Beteljesül a több mint 20 éve megírt jóslat: eljött az idő, minden eddiginél durvább összeomlás vár a világra

Robert Kiyosaki befektető és pénzügyi gondolkodó egy friss X-bejegyzésben ismét markáns figyelmeztetést fogalmaz meg: szerinte a világgazdaság egy olyan fordulóponthoz érkezett, amelyet már több mint két évtizeddel ezelőtt előre jelzett. A poszt központi állítása, hogy a 2002-ben megjelent Rich Dad’s Prophecy című könyvében leírt folyamatok 2026-ra látványosan „beérnek”, és a szerző által „Totális buborék”-nak nevezett jelenség kipukkanása komoly, történelmi léptékű következményekhez vezethet.
I WARNED EVERYONEIn 2002 I released Rich Dad’s Prophecy. In 2026 the predictions in Prophecy are coming true. You don’t have to be a victim to the “Everything Bubble” as the bubbles burst and leads to the greatest depression in world history. You can still be a winner…— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 17, 2026
Kiyosaki a „Totális buborék” kifejezéssel arra utal, hogy szerinte nem csupán egyetlen piacon – például csak ingatlanban vagy csak részvényekben – alakult ki túlértékeltség, hanem több területen egyszerre.
A bejegyzés szerint a buborék kipukkanása a világ történetének legnagyobb válságához vezethet.
A szerző konkrét példákkal igyekszik érzékeltetni, hogy a gazdasági megingások már több régióban is tetten érhetők: említ „összeomlásokat” Dubajtól Las Vegasig, Tokiótól New Yorkig. Ezek a városok szimbolikus jelentőségűek: globális pénzügyi és ingatlanpiaci központok. Kiyosaki szerint a folyamat társadalmi ára is magas lesz: úgy véli, a hajléktalanság világszerte terjedni fog, vagyis a válság nem pusztán a befektetőket érinti, hanem széles rétegeket sodorhat nehéz helyzetbe.
Kiyosaki azt tanácsolja, hogy az emberek tanuljanak, legyenek éberek, és értsék meg: a világgazdaság működése válsághelyzetben is teremthet lehetőségeket azoknak, akik hajlandók „megtenni, amit meg kell tenni” a pénzügyi szabadságukért.
Ez korábbi posztjában Kiyosaki megnevezett hat konkrét eszközt, ami „túlélheti 2026-ot”, vagyis amit elég biztonságos tartani akkor is, amikor a világ darabokra hullik körülöttünk. Ezek fizikai nyersanyagok, alapvető élelmiszeripari termékek és a legnagyobb kriptovaluták: az arany, az ezüst, az olaj, az élelmiszer, a bitcoin és az ethereum.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Gátlástalan csalás terjed: kriptovalutáért ígérnek áthaladást a hajóknak a Hormuzi-szoroson
Nem az iráni hatóságok küldték.
Elhúzódó válság Finnországban, megingott a finn jóléti modell
Kényszerpályára került az egykor csodált skandináv állam.
Kimondta az uniós bíróság a végső ítéletet: súlyos vereséget szenvedett az Orbán-kormány a legvitatottabb törvény ügyében
Pont került a 2021-ben elfogadott törvény körüli ügy végére.
Bemondta az amerikai nagybank, hol zárhatja az évet az amerikai tőzsde
Optimisták, de vannak kockázatok.
Kiszivárgott a belső levél: kiderült, hová költözik a magyar kutatóhálózat vezetősége
A HUN-REN egyes igazgatóságai költöznek.
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?