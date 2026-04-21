Kiadták a figyelmeztetést: pusztító földrengés csaphat le napokon belül

A földmozgás hétfőn, helyi idő szerint 16 óra 52 perckor következett be Ivate prefektúrától keletre, a nyílt tengeren. A rengés fészke mintegy 10 kilométeres mélységben volt, Tokiótól nagyjából 530 kilométerre északra. A hatóságok kezdetben három méter magasra becsült szökőár miatt adtak ki figyelmeztetést, a legnagyobb mért hullámmagasság végül 80 centiméter volt. A cunamiriadót helyi idő szerint éjfél előtt nem sokkal teljes egészében visszavonták.
A Japán Meteorológiai Szolgálat (JMA) azonban arra figyelmeztetett, hogy a következő egy hétben "még erősebb földrengések" is várhatók.
Ezek a rengések akár nagyobb hullámokat is kelthetnek. A hatóságok szerint egy 8-as vagy annál nagyobb magnitúdójú rengés kockázata "a szokásosnál magasabb".
A rengést Tokióban is érezni lehetett. Több száz háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás, és a vonatjáratok közlekedése is akadozott. Kihara Minoru kabinetfőtitkár közölte, hogy az első jelentések alapján nem történt komolyabb anyagi kár, és személyi sérülésekről sem érkezett bejelentés.
Több prefektúrát is kiürítettek a keleti partvonal mentén. A lakosságot felszólították a tengerparti és a folyó menti területek elhagyására, majd magasabban fekvő pontokra irányították őket. Takaicsi Szanae miniszterelnök szintén arra kérte a lakosokat, hogy keressenek biztonságos, magasabban fekvő menedéket.
A japán társadalomban máig elevenen él a 2011-es katasztrófa emléke. Akkor egy 9-es erősségű földrengés és az azt követő cunami több mint 18 ezer ember életét követelte, a fukusimai atomerőműben pedig súlyos balesetet okozott. Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűn helyezkedik el, ezért szeizmikusan rendkívül aktív területnek számít. Évente mintegy 1500 földrengést regisztrálnak az országban. A világon mért 6-os vagy annál erősebb rengések tíz százaléka itt következik be.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
