Ítéletet mondtak az elemzők az Apple új vezéréről

Az Apple új vezérigazgatója a 25 éve a vállalatnál dolgozó hardverfejlesztési vezető, John Ternus lesz. Elemzők szerint ez a döntés azt jelzi, hogy a cég továbbra is a meglévő eszközeibe integrált mesterséges intelligenciára épít, és nem egy önálló, MI-központú termékkel kíván előrukkolni.

Ternus szeptemberben veszi át az irányítást Tim Cooktól. A leköszönő vezető több mint egy évtizedes cégvezetése alatt az Apple piaci kapitalizációja megközelítette a 4000 milliárd dollárt. Az új vezérigazgató eddig a vállalat hardverfejlesztési részlegét irányította, és több iPhone-generáció megalkotását is felügyelte.

Az Apple részvényárfolyama Cook hivatali ideje alatt mintegy hússzorosára emelkedett. Ezt a növekedést nemcsak az iPhone sikere, hanem a szolgáltatási üzletág folyamatos bővülése és a termékkínálat fokozatos fejlesztése is támogatta.

Elemzők szerint Ternus irányítása alatt ez az üzleti modell változatlan marad.

A vezetőváltás időzítése azért is figyelemre méltó, mert a befektetők korábban élesen bírálták az Apple-t a generatív mesterségesintelligencia-megoldások (MI) lassú bevezetése miatt. Emellett a cégnek a világ legértékesebb vállalata címet is át kellett engednie az Nvidiának. Hosszabb távon komoly kihívást jelenthet, hogy az OpenAI az Apple egykori formatervezési vezetőjével, Jony Ive-val közösen egy új, AI-központú hardvereszközön dolgozik. Ez a fejlesztés akár az iPhone-ökoszisztéma riválisává is válhat.

A piaci elemzők többsége mégis megnyugtatónak tartja a kinevezést. Ben Barringer, a Quilter Cheviot technológiai elemzési vezetője szerint a lépés folytonosságot jelez, nem pedig stratégiai irányváltást. Dave Mayer, a Lippincott tanácsadócég vezető partnere úgy fogalmazott, hogy Ternus kinevezése az Apple meglévő technológiai ökoszisztémája iránti elkötelezettséget erősíti meg. Hozzátette, hogy továbbra is ez jelenti a vállalat legfőbb versenyelőnyét.

A piaci reakciók alapján a befektetők elfogadják, hogy az Apple nem hagy fel a bevált recepttel. A vállalat hatalmas felhasználói bázisára, hardveres szaktudására és fokozatos innovációs modelljére építve kívánja az MI-képességeket a meglévő termékeibe integrálni, ahelyett, hogy egyetlen áttörő eszközre tenne fel mindent. Daniel Binns, az Elmwood tanácsadócég globális vezérigazgatója szerint az igazgatótanács célja az, hogy az Apple visszaszerezze a kiváló termékfejlesztő vállalat hírnevét. Az "AI-központú eszköz" narratívát a szakember egyelőre elhamarkodottnak nevezte.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

