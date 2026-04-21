25 milliárd dollárt fektet az Amazon az Anthropicba

Az Amazon hétfőn közölte,

hogy az Anthropic azonnal 5 milliárd dolláros tőkeinjekciót kap.

A fennmaradó 20 milliárd dollár folyósítása bizonyos üzleti mérföldkövek teljesítéséhez kötött. A mostani tranzakció a korábban bejelentett 8 milliárd dolláros tőkejuttatáson felül valósul meg, így az Amazon összesen akár 33 milliárd dollárt is befektethet az AI-startupba.

A megállapodás mindkét fél számára stratégiai jelentőségű. Az Anthropic a mesterségesintelligencia-verseny élére kíván törni a kódolásra és tervezésre fókuszáló modelljeivel, amihez hatalmas számítási kapacitásra van szüksége. Az Amazon ezzel párhuzamosan stabil vevőkört épít a saját fejlesztésű chipjeihez, amelyeket kifejezetten az AI-modellek betanítására és futtatására terveztek.

A bejelentés pozitívan hatott a befektetői hangulatra. Az Amazon részvényeinek árfolyama a piaczárás utáni kereskedésben mintegy 2,5 százalékkal emelkedett.

Forrás: Reuters

