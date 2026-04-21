Megjött a jelzés az óceán fenekéről: a legrosszabb forgatókönyv felé halad a világ klímája

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

Az észak-atlanti áramlás felelős azért, hogy Nagy-Britannia és Skandinávia éghajlata élhető maradjon. A rendszer részeként a Golf-áramlat meleg vizet szállít észak felé, míg a mélytengeri visszaáramlás hideg vizet visz délre. Ez a körforgás a bolygó vízháztartásának és a tengerek tápanyagellátásának is kulcsfontosságú eleme.

A kutatók egy viszonylag új módszert alkalmaztak: az óceánfenéki víznyomás (OBP) méréséből következtettek az áramlás erősségére. A vizsgálat során az északi szélesség 16,5 és 42,5 foka között négy, a tengerfenékre rögzített szenzor 22 évnyi adatát összesítették.

Eredményeik alapján az AMOC nyugati pereme jelentősen gyengült a 21. század során.

Bár a keleti oldalon valószínűsíthető némi erősödés, ez nem elegendő a teljes hő- és vízszállítás csökkenésének ellensúlyozására.

Az AMOC korábbi összeomlásai jól dokumentáltak a földtörténetben. Az utolsó jégkorszak végén a rendszer leállása miatt a mai brit és skandináv területeken a hőmérséklet drasztikusan lecsökkent, és elérte az azonos szélességi fokon fekvő kanadai vidékek szintjét. Bár a klímamodellek évtizedek óta eltérő forgatókönyveket vázolnak fel a hirtelen összeomlástól kezdve a fokozatos gyengülésen át egészen a stabilitásig, a mostani eredmények a kedvezőtlenebb jóslatok felé billentik a mérleget.

Egy másik friss tanulmány a rendszer északi ágával, az úgynevezett északi-tengeri átforduló áramlással (NOC) foglalkozik. Ennek látszólagos erősödését egyesek korábban az AMOC gyengülésének cáfolataként értelmezték. Stefan Rahmstorf, a Potsdami Éghajlathatás-kutató Intézet munkatársa szerint azonban épp az ellenkezőjéről van szó. "A NOC erősödése az AMOC gyengülésének fizikai következménye" - fogalmazott a kutató.

Egy további kutatás arra hívja fel a figyelmet, hogy az AMOC esetleges összeomlásának egy eddig fel nem ismert következménye is lenne. A globális szén-dioxid-körforgás átrendeződése miatt a Déli-óceán a jelenlegi szén-dioxid-elnyelő szerepéből kibocsátóvá válna, ami a korábbi becsléseken felül további 0,17-0,27 Celsius-fokkal melegítené fel a bolygót.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio