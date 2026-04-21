Beteljesül a több mint 20 éve megírt jóslat: eljött az idő, minden eddiginél durvább összeomlás vár a világra

Robert Kiyosaki, a neves pénzember szerint 2026 nem csak szimplán egy nehéz év lesz, hanem a korábban megjósolt „Totális buborék” beérett, kipukkanása pedig a világ történetének legnagyobb válságát hozhatja. Megnevezett hat olyan eszközt is, ami „túlélheti 2026-ot”, ami akkor is értéket képviselhet, amikor a piacok megremegnek.

Robert Kiyosaki befektető és pénzügyi gondolkodó egy friss X-bejegyzésben ismét markáns figyelmeztetést fogalmaz meg: szerinte a világgazdaság egy olyan fordulóponthoz érkezett, amelyet már több mint két évtizeddel ezelőtt előre jelzett. A poszt központi állítása, hogy a 2002-ben megjelent Rich Dad’s Prophecy című könyvében leírt folyamatok 2026-ra látványosan „beérnek”, és a szerző által „Totális buborék”-nak nevezett jelenség kipukkanása komoly, történelmi léptékű következményekhez vezethet.

I WARNED EVERYONEIn 2002 I released Rich Dad’s Prophecy. In 2026 the predictions in Prophecy are coming true. You don’t have to be a victim to the “Everything Bubble” as the bubbles burst and leads to the greatest depression in world history. You can still be a winner… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 17, 2026

Kiyosaki a „Totális buborék” kifejezéssel arra utal, hogy szerinte nem csupán egyetlen piacon – például csak ingatlanban vagy csak részvényekben – alakult ki túlértékeltség, hanem több területen egyszerre.

A bejegyzés szerint a buborék kipukkanása a világ történetének legnagyobb válságához vezethet.

A szerző konkrét példákkal igyekszik érzékeltetni, hogy a gazdasági megingások már több régióban is tetten érhetők: említ „összeomlásokat” Dubajtól Las Vegasig, Tokiótól New Yorkig. Ezek a városok szimbolikus jelentőségűek: globális pénzügyi és ingatlanpiaci központok. Kiyosaki szerint a folyamat társadalmi ára is magas lesz: úgy véli, a hajléktalanság világszerte terjedni fog, vagyis a válság nem pusztán a befektetőket érinti, hanem széles rétegeket sodorhat nehéz helyzetbe.

Kiyosaki azt tanácsolja, hogy az emberek tanuljanak, legyenek éberek, és értsék meg: a világgazdaság működése válsághelyzetben is teremthet lehetőségeket azoknak, akik hajlandók „megtenni, amit meg kell tenni” a pénzügyi szabadságukért.

Ez korábbi posztjában Kiyosaki megnevezett hat konkrét eszközt, ami „túlélheti 2026-ot”, vagyis amit elég biztonságos tartani akkor is, amikor a világ darabokra hullik körülöttünk. Ezek fizikai nyersanyagok, alapvető élelmiszeripari termékek és a legnagyobb kriptovaluták: az arany, az ezüst, az olaj, az élelmiszer, a bitcoin és az ethereum.

