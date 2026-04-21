Szintlépésre készül a magyar tőzsde kibervédelmi cége

Jelentős növekedést ért el 2025-ben az Xtend piacon jegyzett ViVeTech és újabb lépést tett a stratégiájában kitűzött régiós specialista disztribútori szerep felé. A vállalat idén nyilvános részvénykibocsátásra készül és cél a BÉT standard kategóriája.

66 százalékos növekedéssel 2,3 milliárd forintra növelte nettó árbevételét a 2025-ös évben a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett kibervédelmi cég, a ViVeTech. A cég adózott eredménye ezzel párhuzamosan a 2025-ös évben mintegy 50 százalékkal, 193,8 millió forintra bővült, az EBITDA pedig 177 százalékkal emelkedett - derül ki a társaság mai napon publikált közgyűlési előterjesztéséből.

A ViVeTech 2,3 milliárd forintos árbevétele túlnyomó részben a hazai szakértői tevékenységből és IT-biztonsági megoldások szállításából származott, ugyanakkor a cég számos új partneri megállapodást kötött olyan hazai és nemzetközi IT-biztonsági megoldásokat fejlesztő cégekkel, amelyek termékei és szolgáltatásai jól értékesíthetőek a nemzetközi piacokon is.

A ViVeTech így 2025-ben egy újabb jelentős lépést tett a stratégiájában kitűzött Kelet-Közép-Európa-specialista disztribútor szerep elérése felé.

A cég számos feltörekvő nemzetközi szoftvermegoldás régiós bevezetésére szerzett disztribúciós jogokat, és az elsősorban az AI-alapú kiberbiztonsági automatizációra fókuszáló termékportfóliója jelentős piaci potenciállal rendelkezik, köszönhetően annak is, hogy a kibervédelemre fordított vállalati és állami kiadások – szabályozói és reputációs okokból – válságállóbbak, mint a klasszikus informatikai beruházások – áll a vállalat közleményében.

A ViVeTech 2025-ben megkezdte kvantumbiztos adattároló és kommunikációs rendszere, a ViveSecBox értékesítését is.

A ViVeTech egyik fő célkitűzése 2026-ban a részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába történő bevezetése. „A jóval nagyobb likviditást biztosító Standard kategóriába történő, idén ősszel várható feljebb lépéssel az eddigieknél is jobban kihasználhatjuk a tőkepiaci jelenlét előnyeit, és – például a szintén őszre tervezett nyilvános részvénykibocsátással – még magasabb fokozatba kapcsolhatjuk a növekedési stratégiánk megvalósítását” - mondta Márton Miklós, a ViVeTech Nyrt. vezérigazgatója.

A ViVeTech tőzsdei tervei között szerepel saját részvényei visszavásárlása is, az árfolyam stabilitásának megőrzése és a későbbiekben várható munkavállalói részvényprogram megalapozása céljából.

