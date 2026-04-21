Megszólalt a Corvinus a Mol osztalék ügyében

Az egyetemet is érinti, hogy a Mol később fizet osztalékot, hiszen a fenntartója a vállalat 10 százalékos tulajdonosa. A Corvinus ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy az osztalékfizetés időbeli eltolódása nem befolyásolja működését, finanszírozását és stratégiai céljait, mivel több lábon álló finanszírozási struktúrával rendelkezik.

Az egyetemet azután kerestük meg, miután kiderült, hogy a Mol a vártnál később, a harmadik negyedévben fogja átutalni az osztalékot a tulajdonosainak. Az olajvállalat a Magyar Péterrel való egyeztetés után döntött erről. A leendő miniszterelnök azt szeretné elérni, hogy ne a Mol részvényeinek jelenleg 10 százalékát birtokló MCC-hez kerüljön a pénz.

A halasztás azonban nem csupán az MCC-t érinti; a Corvinus fenntartója, Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány szintén 10 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a vállalatban, ami több, mint 24 milliárd forintnyi osztalékot jelent az idei évben a tavalyi eredmények után.

Az osztalékfizetéssel kapcsolatban a Corvinus azt írta a Portfolio-nak:

"A sajtóban megjelent találkozóval kapcsolatban az egyetem nem kíván találgatásokba bocsátkozni. A Budapesti Corvinus Egyetem hosszú távú, stabil pénzügyi háttérrel működik. A Corvinus Egyetem jelenleg csaknem 8 ezer hallgató felé tartozik képzési kötelezettséggel, amit egyebek mellett mintegy ezer fő foglalkoztatásával és kb. 100 ezer m2 ingatlan üzemeltetésével biztosít. Működését a fenntartójával kötött megállapodások rendezik."

A Mol osztalékfizetési időpontja az éves költségvetését és az intézmény jelenleg zajló nemzetközi akkreditációját nem befolyásolja.

"Egy esetleges időbeli eltolódás nem érinti az intézmény működését, finanszírozását vagy stratégiai céljait. A Corvinus továbbra is a fenntartható, kiszámítható gazdálkodásra épít, és több lábon álló finanszírozási struktúrával rendelkezik. A fejlesztési források hosszú távon az egyetem stratégiai céljainak megvalósításához, a képzés színvonalának további emeléséhez, nemzetközi pozíciójának megerősítéséhez, különösen a hazai és a külföldi hallgatók számára biztosítható szálláshelyek színvonalának emeléséhez szükségesek."

Magyar Péter azóta arról is említést tett, hogy a Richterrel is "hasonló" egyeztetést szeretne folytatni (ahol az MCC és a Corvinus fenntartója szintén 10-10 százalékos tulajdonosok), azonban ennek részletei még nem tisztázottak.

"Visszaállítjuk az egyetemek autonómiáját, megszüntetjük a KEKVA-modellt" – olvashattuk a Tisza Párt programjában. A rövidítés a közérdekű vagyonkezelő alapítvány kifejezést takarja, jelenleg ilyen formában működik a hazai egyetemek nagy része; a fentebb említett Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány is egy KEKVA.

A választások után Magyar Péter külön megígérte az Európai Bizottság képviselőinek, hogy visszaállítják az akadémiai és egyetemi autonómiát, ami nagy valószínűséggel érintheti több egyetem, így a Corvinus működési modelljét is.

