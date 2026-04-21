Esika Amerika

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Esik Amerika
A Dow Jones és az S&P 500 0,3, a Nasdaq 0,32 százalékos esést jelez kevesebb, mint egy órával a tőzsdezárás előtt.
Kisebb esés Amerikában
A vezető amerikai indexek kisebb esést jeleznek, a Dow Jones és a Nasdaq 0,1, az S&P 500 0,2 százalékos esést mutat.
Ítéletet mondtak az elemzők az Apple új vezéréről
Az Apple új vezérigazgatója a 25 éve a vállalatnál dolgozó hardverfejlesztési vezető, John Ternus lesz. Elemzők szerint ez a döntés azt jelzi, hogy a cég továbbra is a meglévő eszközeibe integrált mesterséges intelligenciára épít, és nem egy önálló, MI-központú termékkel kíván előrukkolni.
Emelkednek az amerikai tőzsdék
Óvatos emelkedéssel kezdtek az amerikai tőzsdék, a Dow 0,6 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,1 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig stagnál. Donald Trump ma arról beszélt, hogy szerinte az Egyesült Államok és Irán megállapodást fog kötni a szerdán lejáró fegyverszünet előtt. Az elnök azonban hozzátette, hogy az amerikai hadsereg kész Irán bombázására, ha nem írják alá a megállapodást a fegyverszüneti határidőig, amelyet nem akar meghosszabbítani.
Fordul a magyar tőzsde
Délutánra a pozitív tartományba fordult a BUX index, köszönhetően az OTP és a Mol emelkedésének. Az olajpapír árfolyama 1,3 százalékos pluszban van, míg a bankrészvény a korábbi esést ledolgozva 0,2 százalékos pluszba került. A BUX index ezzel 0,3 százalékos emelkedést mutat annak ellenére, hogy a Richter és a Magyar Telekom is mínuszban van.
Kongatják a vészharangot a világ legnagyobb olajkereskedő cégei, szép lassan összeomlik a kereslet
A világ legnagyobb olajkereskedő cégei szerint tovább mélyülhet az iráni háború okozta keresletcsökkenés. Ha a Hormuzi-szoros három hónapon belül nem nyílik meg, a világgazdaságot recesszió fenyegeti - írta meg a Bloomberg.
Nyakunkon a fagyiszezon, mégis hatalmas tételben fogadnak a Magnum bukására
A Unilevertől tavaly év végén leváló Magnum Ice Cream Co. az európai shortolók egyik kedvenc célpontjává vált. A Ben & Jerry's, Cornetto, és persze a Magnum márkákat is gyártó, világelső fagylaltcég részvényeinek esésére játszó spekulánsok aránya egy hónap alatt megduplázódott - jelentette a Bloomberg.
95 dollár közelében a Brent
Esik az olajár a mai kereskedésben, a Brent árfolyama 0,7 százalékkal 95 dollár közelébe csökkent. A befektetők az iráni tárgyalások felől érkező híreket figyelik, egyelőre továbbra is nagy a bizonytalanság a második körös egyeztetésekről. A kéthetes tűzszünet eredetileg ma ért volna véget, de Donald Trump tegnap azt mondta, hogy holnapig meghosszabbították a határidőt, vélhetően a tárgyalásoknak időt adva.
A két fél felől eközben ellentétes információk jöttek, Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke azt mondta ma, hogy "az elmúlt két hétben felkészültek arra, hogy új lapokat fedjenek fel a csatatéren”. Donald Trump eközben megismételte az elsöprő katonai akcióval kapcsolatos fenyegetéseit, és figyelmeztetett, hogy „sok bomba fog robbanni”, ha a fegyverszünet lejárta előtt nem születik megállapodás.
Óvatos mozgások a tőzsdéken
Kis emelkedés látszik ma délelőtt az európai tőzsdéken, a DAX 0,6 százalékos pluszban van, a CAC 0,1 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot emelkedett.
