Elon Musk állítólag alaposan bevásárolt az űrcége részvényeiből

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
A másodpiaci részvényvásárlást Musk a saját vagyonkezelő alapján keresztül bonyolította le – számolt be róla a The Information nevű portál. A tranzakció részletei a SpaceX bizalmas tőzsdei tájékoztatójának egy vázlatában szerepelnek.
A lap azt is közölte, hogy a SpaceX a múlt hónapban jóváhagyott egy új javadalmazási tervet. Ennek értelmében Musk további 60 millió részvényt kaphat,
amennyiben a vállalat piaci kapitalizációja a jelenlegi 1100 milliárd dollárról akár 6600 milliárd dollárra emelkedik.
Ehhez azonban a cégnek meg kellene valósítania az űrbe telepített adatközpontok kiépítését is. Ezek a létesítmények a mesterségesintelligencia-fejlesztők számára biztosítanának hatalmas számítási kapacitást. A bónuszként kapott részvények 500 milliárd dolláros piaci értéknövekedési lépcsőnként válnának lehívhatóvá.
A SpaceX még márciusban nyújtotta be bizalmasan a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentációt az Egyesült Államokban. A cég kétféle részvénysorozatot tervez a tőzsdei megjelenéshez. A "B" sorozatú részvények papíronként tíz szavazati jogot biztosítanak, így az irányítás továbbra is Musknál és néhány bennfentesnél összpontosulhat. Ezzel szemben a nyilvános befektetőknek kínált "A" sorozatú papírok egyenként csupán egyetlen szavazatot érnek majd.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
