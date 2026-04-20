Sokan temetnék, mégis erős: ezért megkerülhetetlen a dollár

Bár egyre többen temetik a dollár globális dominanciáját, a jelenlegi világgazdasági és pénzügyi erőviszonyok alapján továbbra sem látszik valódi alternatíva az amerikai devizával szemben – még akkor sem, ha a kihívások és a repedések egyre jobban láthatók. Az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója, Szabó József véleménycikke.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Disclaimer: Az utóbbi időben sokszor, előfordult, hogy a megjelenésük idejére az elemzési anyagok idejétmúlttá váltak. Ennek az írásnak a témáját még az Irán elleni támadás előtt tűztük ki, és gondolati íve még a 2026-os hazai választások előtt alakult ki. Az azóta bekövetkezett fejlemények talán még élesebb fényt vetettek az USA globális szerepének megítélésére – de úgy véljük, a lényegi következtetéseket nem befolyásolták; a Szerző igyekezett időtálló, hosszabb kitekintésű gondolatokat összeszedni.

Se szeri, se száma a véleményeknek, amelyek a keleti blokk felbomlása után az Egyesült Államok hegemóniájával kialakulni látszó egypólusú világrend („a történelem vége”) végének jeleit látják az elmúlt évek világpolitikai fejleményeiben: a fundamentalista iszlám elterjedésében, Kína nagyhatalommá duzzadásában, Oroszország Ukrajna elleni agressziójában, az illiberális demokráciák térnyerésében, a MAGA-mozgalomban, az USA erősödő különutasságában a nyugati szövetségi rendszeren belül – és a sort hosszan lehetne még folytatni.

Az „amerikai birodalom” politikai-társadalmi-gazdasági hanyatlását és az új kihívó felemelkedésével elkerülhetetlennek látszó közelgő végét sokan meg is éneklik, Matolcsy Györgytől Ray Dalio-ig. Nem tudnék és nem is célom rendet teremteni ebben a kórusban, annál is inkább, mivel tagadhatatlanul megfontolásra érdemes hangokat is hallunk. A mostani írásban csupán a kórus egy szólamát emelném ki, amely az amerikai dollár globális szerepének végét vizionálja, és a rovat címére („On the other hand”) reflektálva kétkezi/kétkezes portfoliókezelőként az egyrészt-másrészt érvek közül mutatnék be néhányat, amelyet a hírverseny talán érdemtelenül háttérbe szorít.