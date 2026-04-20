Lezárta sajátrészvény-visszavásárlási programját az Opus Global

Pénteken újabb adag saját részvényt vásárolt az Opus Global: a BÉT-en 69 250 darab részvényt vett 360,54 Ft/darab átlagáron. Ez volt az utolsó vásárlás az érvényben lévő 8 milliárd forintos program keretein belül: 2025. április 8 óta összesen 14 801 189 darab részvényt vásárolt a cég

7 999 963 961 forint értékben.

A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 54 347 528 db, csoport szinten összesen 173 862 183 db (24,90%).

Az Opus Global aktívan vásárolta vissza a részvényeit az elmúlt években, amivel a részvényesi értékteremtést célozzák a cég korábbi nyilatkozatai szerint. Lélfai Koppány vezérigazgató nemrég a Portfolio-nak adott interjúban elmondta, hogy a sajátrészvény-vásárlási programot 2024-2026 között hirdette meg a cég 10 milliárd forint értékben, amit nemcsak betartott, hanem túl is teljesített a vállalat. Hozzátette, hogy az április 30.-i közgyűlésen további vásárlásokra is kér felhatalmazást a részvényesektől.

