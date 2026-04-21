Tömegével törlik járataikat az európai légitársaságok a kerozinhiány miatt, lépéseket sürget az Európai Bizottság

Európa a kerozinszükségletének nagyjából 30 százalékát importból fedezi, aminek a java része eddig a Hormuzi-szoroson keresztül érkezett Kuvaitból, Szaúd-Arábiából, Katarból és az Egyesült Arab Emírségekből. Az Európai Bizottság figyelmeztetése szerint, amennyiben nem születik tartós megoldás,

a készletek már június közepére vagy végére kimerülhetnek.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője szerint Európának nagyjából hat hétre elegendő kerozintartaléka maradt. Bár más forrásokból, például Nigériából vagy az Egyesült Államokból részben pótolhatók a kieső mennyiségek, ezek várhatóan nem fedezik a Perzsa-öböl térségéből elmaradó teljes importot.

Válaszlépésként az Európai Bizottság egy április 22-re időzített sürgősségi csomagot dolgozott ki. Dan Jørgensen energiaügyi biztos közlése szerint a javaslat célja a korlátozott készletek hatékonyabb elosztása. Ezzel szeretnék elkerülni, hogy bármelyik tagállam vagy régió aránytalanul nagy hátrányt szenvedjen. A konkrét intézkedések között szerepel az európai finomítói kapacitások feltérképezése és a kerozingyártás növelése. Emellett tervben van a készletek koordinált nyomon követése, a közös beszerzés, valamint szükség esetén a stratégiai tartalékok felszabadítása is.

Több légitársaság már megkezdte a nyári menetrendjének szűkítését.

Az Air France-KLM csoport egyes útvonalain csökkentette a járatszámot, az ír Aer Lingus pedig mintegy 500 nyári járatának törlését jelentette be. A Lufthansa azonnali hatállyal megszüntette a CityLine nevű regionális leányvállalatának működését. A német légitársaság 27 repülőgépet véglegesen kivont a forgalomból, amit az emelkedő kerozinárakkal és a vállalatcsoport szélesebb körű költségcsökkentési programjával indokolt.

Javier Gándara, az easyJet spanyolországi és portugáliai igazgatója szerint a beszállítók és a repülőterek három-négy hétre még biztosítottnak látják az ellátást. Ezen az időtávon túl viszont már bizonytalannak tartja a helyzetet. Kiemelte, hogy Spanyolország viszonylag kedvezőbb helyzetben van, mivel az országba importált nyersolajnak mindössze 11 százaléka érkezik a Közel-Keletről. Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy ha a konfliktus nem ér véget, az ellátási zavarok már májusban elkezdődhetnek.

