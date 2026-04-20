Lefoglalt egy iráni hajót az amerikai haderő - Hogy reagálnak a tőzsdék?

Esik az arany
Esnek a nemesfémek ma reggel a dollár erősödése közepette, az arany 1,6 százalékos, az ezüst 2,9 százalékos mínuszban áll.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,8 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,2 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban zárt. Az optimizmus főként annak volt betudható, hogy Irán külügyminisztere pénteken bejelentette, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül a tűzszünet hátralévő időszakában minden kereskedelmi hajó számára a közlekedés teljes mértékben nyitottnak minősül.
- Ma reggel azonban ismét fokozódtak a feszültségek, miután amerikai haderő tüzet nyitott egy iráni hajóra, majd lefoglalta azt. A hírre
az olajár emelkedik, a brent 5,5 százalékos, a WTI 6 százalékos pluszban áll.
- Az ázsiai tőzsdék ennek ellenére erősödnek a ma reggeli kereskedésben, a Nikkei 0,8 százalékkal, a Hang Seng 0,7 százalékkal, a Shanghai Composite 0,6 százalékkal került feljebb.
- Az európai határidős részvényindexek azonban kedvezőtlen nyitást jeleznek előre, a DAX 1,2 százalékot eshet.
- Az amerikai határidős indexek szintén esnek, a Dow Jones 0,7 százalékot eshet, a S&P 500 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Az egyetlen említésre méltó kamatdöntés már ma hajnalban megtörtént, a kínai jegybank döntött a kamatokról. Ettől eltekintve a hét első munkanapján még a német termelői árak és az európai építőipari adatok érdemelnek említést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,5 százalékos emelkedéssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 27,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 63,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 447,43
|1,8%
|3,2%
|5,2%
|2,9%
|26,3%
|44,6%
|S&P 500
|7 126,06
|1,2%
|4,5%
|6,1%
|4,1%
|34,9%
|70,3%
|Nasdaq
|26 672,43
|1,3%
|6,2%
|7,6%
|5,6%
|46,1%
|89,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 475,9
|-1,8%
|2,7%
|8,9%
|16,2%
|70,1%
|97,0%
|Hang Seng
|26 160,33
|-0,9%
|1,0%
|1,1%
|2,1%
|22,3%
|-9,7%
|CSI 300
|4 728,67
|-0,2%
|2,0%
|2,0%
|2,1%
|25,4%
|-4,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 702,24
|2,3%
|3,8%
|4,1%
|0,9%
|16,5%
|59,8%
|CAC
|8 425,13
|2,0%
|2,0%
|5,7%
|3,4%
|15,6%
|34,0%
|FTSE
|10 667,63
|0,7%
|0,6%
|2,5%
|7,4%
|28,9%
|52,0%
|FTSE MIB
|48 869,43
|1,8%
|2,6%
|8,9%
|8,7%
|35,8%
|97,5%
|IBEX
|18 484,5
|2,2%
|1,5%
|7,2%
|6,8%
|43,1%
|114,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|138 818
|1,9%
|4,5%
|13,3%
|25,0%
|59,4%
|222,9%
|ATX
|5 957,7
|1,6%
|2,5%
|11,5%
|11,9%
|52,1%
|84,3%
|PX
|2 699,6
|0,6%
|1,8%
|4,5%
|0,5%
|31,7%
|144,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|44 850
|3,3%
|8,6%
|23,3%
|27,8%
|83,8%
|239,9%
|Mol
|4 088
|-1,8%
|0,8%
|7,3%
|39,0%
|43,1%
|97,3%
|Richter
|13 150
|3,3%
|2,7%
|11,1%
|33,3%
|27,9%
|51,8%
|Magyar Telekom
|2 446
|3,0%
|4,6%
|19,3%
|36,5%
|51,0%
|482,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|85,91
|-10,9%
|-12,6%
|-10,5%
|50,0%
|32,0%
|40,5%
|Brent
|99,54
|0,0%
|4,5%
|-3,6%
|63,6%
|46,4%
|48,8%
|Arany
|4 866,2
|1,2%
|1,8%
|-2,6%
|12,5%
|47,3%
|173,5%
|Devizák
|EURHUF
|360,3750
|-1,3%
|-4,0%
|-7,4%
|-6,1%
|-11,8%
|-0,2%
|USDHUF
|305,0407
|-1,6%
|-4,7%
|-9,6%
|-6,7%
|-15,2%
|1,2%
|GBPHUF
|415,3101
|-0,9%
|-3,6%
|-7,7%
|-5,7%
|-12,8%
|-0,4%
|EURUSD
|1,1814
|0,4%
|0,7%
|2,5%
|0,6%
|4,1%
|-1,4%
|USDJPY
|159,2650
|0,0%
|0,1%
|0,1%
|1,6%
|12,0%
|46,4%
|GBPUSD
|1,3571
|0,4%
|0,8%
|1,7%
|0,9%
|2,5%
|-1,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 108
|2,6%
|5,7%
|4,3%
|-13,1%
|-9,2%
|25,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,24
|-1,6%
|-1,8%
|1,3%
|1,9%
|-2,1%
|169,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,93
|-2,2%
|-2,9%
|2,2%
|2,4%
|20,7%
|-1 067,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,15
|0,2%
|-7,1%
|-14,7%
|-10,5%
|-14,1%
|126,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
Formálódik az új magyar kormány – Meddig tarthat a piac szerelme?
A parlamenti választásokat követően a múlt hét a magyar eszközök diadalmenetéről szólt, a piac láthatóan kitörő örömmel fogadta a Tisza Párt kétharmados többségét. A forint négy éve nem látott szintre erősödött az euróval és a dollárral szemben és a hazai részvénypiac is szárnyakat kapott. Ráadásul a közel-keleti feszültség enyhülése miatt a nemzetközi környezet is kedvező, vagyis minden adott lehet a további erősödéshez, amíg kitart a jó hangulat. A héten érkező makrogazdasági adatok ebbe várhatóan nem fognak belerondítani, hiszen alig lesz érdemi adatközlés vagy esemény.
Trump bejelentette: tüzet nyitottak az amerikaiak egy repülőgép-hordozó méretű hajóra, azonnal kilőtt az olaj ára
Az amerikai haderő tüzet nyitott egy iráni hajóra, majd lefoglalta azt – jelentette be Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán.
