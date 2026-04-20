  • Megjelenítés
Megszavazta a CIG közgyűlése: nem fizet osztalékot a biztosító
Üzlet

Portfolio
Megtartotta éves rendes közgyűlését a CIG Pannónia: a 4 milliárd forint körüli nyereség dacára – tavalyhoz hasonlóan – idén sem fizet osztalékot a biztosító, inkább a fejlesztésekre, a működés racionalizálására és a potenciális akvizíciókra koncentrál.

Számos ügyben döntés született a CIG Pannónia 2026. április 20-i közgyűlésén, amelyen a szavazásra jogosító részvényesek 67,88%-a (64 104 951 db részvény) képviseltette magát.

A közgyűlés határozattal elfogadta a társaság EU által befogadott pénzügyi beszámolási strandardok alapján készített 2025. évi egyedi pénzügyi kimutatásait és üzleti jelentését

  • 182,136 milliárd forint mérlegfőösszeggel,
  • 4,255 milliárd forint adózott eredménnyel, valamint
  • 4,675 milliárd forint teljes átfogó jövedelemmel.

A biztosítótársaság konszolidált gyorsjelentéséről itt írtunk részletesen.

A közgyűlés nagy többséggel (87,45%) elfogadta a menedzsment azon javaslatát, hogy a társaság ne fizessen osztalékot a 2025-ös üzleti év adózott eredményének, illetve az eredménytartalékának terhére.

Még több Üzlet

Esnek az európai tőzsdék, mit csinál az OTP?

Kiszámíthatatlan hiba miatt akadozott a hívásindítás többeknél a Telekomnál

Az amszterdami tőzsdére készül egy magyar cég - Szintlépés jöhet a BÉT-en is

A társaság tőzsdei jelenlétének 15. születésnapja alkalmából megrendezett befektetői napon Fedák István vezérigazgató még úgy nyilatkozott, hogy a nehézségek ellenére 2020 óta folyamatosan nyereséges a biztosító, és 2021-ben, 2022-ben, 2023-ban osztalékot is fizetett. Akkor azt mondta, változatlanul céljuk az, hogy ha nem találnak jobb felhasználási lehetőséget, akkor minden nyereséges év után osztalékot fizessenek a részvényesek. Bár sokakat meglephetett az osztalékfizetés elmaradása, az indoklás megfelelt a fenti logikának. Az osztalékfizetés elmaradását az új technológiák bevezetése, a 2029-ig szigorú időrendben ütemezett stratégiai fejlesztések és a potenciális felvásárlások indokolják.

A közgyűlés a fentieken túl döntött a 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról, az igazgatósági tagok 2025. üzleti évre vonatkozó felmentvényének megadásáról, a 2026. üzleti évre személyében felelős könyvvizsgáló megválasztásáról, a 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentés elfogadásáról, továbbá felhatalmazta a társaságot saját részvények visszavásárlására. A döntések – az osztalékfizetésről szóló döntés kivételével – 99% fölötti támogatást kaptak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ursula von der Leyen kerek perec megmondta, miről tárgyal Magyar Péter kormányával
Esnek az európai tőzsdék, mit csinál az OTP?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility