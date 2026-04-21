  • Megjelenítés
Fájdalmas hír jött a nyaralóknak: elképesztő drágulást hoz a háború a repülőjegyeknél
Üzlet

Portfolio
Az iráni háború miatti olajellátási zavarok jelentősen megemelték a repülőgép-üzemanyag árát, ami a hosszú távú járatonként utasonként akár száz dollárnál is nagyobb többletköltséget jelenthet – derül ki a Transport & Environment (T&E) szervezet legújabb elemzéséből.

A T&E számításai szerint a kerozin drágulása

a hosszú távú járatokon átlagosan 88 euróval (mintegy 104 dollárral) növelte az egy utasra jutó üzemanyagköltséget.

Az Európán belüli, rövid távú járatok esetében ez az emelkedés 29 eurót tett ki.

Az elemzés az április 16-i árakat viszonyította az iráni háború február 28-i kitörése előtti szinthez. A szervezet konkrét példákat is hozott az áremelkedésre: egy Barcelona–Berlin járaton utasonként 26 euróval, míg egy Párizs–New York útvonalon 129 euróval nőttek a jegyárak az időszak alatt.

Még több Üzlet

Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?

Fontos határidő közeleg, feszülten figyelnek a befektetők

Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Az európai légitársaságok rendkívül nehéz tavaszi és nyári szezonra készülnek. A kerozin ára a háború kezdete óta tartósan meghaladja a hordónkénti 100 dollárt. Egyre komolyabb aggodalomra ad okot, hogy az esetleges ellátási zavarok hamarosan járattörlésekhez is vezethetnek.

A Lufthansa, a Ryanair és az Air France-KLM vezetői már márciusban felhívták a figyelmet a lehetséges következményekre. Kijelentették, hogy a Hormuzi-szoros tartós lezárása esetén a megnövekedett üzemanyagköltségeket kénytelenek lesznek áthárítani az utasokra.

Kapcsolódó cikkünk

Máris mélyrepülésbe kezdtek a légitársaságok, ahogy újra fokozódik a feszültség a Közel-Kelet és az Egyesült Államok körül

Kiszivárgott a tervezet: rendkívüli bejelentés jöhet szerdán, komoly veszély fenyegeti a légiközlekedést Európában

Már a német pénzügyminiszter is kongatja a vészharangot a kerozinhiány miatt

Hat hétre elég kerozin maradt Európában, tömegével törlik a járatokat a légitársaságok

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Több száz milliárdot úgy veszített el Magyarország, hogy azt Magyar Péter kormánya sem szerezheti vissza
Újra a közel-keleti feszültségek határozták meg, merre mozdult az amerikai tőzsde
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility