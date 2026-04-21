Egész Európát kerozinhiány fenyegeti: kiderült, hány napig bírná még üzemanyaggal a hazai repülőtér

A globális ellátási aggodalmakra reagálva a Budapest Airport megerősítette, hogy a légitársaságok és a partnerek részéről eddig nem érkezett jelzés üzemanyaghiánnyal kapcsolatban. A budapesti légikikötő napi kerozinfelhasználása a forgalomtól – kiemelten a nyári csúcsidőszaktól – függően 1200 és 2000 tonna között mozog.

A repülőtér saját tartályaiban a jelenlegi forgalmi szint mellett legfeljebb 4-5 napra elegendő kerozint tudnak raktározni.

Ugyanakkor már vizsgálják a tárolókapacitás bővítésének lehetőségeit - írja a 24.hu. Az Európai Unió részéről eddig semmilyen hivatalos értesítés vagy iránymutatás nem érkezett a repülőtér üzemeltetőjéhez a kialakult helyzettel kapcsolatban - teszik hozzá.

