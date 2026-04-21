25 milliárd dollárt fektet az Amazon az Anthropicba
Jelentősen elmélyíti együttműködését az Amazon és az Anthropic. A mesterséges intelligenciával foglalkozó startup az elkövetkező évtizedben több mint 100 milliárd dollárt költ az Amazon felhőszolgáltatásaira. Ezzel párhuzamosan a technológiai óriás újabb, összesen 25 milliárd dolláros befektetést jelentett be a vállalatba.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az Amazon hétfőn közölte,

hogy az Anthropic azonnal 5 milliárd dolláros tőkeinjekciót kap.

A fennmaradó 20 milliárd dollár folyósítása bizonyos üzleti mérföldkövek teljesítéséhez kötött. A mostani tranzakció a korábban bejelentett 8 milliárd dolláros tőkejuttatáson felül valósul meg, így az Amazon összesen akár 33 milliárd dollárt is befektethet az AI-startupba.

A megállapodás mindkét fél számára stratégiai jelentőségű. Az Anthropic a mesterségesintelligencia-verseny élére kíván törni a kódolásra és tervezésre fókuszáló modelljeivel, amihez hatalmas számítási kapacitásra van szüksége. Az Amazon ezzel párhuzamosan stabil vevőkört épít a saját fejlesztésű chipjeihez, amelyeket kifejezetten az AI-modellek betanítására és futtatására terveztek.

A bejelentés pozitívan hatott a befektetői hangulatra. Az Amazon részvényeinek árfolyama a piaczárás utáni kereskedésben mintegy 2,5 százalékkal emelkedett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

