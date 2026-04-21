Új vezető érkezik az iPhone gyártójához: egy nagy kihívás áll előtte

Tim Cook tizenöt éves vezérigazgatói időszaka szeptember elsején ér véget – jelentette be az Apple hétfőn. Utódja, John Ternus huszonöt éve dolgozik a vállalatnál, és eddig a hardverfejlesztést irányította. Ő lesz mindössze a második vezérigazgató azóta, hogy Steve Jobs 2011-ben távozott a cég éléről.
Az Apple közleményében egyetlen szó sem esett a mesterséges intelligenciáról, Ternus kapcsán kizárólag az iPad, az AirPods, az iPhone, a Mac és az Apple Watch fejlesztésében játszott szerepét emelték ki.
Az Apple eddig lényegében kimaradt az AI-lázból.
Míg a Microsoft, a Google, az Amazon és a Meta évi több száz milliárd dollárt költ adatközpontokra, az Apple elkerülte a hasonló beruházásokat. Saját nyelvi alapmodellt sem fejlesztett. A Siri tervezett nagy frissítését – amely egy korábbi csúszást követően idénre várható – a Google Gemini modellje hajtja majd.
A 2024-ben bevezetett Apple Intelligence funkciók, mint például a képgenerálás, a szövegátdolgozás, az értesítések összegzése és a ChatGPT-integráció, vegyes fogadtatásban részesültek. Eközben az iPhone-okon jelenleg a ChatGPT és az Anthropic Claude a két legnépszerűbb ingyenes alkalmazás, a Gemini a negyedik, a Meta AI pedig a nyolcadik helyen áll. Az Apple tehát tömegével adja el az okostelefonokat, de az AI-élményt más cégek szállítják a felhasználóknak.
Az Apple stratégiája arra épül, hogy néhány éven belül a komolyabb AI-feladatok is közvetlenül az eszközökbe épített chipeken fognak futni. Ez a terület pontosan Ternus kompetenciájába vág, hiszen az Apple 2017 óta épít AI-képes processzorokat a készülékeibe. "Azzal, hogy a cég egy hardverfejlesztési vezetőt választott, jelezheti: szerintük az AI jövője továbbra is a szorosan integrált eszközökön keresztül vezet, nem pusztán a szoftvereken" – mondta Timothy Hubbard, a Notre Dame Egyetem docense a CNC-nke nyilatkozva.
A vállalat emellett több AI-alapú viselhető okoseszközt is fejleszt. Ezek közé tartozik egy okosszemüveg, egy nyakba akasztható okosmedál, valamint egy kamerával felszerelt AirPods, amelyek mind a Sirire épülnek. Ternus előtt komoly feladatként áll a szolgáltatási üzletág AI-alapú fejlesztése is. Ez a szegmens az iCloudtól az Apple TV+-on át az Apple Payig terjed. A részleg bevételeit ráadásul tovább növeli, hogy az Apple is részesedést kap a felhasználók fizetős AI-előfizetéseiből.
A Forrester elemzője szerint "viharos idők várnak az Apple-re, mert a generatív AI térnyerésével gyökeresen megváltozik a fogyasztók technológiához fűződő viszonya". Ternus számára az is kulcskérdés lesz, hogy az Apple fenntartja-e a szigorú adatvédelemre épülő, megkülönböztető stratégiáját, vagy inkább az AI-alapú, mélyebb személyre szabás felé fordul.
