Az egyik techóriásnál már videózzák a dolgozók monitorát, az AI így tanulja meg a munkájukat
Az egyik techóriásnál már videózzák a dolgozók monitorát, az AI így tanulja meg a munkájukat

A Meta új monitorozó szoftvert telepít amerikai munkavállalóinak számítógépeire. A program rögzíti az egérmozgásokat, a kattintásokat és a billentyűleütéseket, hogy ezekkel tanítsa a vállalat MI-modelljeit – derül ki a Reuters által megismert belső feljegyzésekből.

A Model Capability Initiative (MCI) névre keresztelt szoftver a munkahelyi alkalmazásokban és weboldalakon fut. Működés közben időnként képernyőfelvételeket is készít a dolgozók monitoráról. A cél az, hogy az MI-modellek

megtanulják utánozni az emberi számítógép-használatot, például a legördülő menük kezelését vagy a billentyűparancsok alkalmazását.

Minden Meta-alkalmazott segíthet modelljeink fejlesztésében pusztán azzal, hogy végzi a napi munkáját

– olvasható az egyik feljegyzésben.

Kiszivárogtak a részletek a veszélyes AI-modellről: napokon belül Európába érkezik az eddig elzárt csúcsmodell

Ítéletet mondtak az elemzők az Apple új vezéréről

Andrew Bosworth technológiai igazgató egy másik belső levélben vázolta a vállalat jövőképét. Szerinte a cél az, hogy az

AI-ügynökök végezzék el a munka oroszlánrészét, az alkalmazottak feladata pedig csupán az irányítás, az ellenőrzés és a visszajelzés legyen.

Az AI-ügynökök automatikusan érzékelhetik, hol volt szükség emberi beavatkozásra, így legközelebb már önállóbban boldogulhatnak. A kezdeményezést időközben Agent Transformation Accelerator (ATA) névre keresztelték át.

A Meta szóvivője közölte, hogy az MCI segítségével gyűjtött adatokat kizárólag a modellek tanítására használják, teljesítményértékelésre nem. Hozzátette, hogy beépített biztosítékok védik az érzékeny tartalmakat, bár azt nem részletezte, pontosan milyen adatok esnek ezen védelem alá.

A lépés egy átfogóbb vállalati átalakítás része. A Meta világszerte 10 százalékos létszámleépítést tervez május 20-tól, és az év második felében további jelentős elbocsátásokat fontolgat. A vállalat emellett egy új, Applied AI (AAI) nevű mérnöki csapatot is létrehozott. Ennek feladata az MI-modellek kódolási képességeinek javítása, valamint olyan AI-ügynökök fejlesztése, amelyek a jövőbeli szoftverek elkészítésének, tesztelésének és kiadásának nagy részét már önállóan elvégzik.

A munkahelyi megfigyelés jogi megítélése vegyes képet mutat. Az Egyesült Államokban szövetségi szinten semmi sem korlátozza a munkavállalók elektronikus megfigyelését. Az egyes tagállamok legfeljebb annyit írnak elő, hogy a dolgozókat tájékoztatni kell a monitorozás tényéről. Ezzel szemben az európai szabályozás, beleértve az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR), nagy valószínűséggel tiltaná ezt a gyakorlatot. Olaszországban például kifejezetten illegális az elektronikus megfigyelés alkalmazása a dolgozók teljesítményének nyomon követésére. Németországban pedig a bírósági gyakorlat szerint a billentyűleütések naplózására csak kivételes körülmények között, például súlyos bűncselekmény gyanúja esetén kerülhet sor.

Financial IT 2026
Hasonló témákról is szó lesz május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

Hitelezés 2026

Vállalati Energiamenedzsment 2026

Portfolio Investment Day 2026

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Von der Leyen bizottsága rábólintott egy olyan tervre, amivel több milliárd eurónyi uniós pénzt hívhat le Magyar Péter
Választás 2026: érzékeny ügyekben léptek az állami szervek, folytatódik a kormányalakítás
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
