Leköszön Tim Cook az Apple éléről, már meg is van az utód
Az Apple hétfőn bejelentette, hogy John Ternus, a vállalat hardverfejlesztésért felelős vezetője lesz a cég következő vezérigazgatója. Tim Cook eközben az igazgatótanács elnöki posztját veszi át.
Cook 2011 óta irányította az Apple-t - emlékeztet a Reuters hírügynökség. Vezetése alatt a vállalat a világ egyik legértékesebb cégévé vált. Az utódlás időzítése egyáltalán nem véletlen, hiszen az iparágat alapjaiban formálja át a mesterséges intelligencia térnyerése. Az Apple-nek ebben a megváltozott piaci környezetben kell megőriznie vezető pozícióját.

John Ternus régóta az Apple belső köréhez tartozik, ahol a hardverfejlesztési területet irányította. Kinevezésével az Apple a saját soraiból választott utódot, ami

teljes mértékben összhangban van a vállalat eddigi hagyományaival.

A vezérigazgatói posztot elhagyó Cook ügyvezető elnökként dolgozik tovább a cégnél.

