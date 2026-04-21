Megvan, mikor fizeti ki az osztalékot a Magyar Telekom

A Magyar Telekom 2026. április 8-án megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján összesen 136,4 milliárd forint osztalékot fizet a 2025. évi eredmény után. A társaság a jelenleg tulajdonában lévő 52,9 milliárd darab saját részvényre jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között, így egy darab Magyar Telekom törzsrészvény után járó 2025. évi osztalék bruttó összege 154 forint.

Ez a Magyar Telekom jelenlegi árfolyamával számolva 6,3 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

Az osztalék kifizetésének kezdő napja 2026. május 20.

Az osztalékfizetéshez kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2026. május 11. Osztalékra az jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján Magyar Telekom részvény tulajdonosa és kérte értékpapírszámla-vezetőjén keresztül a társaság részvénykönyvébe történő bejegyzését. A 2025. évi osztalékra jogosító Magyar Telekom részvényt utoljára 2026. május 7-én lehet vásárolni a Budapesti Értéktőzsdén.

A részvényesek a 2025. évi üzleti év eredménye után járó osztalékot az osztalékfizetés kezdő napjától számított, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott elévülési időtartam (5 év) alatt (azaz legkésőbb 2031. május 20. napjáig) igényelhetik.

A 2025. évi üzleti év eredménye után fizetett osztalékjövedelmet 15 százalék személyi jövedelemadófizetési kötelezettség terheli, kivéve a tartós befektetési számlán a lekötési nyilvántartásban rögzített osztalékra jogosító értékpapírnál. Ekkor a kifizetés szja levonása nélkül történik a magánszemély részvényes javára a számláját vezető hitelintézet vagy befektetési szolgáltató adatszolgáltatása alapján.

Az osztalék csak az egyik része a részvényesi készpénz-visszajuttatásnak a Telekomnál, az igazgatóság maximálisan 50 milliárd forint értékben vásárolhat saját részvényeket, ami az osztalékkal együtt 186,4 milliárd forint összesen.

A teljes 2025-ös év utáni készpénz-visszajuttatás a csoport módosított nettó eredményére vetítve egy maximálisan 90 százalékos kifizetési rátának felel meg. A cég tavaly módosított az osztalékpolitikán, a módosított nettó eredmény 60-100 százalék közötti értékét fizetheti ki a részvényeseknek osztalék és sajátrészvény-visszavásárlás formájában.

