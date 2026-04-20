  • Megjelenítés
Nagy üzletet kötöttek a japánok hadihajóra, több részvény is emelkedik a hírre
Üzlet

Portfolio
Japán véglegesítette történetének első hadihajó-exportügyletét Ausztráliával: a Mitsubishi Heavy Industries három többcélú fregattot épít az ausztrál haditengerészet számára - tudósított a Cnbc.

Az augusztusban bejelentett üzlet annak köszönhetően valósulhat meg, hogy Japán várhatóan még ebben a hónapban lazít a fegyverexportra vonatkozó korlátozásain. Ez a lépés megnyitja az utat a fegyverrendszerek hivatalos kivitele előtt.

A megállapodás értéke mintegy 10 milliárd ausztrál dollár, ami nagyjából 7,15 milliárd amerikai dollárnak felel meg.

Az első hajót 2029-ben adják át az Ausztrál Királyi Haditengerészetnek. A korszerűsített Mogami osztályú fregattokra épülő új hadihajók a nyolcvanas évek óta szolgálatban álló ANZAC osztályú egységeket váltják majd le. Canberra összesen akár 20 milliárd ausztrál dollárt is szánhat a tervezett, tizenegy fregattból álló flottára, ebből az első hármat az MHI építi meg.

A Mitsubishi Heavy Industries (MHI) részvényei közel 4 százalékot emelkedtek hétfőn, miután Japán és Ausztrália hivatalosan is aláírta a megállapodást.

Még több Üzlet

Az ügyletben további japán cégek is részt vesznek. Az NEC Corporation, a Mitsubishi Electric és a Hitachi radarokat, antennákat, valamint egyéb elektronikai rendszereket szállít a hajókhoz. A hírre a Mitsubishi Electric részvényei 3,64 százalékot erősödtek, a Hitachi papírjai pedig 0,8 százalékot emelkedtek, míg az NEC árfolyama 0,6 százalékkal csökkent.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bejelentette Zelenszkij: általános mozgósítás készül, több százezer embert küldenek a frontra az oroszok
Trump bejelentette: tüzet nyitottak az amerikaiak egy repülőgép-hordozó méretű hajóra, azonnal kilőtt az olaj ára
Hat hétre elég kerozin maradt Európában, tömegével törlik a járatokat a légitársaságok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility