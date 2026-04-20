Megszavazta a CIG közgyűlése: nem fizet osztalékot a biztosító

Megtartotta éves rendes közgyűlését a CIG Pannónia: a 4 milliárd forint körüli nyereség dacára – tavalyhoz hasonlóan – idén sem fizet osztalékot a biztosító, inkább a fejlesztésekre, a működés racionalizálására és a potenciális akvizíciókra koncentrál.

Számos ügyben döntés született a CIG Pannónia 2026. április 20-i közgyűlésén, amelyen a szavazásra jogosító részvényesek 67,88%-a (64 104 951 db részvény) képviseltette magát.

A közgyűlés határozattal elfogadta a társaság EU által befogadott pénzügyi beszámolási strandardok alapján készített 2025. évi egyedi pénzügyi kimutatásait és üzleti jelentését

182,136 milliárd forint mérlegfőösszeggel,

4,255 milliárd forint adózott eredménnyel, valamint

4,675 milliárd forint teljes átfogó jövedelemmel.

A közgyűlés nagy többséggel (87,45%) elfogadta a menedzsment azon javaslatát, hogy a társaság ne fizessen osztalékot a 2025-ös üzleti év adózott eredményének, illetve az eredménytartalékának terhére.

A társaság tőzsdei jelenlétének 15. születésnapja alkalmából megrendezett befektetői napon Fedák István vezérigazgató még úgy nyilatkozott, hogy a nehézségek ellenére 2020 óta folyamatosan nyereséges a biztosító, és 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban osztalékot is fizetett. Akkor azt mondta, változatlanul céljuk az, hogy ha nem találnak jobb felhasználási lehetőséget, akkor minden nyereséges év után osztalékot fizessenek a részvényesek. Bár sokakat meglephetett az osztalékfizetés elmaradása, az indoklás megfelelt a fenti logikának. Az osztalékfizetés elmaradását az új technológiák bevezetése, a 2029-ig szigorú időrendben ütemezett stratégiai fejlesztések és a potenciális felvásárlások indokolják.

A közgyűlés a fentieken túl döntött a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról, az igazgatósági tagok 2025. üzleti évre vonatkozó felmentvényének megadásáról, a 2026. üzleti évre személyében felelős könyvvizsgáló megválasztásáról, a 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentés elfogadásáról, továbbá felhatalmazta a társaságot saját részvények visszavásárlására. A döntések – az osztalékfizetésről szóló döntés kivételével – 99% fölötti támogatást kaptak.

