beszerzési források felkutatására, mivel a Hormuzi-szoros lezárása miatt továbbra is akadozik az energiaellátás - írja a Bloomberg.

A Bizottság a tervek szerint már szerdán bejelenti a javaslatokat és már a jövő hónapban napirendre kerülhetnek – derül ki egy, a Bloomberg által megismert dokumentumtervezetből.

Az Európai Unió repülőgép-üzemanyag-szükségletének mintegy 40 százaléka importból származik, és ennek fele a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik.

Bár áprilisban még nem várható üzemanyaghiány, a szoros elhúzódó lezárása egyre komolyabb ellátási nehézségeket okozhat. A holland KLM légitársaság a múlt héten már bejelentette, hogy a növekvő költségek miatt 80 járatot töröl az amszterdami Schiphol repülőtérről a következő hónapban.

A Bizottság a jövő hónapban iránymutatást is kiad a hatályos jogszabályok rugalmasabb alkalmazásáról. Ez érinti többek között a repülőtéri résidők kezelését, valamint a járattörlések következményeit üzemanyaghiány esetén. Szabályozni fogják az úgynevezett többletüzemanyag-vételezést is, ez az a gyakorlat, amikor a légitársaságok az indulási helyen extra üzemanyagot vesznek fel, hogy elkerüljék a drágább célállomási tankolást.

Amennyiben ezek az intézkedések nem bizonyulnak elegendőnek, a Bizottság átmeneti szabálymódosításokat javasol. Emellett felülvizsgálja a tagállamok olajtartalékait, és megfigyelőrendszert hoz létre az üzemanyag-ellátás feltérképezésére. Lépéseket tesz továbbá a finomítói kapacitások kihasználtságának maximalizálására, valamint a korszerű bioüzemanyagok hazai termelésének növelésére.

