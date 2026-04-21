Megszólalt a Corvinus a Mol osztalék ügyében

Az egyetemet azután kerestük meg, miután kiderült, hogy a Mol a vártnál később, a harmadik negyedévben fogja átutalni az osztalékot a tulajdonosainak. Az olajvállalat a Magyar Péterrel való egyeztetés után döntött erről. A leendő miniszterelnök azt szeretné elérni, hogy ne a Mol részvényeinek jelenleg 10 százalékát birtokló MCC-hez kerüljön a pénz.
A halasztás azonban nem csupán az MCC-t érinti; a Corvinus fenntartója, Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány szintén 10 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban, ami több, mint 24 milliárd forintnyi osztalékot jelent az idei évben a tavalyi eredmények után.
Az osztalékfizetéssel kapcsolatban a Corvinus azt írta a Portfolio-nak:
"A sajtóban megjelent találkozóval kapcsolatban az egyetem nem kíván találgatásokba bocsátkozni. A Budapesti Corvinus Egyetem hosszú távú, stabil pénzügyi háttérrel működik. A Corvinus Egyetem jelenleg csaknem 8 ezer hallgató felé tartozik képzési kötelezettséggel, amit egyebek mellett mintegy ezer fő foglalkoztatásával és kb. 100 ezer m2 ingatlan üzemeltetésével biztosít. Működését a fenntartójával kötött megállapodások rendezik."
A Mol osztalékfizetési időpontja az éves költségvetését és az intézmény jelenleg zajló nemzetközi akkreditációját nem befolyásolja.
"Egy esetleges időbeli eltolódás nem érinti az intézmény működését, finanszírozását vagy stratégiai céljait. A Corvinus továbbra is a fenntartható, kiszámítható gazdálkodásra épít, és több lábon álló finanszírozási struktúrával rendelkezik. A fejlesztési források hosszú távon az egyetem stratégiai céljainak megvalósításához, a képzés színvonalának további emeléséhez, nemzetközi pozíciójának megerősítéséhez, különösen a hazai és a külföldi hallgatók számára biztosítható szálláshelyek színvonalának emeléséhez szükségesek."
Magyar Péter azóta arról is említést tett, hogy a Richterrel is "hasonló" egyeztetést szeretne folytatni (ahol az MCC és a Corvinus fenntartója szintén 10-10 százalékos tulajdonosok), azonban ennek részletei még nem tisztázottak.
"Visszaállítjuk az egyetemek autonómiáját, megszüntetjük a KEKVA-modellt" – olvashattuk a Tisza Párt programjában. A rövidítés a közérdekű vagyonkezelő alapítvány kifejezést takarja, jelenleg ilyen formában működik a hazai egyetemek nagy része; a fentebb említett Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány is egy KEKVA.
A választások után Magyar Péter külön megígérte az Európai Bizottság képviselőinek, hogy visszaállítják az akadémiai és egyetemi autonómiát, ami nagy valószínűséggel érintheti több egyetem, így a Corvinus működési modelljét is.
Mi lesz a magyar cégekkel a kormányváltás után? Adnak hitelt a bankok?
Tisztul az ég, de új felhők is gyűlnek a vállalati hitelpiac felett
Megindult a keleti nagyhatalom rakétás rombolója: egyetlen céllal vonultak fel a hadihajók
Egyre feszültebb a helyzet.
200 milliárd dollárt érhet a tőzsdére készülő Revolut
Az alapítót a világ leggazdagabb emberei közé repítené egy sikeres IPO.
Kanada túlnyomó többsége csatlakozna az Európai Unióhoz
Közel 60 százalék szeretne belépni az államszövetségbe.
Kész, ennyi volt: Trump nem akarja meghosszabbítani a fegyverszünetet Iránnal, de van egy nagy terve
Hamarosan lejár a határidő.
Ritka felvételek: helikopterrel hajtott végre rajtaütést az amerikai haditengerészet
Egyetlen zászló alá sem tartozott.
Az egész világ a Hormuzi-szoros megnyitására vár, pedig van itt egy dolog, ami sokkal nagyobb veszélyt jelent
Ennél sokkal súlyosabb veszélyek is fenyegetik a közlekedést.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Energiapiaci fordulat: hogyan alkalmazkodnak a nagy szereplők?
A Futureal-csoport két vezetőjével beszélgettünk.
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.