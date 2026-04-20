LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Lefoglalt egy iráni hajót az amerikai haderő - Hogy reagálnak a tőzsdék?
Üzlet

Lefoglalt egy iráni hajót az amerikai haderő - Hogy reagálnak a tőzsdék?

Portfolio
Pénteken még a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatos híreknek örültek a befektetők, ami jelentősebb emelkedéseket hozott az amerikai tőzsdén, ma reggel azonban ismét fokozódnak a feszültségek, miután Donald Trump bejelentése szerint az amerikai haderő tüzet nyitott egy iráni hajóra. Az olajár ugrik,az európai és az amerikai határidős indexek pedig esnek.
Esik az arany

Esnek a nemesfémek ma reggel a dollár erősödése közepette, az arany 1,6 százalékos, az ezüst 2,9 százalékos mínuszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,8 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,2 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban zárt. Az optimizmus főként annak volt betudható, hogy Irán külügyminisztere pénteken bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül. 
  • Ma reggel azonban ismét fokozódtak a feszültségek, miután amerikai haderő tüzet nyitott egy iráni hajóra, majd lefoglalta azt. A hírre

    az olajár emelkedik, a brent 5,5 százalékos, a WTI 6 százalékos pluszban áll.

  • Az ázsiai tőzsdék ennek ellenére erősödnek a ma reggeli kereskedésben, a Nikkei 0,8 százalékkal, a Hang Seng 0,7 százalékkal, a Shanghai Composite 0,6 százalékkal került feljebb.
  • Az európai határidős részvényindexek azonban kedvezőtlen nyitást jeleznek előre, a DAX 1,2 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős indexek szintén esnek, a Dow Jones 0,7 százalékot eshet, a S&P 500 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Az egyetlen említésre méltó kamatdöntés már ma hajnalban megtörtént, a kínai jegybank döntött a kamatokról. Ettől eltekintve a hét első munkanapján még a német termelői árak és az európai építőipari adatok érdemelnek említést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,5 százalékos emelkedéssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 27,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 63,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 447,43 1,8% 3,2% 5,2% 2,9% 26,3% 44,6%
S&P 500 7 126,06 1,2% 4,5% 6,1% 4,1% 34,9% 70,3%
Nasdaq 26 672,43 1,3% 6,2% 7,6% 5,6% 46,1% 89,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 58 475,9 -1,8% 2,7% 8,9% 16,2% 70,1% 97,0%
Hang Seng 26 160,33 -0,9% 1,0% 1,1% 2,1% 22,3% -9,7%
CSI 300 4 728,67 -0,2% 2,0% 2,0% 2,1% 25,4% -4,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 702,24 2,3% 3,8% 4,1% 0,9% 16,5% 59,8%
CAC 8 425,13 2,0% 2,0% 5,7% 3,4% 15,6% 34,0%
FTSE 10 667,63 0,7% 0,6% 2,5% 7,4% 28,9% 52,0%
FTSE MIB 48 869,43 1,8% 2,6% 8,9% 8,7% 35,8% 97,5%
IBEX 18 484,5 2,2% 1,5% 7,2% 6,8% 43,1% 114,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 138 818 1,9% 4,5% 13,3% 25,0% 59,4% 222,9%
ATX 5 957,7 1,6% 2,5% 11,5% 11,9% 52,1% 84,3%
PX 2 699,6 0,6% 1,8% 4,5% 0,5% 31,7% 144,6%
Magyar blue chipek              
OTP 44 850 3,3% 8,6% 23,3% 27,8% 83,8% 239,9%
Mol 4 088 -1,8% 0,8% 7,3% 39,0% 43,1% 97,3%
Richter 13 150 3,3% 2,7% 11,1% 33,3% 27,9% 51,8%
Magyar Telekom 2 446 3,0% 4,6% 19,3% 36,5% 51,0% 482,4%
Nyersanyagok              
WTI 85,91 -10,9% -12,6% -10,5% 50,0% 32,0% 40,5%
Brent 99,54 0,0% 4,5% -3,6% 63,6% 46,4% 48,8%
Arany 4 866,2 1,2% 1,8% -2,6% 12,5% 47,3% 173,5%
Devizák              
EURHUF 360,3750 -1,3% -4,0% -7,4% -6,1% -11,8% -0,2%
USDHUF 305,0407 -1,6% -4,7% -9,6% -6,7% -15,2% 1,2%
GBPHUF 415,3101 -0,9% -3,6% -7,7% -5,7% -12,8% -0,4%
EURUSD 1,1814 0,4% 0,7% 2,5% 0,6% 4,1% -1,4%
USDJPY 159,2650 0,0% 0,1% 0,1% 1,6% 12,0% 46,4%
GBPUSD 1,3571 0,4% 0,8% 1,7% 0,9% 2,5% -1,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 77 108 2,6% 5,7% 4,3% -13,1% -9,2% 25,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,24 -1,6% -1,8% 1,3% 1,9% -2,1% 169,7%
10 éves német állampapírhozam 2,93 -2,2% -2,9% 2,2% 2,4% 20,7% -1 067,7%
10 éves magyar állampapírhozam 6,15 0,2% -7,1% -14,7% -10,5% -14,1% 126,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Formálódik az új magyar kormány – Meddig tarthat a piac szerelme?

A parlamenti választásokat követően a múlt hét a magyar eszközök diadalmenetéről szólt, a piac láthatóan kitörő örömmel fogadta a Tisza Párt kétharmados többségét. A forint négy éve nem látott szintre erősödött az euróval és a dollárral szemben és a hazai részvénypiac is szárnyakat kapott. Ráadásul a közel-keleti feszültség enyhülése miatt a nemzetközi környezet is kedvező, vagyis minden adott lehet a további erősödéshez, amíg kitart a jó hangulat. A héten érkező makrogazdasági adatok ebbe várhatóan nem fognak belerondítani, hiszen alig lesz érdemi adatközlés vagy esemény.

Trump bejelentette: tüzet nyitottak az amerikaiak egy repülőgép-hordozó méretű hajóra, azonnal kilőtt az olaj ára

Az amerikai haderő tüzet nyitott egy iráni hajóra, majd lefoglalta azt – jelentette be Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán.