A magyar piac eközben oldalazik, a BUX minimális, 0,1 százalékos mínuszt mutat. A blue chipek többségében esnek, egyedül a Mol van 1 százalékos pluszban.
Elon Musk állítólag alaposan bevásárolt az űrcége részvényeiből
Elon Musk tavaly 1,4 milliárd dollár értékben vásárolt SpaceX-részvényeket jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól, amivel tovább növelte részesedését a vállalatban. Mindez a cég bizalmas tőzsdei bevezetési tájékoztatójának tervezetéből derült ki.
Bemondta az amerikai nagybank, hol zárhatja az évet az amerikai tőzsde
A J.P. Morgan kedden 7600 pontra emelte az S&P 500 indexre szóló év végi célárát. Ezt a lépést mindössze néhány héttel azután hozták meg, hogy korábban 7200 pontra csökkentették a várakozást. A felfelé módosítás mögött a mesterséges intelligenciához és a technológiai szektorhoz köthető eredménynövekedés áll. Emellett az amerikai–iráni tűzszünet nyomán javuló piaci hangulat is szerepet játszott.
Szivárognak a részletek a SpaceX IPO-ról, 5 milliárd dolláros veszteséget termelt a cég
A SpaceX a történelem egyik legjobban várt tőzsdei bevezetésére készül. A cég ezen a héten háromnapos, zárt körű bemutatósorozatot tart Wall Street-i elemzőknek a texasi kilövőbázisán és a tennessee-i adatközpontjában.
Felemás mozgások Európában
Vegyes mozgások figyelhetők meg az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig stagnál. Az olasz tőzsde 0,2 százalékot, a spanyol piac pedig 0,1 százalékot emelkedett.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Miközben az európai tőzsdéken nagyrészt emelkedéssel kezdődött a nap, a magyar piac relatív alulteljesítésben van, kis mínusszal kezdte a napot a BUX.
IEA: Minden idők legnagyobb energiaválsága szakad a világra
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője szerint az Irán, illetve az Egyesült Államok és Izrael közötti konfliktus a világ valaha volt legsúlyosabb energiaválságát idézte elő.
Új vezető érkezik az iPhone gyártójához: egy nagy kihívás áll előtte
Az Apple következő vezérigazgatója, John Ternus egyik legnagyobb kihívása az lesz, hogy a vállalatot felzárkóztassa a mesterséges intelligencia területén, ahol a cég eddig jelentősen lemaradt a többi technológiai óriástól - számolt be a Cnbc.
Egyre közelebb a történelem legnagyobb részvénykibocsátása, fontos részéhez ért a folyamat
A SpaceX a történelem egyik legjobban várt tőzsdei bevezetésére készül. A cég ezen a héten háromnapos, zárt körű bemutatósorozatot tart Wall Street-i elemzőknek a texasi kilövőbázisán és a tennessee-i adatközpontjában.
25 milliárd dollárt fektet az Amazon az Anthropicba
Jelentősen elmélyíti együttműködését az Amazon és az Anthropic. A mesterséges intelligenciával foglalkozó startup az elkövetkező évtizedben több mint 100 milliárd dollárt költ az Amazon felhőszolgáltatásaira. Ezzel párhuzamosan a technológiai óriás újabb, összesen 25 milliárd dolláros befektetést jelentett be a vállalatba.
Történelmi csúcson a dél-koreai tőzsde
A dél-koreai KOSPI részvényindex kedden történelmi csúcsra emelkedett, elsősorban a chipgyártók szárnyalásának és a kiemelkedő exportadatoknak köszönhetően. A befektetői hangulatot a közelgő vállalati gyorsjelentések körüli optimizmus is fűtötte.
