Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Történelmi csúcson a dél-koreai tőzsde
A dél-koreai KOSPI részvényindex kedden történelmi csúcsra emelkedett, elsősorban a chipgyártók szárnyalásának és a kiemelkedő exportadatoknak köszönhetően. A befektetői hangulatot a közelgő vállalati gyorsjelentések körüli optimizmus is fűtötte.
Leköszön Tim Cook az Apple éléről, már meg is van az utód
Az Apple hétfőn bejelentette, hogy John Ternus, a vállalat hardverfejlesztésért felelős vezetője lesz a cég következő vezérigazgatója. Tim Cook eközben az igazgatótanács elnöki posztját veszi át.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,3 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,31 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,61 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 1,12 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,27 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,18 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,22 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,32 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a német ZEW gazdasági hangulatindexet publikálják, a tengerentúlon pedig a magánszektor foglalkoztatására vonatkozó ADP index jelenik meg, illetve a friss kiskereskedelmi statisztika is érdekes lesz.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,4 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 25,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 59,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 442,56
|0,0%
|2,5%
|8,5%
|2,9%
|26,3%
|46,2%
|S&P 500
|7 109,14
|-0,2%
|3,2%
|9,3%
|3,9%
|34,6%
|71,9%
|Nasdaq
|26 590,34
|-0,3%
|4,8%
|11,3%
|5,3%
|45,6%
|92,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|58 824,89
|0,6%
|4,1%
|10,2%
|16,9%
|69,4%
|102,1%
|Hang Seng
|26 361,07
|0,8%
|2,7%
|4,3%
|2,9%
|23,2%
|-9,5%
|CSI 300
|4 757,44
|0,6%
|2,4%
|4,2%
|2,8%
|26,1%
|-6,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 417,8
|-1,2%
|2,8%
|9,1%
|-0,3%
|15,1%
|61,4%
|CAC
|8 331,05
|-1,1%
|1,2%
|8,7%
|2,2%
|14,3%
|35,1%
|FTSE
|10 609,08
|-0,5%
|0,2%
|7,0%
|6,8%
|28,2%
|54,7%
|FTSE MIB
|48 207,02
|-1,4%
|1,4%
|12,5%
|7,3%
|34,0%
|100,1%
|IBEX
|18 260,9
|-1,2%
|1,3%
|9,3%
|5,5%
|41,4%
|115,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|136 386,3
|-1,8%
|-2,2%
|11,7%
|22,8%
|56,7%
|220,2%
|ATX
|5 866,33
|-1,5%
|1,2%
|12,9%
|10,1%
|49,8%
|86,2%
|PX
|2 673,83
|-1,0%
|1,0%
|5,3%
|-0,4%
|30,4%
|142,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|43 890
|-2,1%
|-1,9%
|22,1%
|25,0%
|79,9%
|233,4%
|Mol
|4 024
|-1,6%
|-8,1%
|2,8%
|36,9%
|40,9%
|96,9%
|Richter
|13 000
|-1,1%
|0,0%
|10,7%
|31,8%
|26,5%
|52,9%
|Magyar Telekom
|2 450
|0,2%
|2,8%
|21,9%
|36,7%
|51,2%
|486,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|91,06
|6,0%
|-9,6%
|-7,7%
|59,0%
|39,9%
|45,3%
|Brent
|95,6
|5,3%
|-3,9%
|-15,0%
|57,1%
|40,6%
|43,3%
|Arany
|4 798,92
|-1,4%
|1,9%
|4,6%
|11,0%
|45,3%
|170,2%
|Devizák
|EURHUF
|362,7900
|0,7%
|-0,3%
|-7,6%
|-5,5%
|-11,2%
|0,5%
|USDHUF
|308,1935
|1,0%
|-0,8%
|-9,4%
|-5,7%
|-14,4%
|2,9%
|GBPHUF
|415,2949
|0,0%
|-0,4%
|-8,4%
|-5,7%
|-12,7%
|-0,8%
|EURUSD
|1,1772
|-0,4%
|0,5%
|2,0%
|0,2%
|3,7%
|-2,3%
|USDJPY
|157,8550
|0,0%
|-1,1%
|-0,9%
|0,7%
|11,0%
|46,0%
|GBPUSD
|1,3523
|-0,4%
|0,5%
|1,6%
|0,5%
|2,2%
|-3,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 870
|-1,6%
|1,9%
|7,6%
|-14,5%
|-10,2%
|34,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,26
|0,3%
|-0,9%
|-2,9%
|2,2%
|-1,8%
|172,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,95
|0,4%
|-3,8%
|-2,2%
|2,9%
|21,2%
|-1 084,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,98
|-2,8%
|-5,2%
|-18,8%
|-13,0%
|-16,5%
|116,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Több száz milliárdot úgy veszített el Magyarország, hogy azt Magyar Péter kormánya sem szerezheti vissza
Két tétel is van, ahol a leváltott Orbán-kormány súlyos veszteséget okozott a költségvetésnek.
Leköszön Tim Cook az Apple éléről, már meg is van az utód
Véget ér egy korszak.
A Bayer és a WHB konzorciuma építheti a 110 milliárdos Pázmány-campust, de a minisztérium komoly büntetést kapott
Kizárták az olcsóbb ajánlatot adott Kész Zrt.-t, amely megtámadta a döntést.
Kiszivárgott: titkos találkozót tartottak, miközben zúgnak a harci dobok Donald Trump hátsó udvarában
Újabb katonai beavatkozásra készül az elnök?
Zelenszkij: április végére készen áll majd a szállításra a Barátság kőolajvezeték
Utána Magyarország is feloldja az uniós hitelkeret blokkolását.
Meghökkentő céldátumot tűzött ki Zelenszkij: visszább akar venni az amerikai függőségből a kulcsfontosságú területen
Az európaiakkal fejlesztenének alternatívát.
A kormányváltással megvalósulhat Magyarország elektromosautó-álma - ezt várja a régió legnagyobb fejlesztője
Ha mind Brüsszellel, mind Kínával jó a kapcsolat, az remek hír a befektetők számára.
Csád több száz katonát küld a káoszba süllyedt szigetország segítségére – Indul az ENSZ missziója
A bűnbandák ellen lépnek fel.
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.