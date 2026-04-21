Történelmi felfedezés: a DNS építőköveihez kísértetiesen hasonló nyomokat találtak a Marson
Történelmi felfedezés: a DNS építőköveihez kísértetiesen hasonló nyomokat találtak a Marson

A NASA Curiosity marsjárója egy a vörös bolygón korábban még soha nem alkalmazott kísérlettípus segítségével újabb szerves vegyületeket azonosított, ezek között öt olyan is található, amelyet korábban még soha nem mutattak ki a Marson.

A hatkerekű rover a bolygó egyenlítője közelében, egy kiszáradt tófenéken képződött kőzetben

hét különféle szerves vegyületet mutatott ki, amelyek közül öt teljesen új felfedezésnek számít.

A kísérlet emellett egy olyan szerves molekula jelenlétére is utalt, amelynek szerkezete a DNS előanyagaihoz hasonlít. A DNS az a molekula, amely a földi élőlények genetikai információját hordozza.

A Marson eddig összesen több tucatnyi szerves vegyületet azonosítottak. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezek mindegyike abiotikus, azaz nem biológiai úton is létrejöhetett.

Egész Európát kerozinhiány fenyegeti: kiderült, hány napig bírná még üzemanyaggal a hazai repülőtér

Váratlan fordulat az időjárásban: olyan fagy csaphat le Magyarországra, amilyet 1959 óta nem láttunk

Beteljesül a több mint 20 éve megírt jóslat: eljött az idő, minden eddiginél durvább összeomlás vár a világra

A kísérletet a Curiosity fedélzetén található SAM (Sample Analysis at Mars) műszeregyüttes végezte 2020-ban a Gale-kráter Glen Torridon nevű területén. Ezen a vidéken az agyagásványok bősége egykori folyékony víz jelenlétére utal. A marsjáró az alapkőzetbe fúrt, majd a porított kőzetmintát egy vegyszert tartalmazó tartályba juttatta. Ez az anyag az összetett szerves molekulákat kisebb, a műszerek számára már kimutatható darabokra bontja. Ezt az eljárást korábban még soha nem alkalmazták a bolygón.

A vizsgálatok megerősítették, hogy a Mars felszínközeli kőzeteiben összetett, úgynevezett makromolekuláris szén található. Ezek az anyagok megmaradtak annak ellenére is, hogy a bolygó felszínén rendkívül erős a kozmikus sugárzás. Az elemzett kőzet egy folyóvíz által lerakott üledék, amely a becslések szerint legalább 3,5 milliárd éves. Ebből következik, hogy abból az időszakból származik, amikor a Mars még a mainál melegebb és nedvesebb klímával rendelkezett.

"Egyelőre nem állíthatjuk biztosan, hogy a Marson valaha létezett élet. Eredményeink azonban tovább erősítik azokat a bizonyítékokat, amelyek szerint a bolygó nagyjából abban az időszakban lakható világ volt, amikor a Földön megjelent az élet" - nyilatkozta Amy Williams asztrobiológus. A Floridai Egyetem kutatója és a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője hozzátette: a kutatás azt is alátámasztja, hogy ha valaha fenn is maradt összetett, biológiai eredetű szerves anyag a Marson, azt a jelenlegi és a jövőben tervezett műszerekkel képesek lennének kimutatni.

Az élet egykori jelenlétének egyértelmű bizonyításához ugyanakkor továbbra is arra lenne szükség, hogy kőzetmintákat szállítsanak vissza a Földre. A NASA másik marsjárója, a Perseverance tavaly egy másik kráterben már gyűjtött olyan kőzetmintákat, amelyekben mikrobiális kémiai reakciókra utaló jellegzetességeket fedeztek fel.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Több száz milliárdot úgy veszített el Magyarország, hogy azt Magyar Péter kormánya sem szerezheti vissza
Újra a közel-keleti feszültségek határozták meg, merre mozdult az amerikai tőzsde