Leköszön Tim Cook az Apple éléről, már meg is van az utód
Az Apple hétfőn bejelentette, hogy John Ternus, a vállalat hardverfejlesztésért felelős vezetője lesz a cég következő vezérigazgatója. Tim Cook eközben az igazgatótanács elnöki posztját veszi át.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,3 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,31 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,61 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 1,12 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,27 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,22 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,32 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a német ZEW gazdasági hangulatindexet publikálják, a tengerentúlon pedig a magánszektor foglalkoztatására vonatkozó ADP index jelenik meg, illetve a friss kiskereskedelmi statisztika is érdekes lesz.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,4 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 25,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 59,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 442,56
|0,0%
|2,5%
|8,5%
|2,9%
|26,3%
|46,2%
|S&P 500
|7 109,14
|-0,2%
|3,2%
|9,3%
|3,9%
|34,6%
|71,9%
|Nasdaq
|26 590,34
|-0,3%
|4,8%
|11,3%
|5,3%
|45,6%
|92,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 824,89
|0,6%
|4,1%
|10,2%
|16,9%
|69,4%
|102,1%
|Hang Seng
|26 361,07
|0,8%
|2,7%
|4,3%
|2,9%
|23,2%
|-9,5%
|CSI 300
|4 757,44
|0,6%
|2,4%
|4,2%
|2,8%
|26,1%
|-6,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 417,8
|-1,2%
|2,8%
|9,1%
|-0,3%
|15,1%
|61,4%
|CAC
|8 331,05
|-1,1%
|1,2%
|8,7%
|2,2%
|14,3%
|35,1%
|FTSE
|10 609,08
|-0,5%
|0,2%
|7,0%
|6,8%
|28,2%
|54,7%
|FTSE MIB
|48 207,02
|-1,4%
|1,4%
|12,5%
|7,3%
|34,0%
|100,1%
|IBEX
|18 260,9
|-1,2%
|1,3%
|9,3%
|5,5%
|41,4%
|115,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|136 386,3
|-1,8%
|-2,2%
|11,7%
|22,8%
|56,7%
|220,2%
|ATX
|5 866,33
|-1,5%
|1,2%
|12,9%
|10,1%
|49,8%
|86,2%
|PX
|2 673,83
|-1,0%
|1,0%
|5,3%
|-0,4%
|30,4%
|142,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|43 890
|-2,1%
|-1,9%
|22,1%
|25,0%
|79,9%
|233,4%
|Mol
|4 024
|-1,6%
|-8,1%
|2,8%
|36,9%
|40,9%
|96,9%
|Richter
|13 000
|-1,1%
|0,0%
|10,7%
|31,8%
|26,5%
|52,9%
|Magyar Telekom
|2 450
|0,2%
|2,8%
|21,9%
|36,7%
|51,2%
|486,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|91,06
|6,0%
|-9,6%
|-7,7%
|59,0%
|39,9%
|45,3%
|Brent
|95,6
|5,3%
|-3,9%
|-15,0%
|57,1%
|40,6%
|43,3%
|Arany
|4 798,92
|-1,4%
|1,9%
|4,6%
|11,0%
|45,3%
|170,2%
|Devizák
|EURHUF
|362,7900
|0,7%
|-0,3%
|-7,6%
|-5,5%
|-11,2%
|0,5%
|USDHUF
|308,1935
|1,0%
|-0,8%
|-9,4%
|-5,7%
|-14,4%
|2,9%
|GBPHUF
|415,2949
|0,0%
|-0,4%
|-8,4%
|-5,7%
|-12,7%
|-0,8%
|EURUSD
|1,1772
|-0,4%
|0,5%
|2,0%
|0,2%
|3,7%
|-2,3%
|USDJPY
|157,8550
|0,0%
|-1,1%
|-0,9%
|0,7%
|11,0%
|46,0%
|GBPUSD
|1,3523
|-0,4%
|0,5%
|1,6%
|0,5%
|2,2%
|-3,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 870
|-1,6%
|1,9%
|7,6%
|-14,5%
|-10,2%
|34,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,26
|0,3%
|-0,9%
|-2,9%
|2,2%
|-1,8%
|172,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,95
|0,4%
|-3,8%
|-2,2%
|2,9%
|21,2%
|-1 084,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,98
|-2,8%
|-5,2%
|-18,8%
|-13,0%
|-16,5%
|116,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
