LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Lezárta sajátrészvény-visszavásárlási programját az Opus Global
Üzlet

Lezárta sajátrészvény-visszavásárlási programját az Opus Global

Portfolio
Lezárultak a sajátrészvény-visszavásárlások az Opus Globalnál – tette közzé ma reggel a BÉT-en a vállalat.
Információ és jelentkezés

Pénteken újabb adag saját részvényt vásárolt az Opus Global: a BÉT-en 69 250 darab részvényt vett 360,54 Ft/darab átlagáron. Ez volt az utolsó vásárlás az érvényben lévő 8 milliárd forintos program keretein belül: 2025. április 8 óta összesen 14 801 189 darab részvényt vásárolt a cég

7 999 963 961 forint értékben.

A tranzakciót  követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 54 347 528 db, csoport szinten összesen 173 862 183 db (24,90%).

Az Opus Global aktívan vásárolta vissza a részvényeit az elmúlt években, amivel a részvényesi értékteremtést célozzák a cég korábbi nyilatkozatai szerint. Lélfai Koppány vezérigazgató nemrég a Portfolio-nak adott interjúban elmondta, hogy a sajátrészvény-vásárlási programot 2024-2026 között hirdette meg a cég 10 milliárd forint értékben, amit nemcsak betartott, hanem túl is teljesített a vállalat. Hozzátette, hogy az április 30.-i közgyűlésen további vásárlásokra is kér felhatalmazást a részvényesektől.

Még több Üzlet

Lefoglalt egy iráni hajót az amerikai haderő - Hogy reagálnak a tőzsdék?

Bementünk egy hegy gyomrába, hogy megnézzük, milyen belülről egy épülő vízerőmű az osztrák Alpokban

A belgrádi kormánnyal tárgyalt Hernádi Zsolt, a Mol vezetője: fókuszban a NIS jövője

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Komoly változások jönnek az egészségügyben: Hegedűs Zsolt bejelentette az első reformot
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap
Megnyílt a Hormuzi-szoros – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility