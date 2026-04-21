Fájdalmas hír jött a nyaralóknak: elképesztő drágulást hoz a háború a repülőjegyeknél

Az iráni háború miatti olajellátási zavarok jelentősen megemelték a repülőgép-üzemanyag árát, ami a hosszú távú járatonként utasonként akár száz dollárnál is nagyobb többletköltséget jelenthet – derül ki a Transport & Environment (T&E) szervezet legújabb elemzéséből.

A T&E számításai szerint a kerozin drágulása

a hosszú távú járatokon átlagosan 88 euróval (mintegy 104 dollárral) növelte az egy utasra jutó üzemanyagköltséget.

Az Európán belüli, rövid távú járatok esetében ez az emelkedés 29 eurót tett ki.

Az elemzés az április 16-i árakat viszonyította az iráni háború február 28-i kitörése előtti szinthez. A szervezet konkrét példákat is hozott az áremelkedésre: egy Barcelona–Berlin járaton utasonként 26 euróval, míg egy Párizs–New York útvonalon 129 euróval nőttek a jegyárak az időszak alatt.

Az európai légitársaságok rendkívül nehéz tavaszi és nyári szezonra készülnek. A kerozin ára a háború kezdete óta tartósan meghaladja a hordónkénti 100 dollárt. Egyre komolyabb aggodalomra ad okot, hogy az esetleges ellátási zavarok hamarosan járattörlésekhez is vezethetnek.

A Lufthansa, a Ryanair és az Air France-KLM vezetői már márciusban felhívták a figyelmet a lehetséges következményekre. Kijelentették, hogy a Hormuzi-szoros tartós lezárása esetén a megnövekedett üzemanyagköltségeket kénytelenek lesznek áthárítani az utasokra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images