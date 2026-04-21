Esika Amerika

Esik az olajár a mai kereskedésben, a Brent árfolyama 0,7 százalékkal 95 dollár közelébe csökkent. A befektetők az iráni tárgyalások felől érkező híreket figyelik, egyelőre továbbra is nagy a bizonytalanság a második körös egyeztetésekről. A kéthetes tűzszünet eredetileg ma ért volna véget, de Donald Trump tegnap azt mondta, hogy holnapig meghosszabbították a határidőt, vélhetően a tárgyalásoknak időt adva.

A két fél felől eközben ellentétes információk jöttek, Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke azt mondta ma, hogy "az elmúlt két hétben felkészültek arra, hogy új lapokat fedjenek fel a csatatéren”. Donald Trump eközben megismételte az elsöprő katonai akcióval kapcsolatos fenyegetéseit, és figyelmeztetett, hogy „sok bomba fog robbanni”, ha a fegyverszünet lejárta előtt nem születik megállapodás.