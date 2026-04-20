Lassan elérik a nagykorúságot a hazai gépkocsik, közben rekordra pörgött a használtautópiac

Történelmi csúcsot ért el a belföldi használtautópiac márciusban, közel 94 ezer személyautó cserélt gazdát, ami minden eddigi rekordot megdöntött. Az élénkülő forgalom ellenére a vásárlók túlnyomó többsége továbbra is az idősebb, tizenegy évnél régebbi járműveket keresi, ami miatt a hazai gépkocsiállomány átlagéletkora tovább nőtt.

A kiugró, a tavalyi azonos időszakot 14 százalékkal meghaladó márciusi forgalom mögött több tényező is meghúzódik. Egyrészt, sokan kora tavaszra időzítették a havas januári időjárás miatt elhalasztott vásárlásokat, másrészt, a piacot az új autók eladásának 11 százalékos növekedése, valamint a hétéves csúcsra érő használtautó-import is felpörgette - írja az MTI a JóAutók.hu adatai alapján.

A frissen forgalomba helyezett járművek miatt lecserélt régi autók ugyanis jellemzően a belföldi kínálatot bővítették.

A forgalom élénkülését a hazai autópark tartós növekedése is támogatja. Tíz év alatt több mint harmadával, 3,2 millióról 4,4 millióra emelkedett a magyar utakon futó gépkocsik száma. Bár a 90 ezret meghaladó havi tranzakciószám egyelőre kivételesnek számít, a piac egyértelműen emelkedő tendenciát mutat.

Az év első negyedévében összesen 244 500 belföldi adásvétel történt, ami 4 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Ezzel párhuzamosan az importált használt autók száma 17 százalékkal, 35 900-ra nőtt. A hazai forgalom közel felét mindössze hat márka uralta:

a legtöbben Volkswagent vettek, amelyet

vettek, amelyet az Opel,

a Suzuki,

a Ford,

a Toyota és

és a BMW követett a népszerűségi listán.

Bár a piac dinamikusan pörög, a kereslet gerincét továbbra is a régebbi, de még elfogadható költségekkel fenntartható autók adják.

Az első negyedévben a legtöbben 2007-es vagy annál régebbi évjáratú modellt választottak.

A tizenegy évnél idősebb kategóriában több mint százezer gépkocsi átírása történt meg. Ennek következtében a magyarországi személyautó-állomány tovább öregedett, átlagéletkora pedig mára elérte a 16,5 évet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images