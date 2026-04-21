Mínuszban zárt Amerika
A hétfői amerikai kereskedésben elfogyott a lendület a vezető indexekből, mínuszban zárt Amerika. A befektetői hangulatot ismét a közel-keleti fejlemények és a Hormuzi-szoros körüli kockázatok, illetve Donald Trump vámpolitikájának bizonytalanságai terhelték. Európában iránykeresés zajlott, a befektetők a geopolitikai fejleményekre figyelnek. Ma járt volna le a kéthetes iráni tűzszünet, azonban Donald Trump szerdára módosította a határidőt.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026.
Megkezdődött az Egyesült Államokban a Legfelsőbb Bíróság által jogszerűtlennek nyilvánított vámok visszatérítése, Donald Trump azonban nyíltan üzent a pénzüket visszakövetelő vállalatoknak: aki lemond az összegről, arra "emlékezni fog". Mindeközben a közel keleti konfliktus híreit is figyelték a befektetők. A bizonytalan jogi és geopolitikai helyzet is szerepet játszhatott abban, hogy a keddi napot eséssel zárták a vezető amerikai indexek.

A Dow Jones Index, a Nasdaq és az S&P 500 is 0,6 százalékos mínuszban fejezte be a kedd ikereskedést.

Esik Amerika

A Dow Jones és az S&P 500 0,3, a Nasdaq 0,32 százalékos esést jelez kevesebb, mint egy órával a tőzsdezárás előtt.

Végzetes csapást szenvedett Donald Trump vámháborús mesterterve - Egyértelmű üzenetet küldött az elnök

Megkezdődött az Egyesült Államokban a Legfelsőbb Bíróság által jogszerűtlennek nyilvánított vámok visszatérítése. Donald Trump azonban nyíltan üzent a pénzüket visszakövetelő vállalatoknak: aki lemond az összegről, arra "emlékezni fog".

Kisebb esés Amerikában

A vezető amerikai indexek kisebb esést jeleznek, a Dow Jones és a Nasdaq 0,1, az S&P 500 0,2 százalékos esést mutat.

Ítéletet mondtak az elemzők az Apple új vezéréről

Az Apple új vezérigazgatója a 25 éve a vállalatnál dolgozó hardverfejlesztési vezető, John Ternus lesz. Elemzők szerint ez a döntés azt jelzi, hogy a cég továbbra is a meglévő eszközeibe integrált mesterséges intelligenciára épít, és nem egy önálló, MI-központú termékkel kíván előrukkolni.

Emelkednek az amerikai tőzsdék

Óvatos emelkedéssel kezdtek az amerikai tőzsdék, a Dow 0,6 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,1 százalékkal került feljebb, a Nasdaq pedig stagnál. Donald Trump ma arról beszélt, hogy szerinte az Egyesült Államok és Irán megállapodást fog kötni a szerdán lejáró fegyverszünet előtt. Az elnök azonban hozzátette, hogy az amerikai hadsereg kész Irán bombázására, ha nem írják alá a megállapodást a fegyverszüneti határidőig, amelyet nem akar meghosszabbítani.

Fordul a magyar tőzsde

Délutánra a pozitív tartományba fordult a BUX index, köszönhetően az OTP és a Mol emelkedésének. Az olajpapír árfolyama 1,3 százalékos pluszban van, míg a bankrészvény a korábbi esést ledolgozva 0,2 százalékos pluszba került. A BUX index ezzel 0,3 százalékos emelkedést mutat annak ellenére, hogy a Richter és a Magyar Telekom is mínuszban van.

Kongatják a vészharangot a világ legnagyobb olajkereskedő cégei, szép lassan összeomlik a kereslet

A világ legnagyobb olajkereskedő cégei szerint tovább mélyülhet az iráni háború okozta keresletcsökkenés. Ha a Hormuzi-szoros három hónapon belül nem nyílik meg, a világgazdaságot recesszió fenyegeti - írta meg a Bloomberg.

Nyakunkon a fagyiszezon, mégis hatalmas tételben fogadnak a Magnum bukására

A Unilevertől tavaly év végén leváló Magnum Ice Cream Co. az európai shortolók egyik kedvenc célpontjává vált. A Ben & Jerry's, Cornetto, és persze a Magnum márkákat is gyártó, világelső fagylaltcég részvényeinek esésére játszó spekulánsok aránya egy hónap alatt megduplázódott - jelentette a Bloomberg.

95 dollár közelében a Brent

Esik az olajár a mai kereskedésben, a Brent árfolyama 0,7 százalékkal 95 dollár közelébe csökkent. A befektetők az iráni tárgyalások felől érkező híreket figyelik, egyelőre továbbra is nagy a bizonytalanság a második körös egyeztetésekről. A kéthetes tűzszünet eredetileg ma ért volna véget, de Donald Trump tegnap azt mondta, hogy holnapig meghosszabbították a határidőt, vélhetően a tárgyalásoknak időt adva.

A két fél felől eközben ellentétes információk jöttek, Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke azt mondta ma, hogy "az elmúlt két hétben felkészültek arra, hogy új lapokat fedjenek fel a csatatéren”. Donald Trump eközben megismételte az elsöprő katonai akcióval kapcsolatos fenyegetéseit, és figyelmeztetett, hogy „sok bomba fog robbanni”, ha a fegyverszünet lejárta előtt nem születik megállapodás.

Óvatos mozgások a tőzsdéken

Kis emelkedés látszik ma délelőtt az európai tőzsdéken, a DAX 0,6 százalékos pluszban van, a CAC 0,1 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot emelkedett.

A magyar piac eközben oldalazik, a BUX minimális, 0,1 százalékos mínuszt mutat. A blue chipek többségében esnek, egyedül a Mol van 1 százalékos pluszban.

Elon Musk állítólag alaposan bevásárolt az űrcége részvényeiből

Elon Musk tavaly 1,4 milliárd dollár értékben vásárolt SpaceX-részvényeket jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól, amivel tovább növelte részesedését a vállalatban. Mindez a cég bizalmas tőzsdei bevezetési tájékoztatójának tervezetéből derült ki.

Bemondta az amerikai nagybank, hol zárhatja az évet az amerikai tőzsde

A J.P. Morgan kedden 7600 pontra emelte az S&P 500 indexre szóló év végi célárát. Ezt a lépést mindössze néhány héttel azután hozták meg, hogy korábban 7200 pontra csökkentették a várakozást. A felfelé módosítás mögött a mesterséges intelligenciához és a technológiai szektorhoz köthető eredménynövekedés áll. Emellett az amerikai–iráni tűzszünet nyomán javuló piaci hangulat is szerepet játszott.

Szivárognak a részletek a SpaceX IPO-ról, 5 milliárd dolláros veszteséget termelt a cég

A SpaceX bizalmasan benyújtotta tőzsdei bevezetési dokumentumait. Ezekből kiderül, hogy a vállalat rekordméretű, mintegy 75 milliárd dolláros tőkebevonásra készül. Emellett Elon Musk egy kettős részvényosztályos struktúrával biztosítaná saját meghatározó befolyását a tőzsdére lépés után is. Kiderültek továbbá az első részletek a cég pénzügyi helyzetéről is.

Felemás mozgások Európában

Vegyes mozgások figyelhetők meg az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,2 százalékot esett, a FTSE 100 pedig stagnál. Az olasz tőzsde 0,2 százalékot, a spanyol piac pedig 0,1 százalékot emelkedett.

Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Miközben az európai tőzsdéken nagyrészt emelkedéssel kezdődött a nap, a magyar piac relatív alulteljesítésben van, kis mínusszal kezdte a napot a BUX.

IEA: Minden idők legnagyobb energiaválsága szakad a világra

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője szerint az Irán, illetve az Egyesült Államok és Izrael közötti konfliktus a világ valaha volt legsúlyosabb energiaválságát idézte elő.

Egyre közelebb a történelem legnagyobb részvénykibocsátása, fontos részéhez ért a folyamat

A SpaceX a történelem egyik legjobban várt tőzsdei bevezetésére készül. A cég ezen a héten háromnapos, zárt körű bemutatósorozatot tart Wall Street-i elemzőknek a texasi kilövőbázisán és a tennessee-i adatközpontjában.

25 milliárd dollárt fektet az Amazon az Anthropicba

Jelentősen elmélyíti együttműködését az Amazon és az Anthropic. A mesterséges intelligenciával foglalkozó startup az elkövetkező évtizedben több mint 100 milliárd dollárt költ az Amazon felhőszolgáltatásaira. Ezzel párhuzamosan a technológiai óriás újabb, összesen 25 milliárd dolláros befektetést jelentett be a vállalatba.

Történelmi csúcson a dél-koreai tőzsde

A dél-koreai KOSPI részvényindex kedden történelmi csúcsra emelkedett, elsősorban a chipgyártók szárnyalásának és a kiemelkedő exportadatoknak köszönhetően. A befektetői hangulatot a közelgő vállalati gyorsjelentések körüli optimizmus is fűtötte.

Leköszön Tim Cook az Apple éléről, már meg is van az utód

Az Apple hétfőn bejelentette, hogy John Ternus, a vállalat hardverfejlesztésért felelős vezetője lesz a cég következő vezérigazgatója. Tim Cook eközben az igazgatótanács elnöki posztját veszi át.

Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,3 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,31 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,61 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 1,12 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,27 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,22 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,32 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a német ZEW gazdasági hangulatindexet publikálják, a tengerentúlon pedig a magánszektor foglalkoztatására vonatkozó ADP index jelenik meg, illetve a friss kiskereskedelmi statisztika is érdekes lesz.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,4 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 25,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 59,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 442,56 0,0% 2,5% 8,5% 2,9% 26,3% 46,2%
S&P 500 7 109,14 -0,2% 3,2% 9,3% 3,9% 34,6% 71,9%
Nasdaq 26 590,34 -0,3% 4,8% 11,3% 5,3% 45,6% 92,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 58 824,89 0,6% 4,1% 10,2% 16,9% 69,4% 102,1%
Hang Seng 26 361,07 0,8% 2,7% 4,3% 2,9% 23,2% -9,5%
CSI 300 4 757,44 0,6% 2,4% 4,2% 2,8% 26,1% -6,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 417,8 -1,2% 2,8% 9,1% -0,3% 15,1% 61,4%
CAC 8 331,05 -1,1% 1,2% 8,7% 2,2% 14,3% 35,1%
FTSE 10 609,08 -0,5% 0,2% 7,0% 6,8% 28,2% 54,7%
FTSE MIB 48 207,02 -1,4% 1,4% 12,5% 7,3% 34,0% 100,1%
IBEX 18 260,9 -1,2% 1,3% 9,3% 5,5% 41,4% 115,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 136 386,3 -1,8% -2,2% 11,7% 22,8% 56,7% 220,2%
ATX 5 866,33 -1,5% 1,2% 12,9% 10,1% 49,8% 86,2%
PX 2 673,83 -1,0% 1,0% 5,3% -0,4% 30,4% 142,6%
Magyar blue chipek              
OTP 43 890 -2,1% -1,9% 22,1% 25,0% 79,9% 233,4%
Mol 4 024 -1,6% -8,1% 2,8% 36,9% 40,9% 96,9%
Richter 13 000 -1,1% 0,0% 10,7% 31,8% 26,5% 52,9%
Magyar Telekom 2 450 0,2% 2,8% 21,9% 36,7% 51,2% 486,1%
Nyersanyagok              
WTI 91,06 6,0% -9,6% -7,7% 59,0% 39,9% 45,3%
Brent 95,6 5,3% -3,9% -15,0% 57,1% 40,6% 43,3%
Arany 4 798,92 -1,4% 1,9% 4,6% 11,0% 45,3% 170,2%
Devizák              
EURHUF 362,7900 0,7% -0,3% -7,6% -5,5% -11,2% 0,5%
USDHUF 308,1935 1,0% -0,8% -9,4% -5,7% -14,4% 2,9%
GBPHUF 415,2949 0,0% -0,4% -8,4% -5,7% -12,7% -0,8%
EURUSD 1,1772 -0,4% 0,5% 2,0% 0,2% 3,7% -2,3%
USDJPY 157,8550 0,0% -1,1% -0,9% 0,7% 11,0% 46,0%
GBPUSD 1,3523 -0,4% 0,5% 1,6% 0,5% 2,2% -3,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 75 870 -1,6% 1,9% 7,6% -14,5% -10,2% 34,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,26 0,3% -0,9% -2,9% 2,2% -1,8% 172,3%
10 éves német állampapírhozam 2,95 0,4% -3,8% -2,2% 2,9% 21,2% -1 084,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,98 -2,8% -5,2% -18,8% -13,0% -16,5% 116,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

