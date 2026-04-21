Gátlástalan csalás terjed: kriptovalutáért ígérnek áthaladást a hajóknak a Hormuzi-szoroson
Gátlástalan csalás terjed: kriptovalutáért ígérnek áthaladást a hajóknak a Hormuzi-szoroson

MTI
Ismeretlenek csaló üzeneteket küldenek a Hormuzi-szoros nyugati részén rekedt hajókat üzemeltető társaságoknak, amelyekben kriptovalutáért cserébe biztonságos áthaladást ígérnek - figyelmeztetett a MARISKS tengeri kockázatkezelő görög cég.

A MARISKS hétfőn riasztást adott ki, amelyben arra figyelmeztette a hajókat üzemeltető társaságokat, hogy ismeretlen szereplők magukat iráni hatóságoknak kiadva üzenetet küldtek több társaságnak, és ebben kriptovalutákban fizetendő díjat követeltek az átkelés engedélyezéséért.

Ezek az üzenetek csalások, az üzenetet nem az iráni hatóságok küldték

- mutatott rá a vállalat.

A Perzsa-öbölben jelenleg több száz hajó és mintegy 20 ezer tengerész vesztegel. Irán április 18-án rövid időre megnyitotta a Hormuzi-szorost, amelyen több hajó is megkísérlet áthaladni. Közülük legalább kettő - köztük egy tartályhajó - arról számolt be, hogy iráni egységek lövéseket adtak le rájuk, ezért visszafordultak.

A MARISKS szerint elképzelhető, hogy a szombaton lövések által érintett hajók közül legalább egy kapcsolatba hozható a csalási kísérletekkel. "Miután átadja a dokumentumokat, és az iráni biztonsági szolgálatok megvizsgálták jogosultságát, meghatározzuk a kriptovalutában (bitcoinban vagy tetherben) fizetendő díjat. Ezt követően hajója az előre egyeztetett időpontban akadálytalanul áthaladhat a szoroson" - állt a MARISKS által idézett üzenetben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

