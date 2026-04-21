Az egyik techóriásnál már videózzák a dolgozók monitorát, az AI így tanulja meg a munkájukat

A Model Capability Initiative (MCI) névre keresztelt szoftver a munkahelyi alkalmazásokban és weboldalakon fut. Működés közben időnként képernyőfelvételeket is készít a dolgozók monitoráról. A cél az, hogy az MI-modellek
megtanulják utánozni az emberi számítógép-használatot, például a legördülő menük kezelését vagy a billentyűparancsok alkalmazását.
Minden Meta-alkalmazott segíthet modelljeink fejlesztésében pusztán azzal, hogy végzi a napi munkáját
– olvasható az egyik feljegyzésben.
Andrew Bosworth technológiai igazgató egy másik belső levélben vázolta a vállalat jövőképét. Szerinte a cél az, hogy az
AI-ügynökök végezzék el a munka oroszlánrészét, az alkalmazottak feladata pedig csupán az irányítás, az ellenőrzés és a visszajelzés legyen.
Az AI-ügynökök automatikusan érzékelhetik, hol volt szükség emberi beavatkozásra, így legközelebb már önállóbban boldogulhatnak. A kezdeményezést időközben Agent Transformation Accelerator (ATA) névre keresztelték át.
A Meta szóvivője közölte, hogy az MCI segítségével gyűjtött adatokat kizárólag a modellek tanítására használják, teljesítményértékelésre nem. Hozzátette, hogy beépített biztosítékok védik az érzékeny tartalmakat, bár azt nem részletezte, pontosan milyen adatok esnek ezen védelem alá.
A lépés egy átfogóbb vállalati átalakítás része. A Meta világszerte 10 százalékos létszámleépítést tervez május 20-tól, és az év második felében további jelentős elbocsátásokat fontolgat. A vállalat emellett egy új, Applied AI (AAI) nevű mérnöki csapatot is létrehozott. Ennek feladata az MI-modellek kódolási képességeinek javítása, valamint olyan AI-ügynökök fejlesztése, amelyek a jövőbeli szoftverek elkészítésének, tesztelésének és kiadásának nagy részét már önállóan elvégzik.
A munkahelyi megfigyelés jogi megítélése vegyes képet mutat. Az Egyesült Államokban szövetségi szinten semmi sem korlátozza a munkavállalók elektronikus megfigyelését. Az egyes tagállamok legfeljebb annyit írnak elő, hogy a dolgozókat tájékoztatni kell a monitorozás tényéről. Ezzel szemben az európai szabályozás, beleértve az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR), nagy valószínűséggel tiltaná ezt a gyakorlatot. Olaszországban például kifejezetten illegális az elektronikus megfigyelés alkalmazása a dolgozók teljesítményének nyomon követésére. Németországban pedig a bírósági gyakorlat szerint a billentyűleütések naplózására csak kivételes körülmények között, például súlyos bűncselekmény gyanúja esetén kerülhet sor.
Tényleg már csak a csoda segíthet: holnap folytatódhat a pusztító háború – Amerika talpig fegyverben
A katonák várják Trump elnök parancsát.
Egészségügyi veszélyhelyzet jöhet a magyar nagyvárosban: kitört a pánik, már a klímákat is tilos bekapcsolni
A kormányhivatal FFP2-es és FFP3-as maszkokat oszt a környéken élőknek.
Végzetes csapást szenvedett Donald Trump vámháborús mesterterve - Egyértelmű üzenetet küldött az elnök
A legnagyobb techóriások már döntöttek.
Magyar Péter kérése teljesül: megvan az új Országgyűlés alakuló ülésének időpontja
Sulyok Tamás meghallgatta a kérést.
Gimnáziumok vezetőivel egyeztetett Magyar Péter - Reform jön az oktatásban
A következő egyeztetéseket már a pedagógustársadalom bevonásával fogják tartani.
Súlyos ügy bukott ki: titkos katonai létesítményt leplezett le Amerika szövetségese - Washington drasztikus dolgot tett
Elkotyogta magát Amerika szövetségese.
Fokozódik a helyzet Irán partjainál: Amerika nagyon felpörgött, 28 hajóra csapott le a haditengerészet
A mai nap sok minden eldől.
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?
Energiapiaci fordulat: hogyan alkalmazkodnak a nagy szereplők?
A Futureal-csoport két vezetőjével beszélgettünk.
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.