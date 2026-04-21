Az óvszereket is utolérte az olajár-robbanás: brutális drágulás jön
Üzlet

MTI
A világ legnagyobb óvszergyártó vállalata, a Karex 20-30 százalékos áremelést jelentett be arra hivatkozva, hogy az iráni konfliktus zavart okoz az ellátási láncokban.

"A helyzet határozottan kényes, az árak magasak. Nincs más választásunk, mint továbbhárítani a költségeket a vásárlókra" - jelentette be Goh Miah Kiat vállalatigazgató a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.

Mint mondta, az óvszerek iránti kereslet az idén mintegy 30 százalékkal emelkedett, mivel sok ügyfelük alacsony készletekkel rendelkezik a magas szállítási költségek és a szállítási késedelmek miatt. Mindemellett az alapanyagok, így például a szintetikus kaucsuk, csomagolóanyagok és a szilikonolaj ára is felment - tette hozzá.

A malajziai vállalat évente több mint 5 milliárd óvszert állít elő, és olyan ismert márkáknak szállít, mint a Durex és a Trojan, valamint állami egészségügyi ellátórendszereket is kiszolgál ENSZ-programok mellett. A cégvezető felhívta a figyelmet arra is, hogy további áremelkedések sem zárhatók ki, ha az ellátási láncok nem állnak helyre.

A Karexhez hasonló gondokkal küzdenek orvosi kesztyűk gyártói is. Az iráni konfliktus következtében

komoly fennakadások keletkeztek a Közel-Keletről induló energia- és kőolajszármazék-szállításokban hátráltatva a nyersanyagbeszerzést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

