Az óvszereket is utolérte az olajár-robbanás: brutális drágulás jön

"A helyzet határozottan kényes, az árak magasak. Nincs más választásunk, mint továbbhárítani a költségeket a vásárlókra" - jelentette be Goh Miah Kiat vállalatigazgató a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.
Mint mondta, az óvszerek iránti kereslet az idén mintegy 30 százalékkal emelkedett, mivel sok ügyfelük alacsony készletekkel rendelkezik a magas szállítási költségek és a szállítási késedelmek miatt. Mindemellett az alapanyagok, így például a szintetikus kaucsuk, csomagolóanyagok és a szilikonolaj ára is felment - tette hozzá.
A malajziai vállalat évente több mint 5 milliárd óvszert állít elő, és olyan ismert márkáknak szállít, mint a Durex és a Trojan, valamint állami egészségügyi ellátórendszereket is kiszolgál ENSZ-programok mellett. A cégvezető felhívta a figyelmet arra is, hogy további áremelkedések sem zárhatók ki, ha az ellátási láncok nem állnak helyre.
A Karexhez hasonló gondokkal küzdenek orvosi kesztyűk gyártói is. Az iráni konfliktus következtében
komoly fennakadások keletkeztek a Közel-Keletről induló energia- és kőolajszármazék-szállításokban hátráltatva a nyersanyagbeszerzést.
