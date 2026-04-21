  • Megjelenítés
Kiadták a figyelmeztetést: pusztító földrengés csaphat le napokon belül
Üzlet

Portfolio
Japán északkeleti partjainál 7,7-es erősségű földrengés történt tegnap, ami szökőárriadót váltott ki, és több mint 170 ezer embert kényszerített otthona elhagyására. A Japán Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint a következő napokban még erősebb rengés is bekövetkezhet - írta a BBC.

A földmozgás hétfőn, helyi idő szerint 16 óra 52 perckor következett be Ivate prefektúrától keletre, a nyílt tengeren. A rengés fészke mintegy 10 kilométeres mélységben volt, Tokiótól nagyjából 530 kilométerre északra. A hatóságok kezdetben három méter magasra becsült szökőár miatt adtak ki figyelmeztetést, a legnagyobb mért hullámmagasság végül 80 centiméter volt. A cunamiriadót helyi idő szerint éjfél előtt nem sokkal teljes egészében visszavonták.

A Japán Meteorológiai Szolgálat (JMA) azonban arra figyelmeztetett, hogy a következő egy hétben "még erősebb földrengések" is várhatók.

Ezek a rengések akár nagyobb hullámokat is kelthetnek. A hatóságok szerint egy 8-as vagy annál nagyobb magnitúdójú rengés kockázata "a szokásosnál magasabb".

A rengést Tokióban is érezni lehetett. Több száz háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás, és a vonatjáratok közlekedése is akadozott. Kihara Minoru kabinetfőtitkár közölte, hogy az első jelentések alapján nem történt komolyabb anyagi kár, és személyi sérülésekről sem érkezett bejelentés.

Még több Üzlet

Több prefektúrát is kiürítettek a keleti partvonal mentén. A lakosságot felszólították a tengerparti és a folyó menti területek elhagyására, majd magasabban fekvő pontokra irányították őket. Takaicsi Szanae miniszterelnök szintén arra kérte a lakosokat, hogy keressenek biztonságos, magasabban fekvő menedéket.

A japán társadalomban máig elevenen él a 2011-es katasztrófa emléke. Akkor egy 9-es erősségű földrengés és az azt követő cunami több mint 18 ezer ember életét követelte, a fukusimai atomerőműben pedig súlyos balesetet okozott. Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűn helyezkedik el, ezért szeizmikusan rendkívül aktív területnek számít. Évente mintegy 1500 földrengést regisztrálnak az országban. A világon mért 6-os vagy annál erősebb rengések tíz százaléka itt következik be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility