Mínuszban zárt Amerika

Megkezdődött az Egyesült Államokban a Legfelsőbb Bíróság által jogszerűtlennek nyilvánított vámok visszatérítése, Donald Trump azonban nyíltan üzent a pénzüket visszakövetelő vállalatoknak: aki lemond az összegről, arra "emlékezni fog". Mindeközben a közel keleti konfliktus híreit is figyelték a befektetők. A bizonytalan jogi és geopolitikai helyzet is szerepet játszhatott abban, hogy a keddi napot eséssel zárták a vezető amerikai indexek.

A Dow Jones Index, a Nasdaq és az S&P 500 is 0,6 százalékos mínuszban fejezte be a kedd ikereskedést.

