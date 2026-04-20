Nagy üzletet kötöttek a japánok hadihajóra, több részvény is emelkedik a hírre

Az augusztusban bejelentett üzlet annak köszönhetően valósulhat meg, hogy Japán várhatóan még ebben a hónapban lazít a fegyverexportra vonatkozó korlátozásain. Ez a lépés megnyitja az utat a fegyverrendszerek hivatalos kivitele előtt.

A megállapodás értéke mintegy 10 milliárd ausztrál dollár, ami nagyjából 7,15 milliárd amerikai dollárnak felel meg.

Az első hajót 2029-ben adják át az Ausztrál Királyi Haditengerészetnek. A korszerűsített Mogami osztályú fregattokra épülő új hadihajók a nyolcvanas évek óta szolgálatban álló ANZAC osztályú egységeket váltják majd le. Canberra összesen akár 20 milliárd ausztrál dollárt is szánhat a tervezett, tizenegy fregattból álló flottára, ebből az első hármat az MHI építi meg.

A Mitsubishi Heavy Industries (MHI) részvényei közel 4 százalékot emelkedtek hétfőn, miután Japán és Ausztrália hivatalosan is aláírta a megállapodást.

Az ügyletben további japán cégek is részt vesznek. Az NEC Corporation, a Mitsubishi Electric és a Hitachi radarokat, antennákat, valamint egyéb elektronikai rendszereket szállít a hajókhoz. A hírre a Mitsubishi Electric részvényei 3,64 százalékot erősödtek, a Hitachi papírjai pedig 0,8 százalékot emelkedtek, míg az NEC árfolyama 0,6 százalékkal csökkent.

