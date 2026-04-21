Kiszivárogtak a részletek a veszélyes AI-modellről: napokon belül Európába érkezik az eddig elzárt csúcsmodell

Az Anthropic hamarosan az európai bankok számára is elérhetővé teheti Mythos nevű mesterségesintelligencia-modelljét. A lépés azután következik, hogy több nagy amerikai pénzintézet már hozzáférést kapott a technológiához, miközben a szabályozók is egyre komolyabban foglalkoznak a rendszer kiberbiztonsági kockázataival.
A Reuters értesülései szerint

az Anthropic napokon vagy heteken belül elérhetővé teheti a Mythos modellt az európai és brit bankok, valamint más szervezetek számára.

A bevezetés biztonsági ellenőrzésekhez kötött, így a folyamat pontos ütemezése még nem végleges. A hír forrásai névtelenséget kértek.

Az Anthropic eredetileg a Project Glasswing partnerprogram tagjainak, illetve mintegy negyven további, kritikus szoftverinfrastruktúrát fejlesztő vagy üzemeltető szervezetnek biztosított hozzáférést. A bankok közül nyilvánosan egyedül a JPMorgan Chase részvételét erősítette meg a cég. A Bank of America azonban a program indulása óta tagja a Glasswingnek, és belső teszteléseket is folytat a technológiával. Az utóbbi időben több más amerikai bank is jelezte, hogy megkapta a hozzáférést.

Kiberbiztonsági szakértők szerint a Mythos komoly kihívások elé állítja a bankszektort. Ez különösen az elavult informatikai rendszereket használó intézményeket érintheti érzékenyen. A múlt heti washingtoni tavaszi IMF-közgyűlésen a szabályozók és döntéshozók sorra figyelmeztettek a modellel járó kockázatokra.

Joachim Nagel, a német jegybank elnöke kedden azt sürgette, hogy minden intézmény kapjon hozzáférést a Mythoshoz. Ezt egyrészt az egyenlő versenyfeltételek biztosításával, másrészt a visszaélések megelőzésével indokolta. Az Anthropic a Reuters megkeresésére egyelőre nem reagált.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

