Veszélyben a Balaton: agresszív trópusi faj terjed megállíthatatlanul a hazai vizekben

Bár a Hévízi-tó elsősorban a gyógyvizéről ismert, a belőle kivezető csatornában évek óta trópusi halak és vízinövények szaporodnak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei az itteni idegenhonos fajok egyik legagresszívabbikát, az óriás csavarhínárt vizsgálták meg közelebbről.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a csatorna melegebb, felső szakaszán és a hűvösebb, alsó részein élő példányok légzése és fotoszintézise eltér egymástól. Amikor a szakértők laboratóriumi körülmények között felcserélték a növények környezetét, ezek az eltérések megmaradtak. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a csavarhínár nem csupán ideiglenesen reagál a vízhőmérséklet változására. A faj a túlélés érdekében valódi, tartós élettani adaptációra képes.

A faj terjeszkedése ráadásul rendkívül hatékony. A másfél méteresre is megnövő leveleivel hatalmas tömeget alkot, így a kompetíció során szinte minden más növényt kiszorít az élőhelyéről. A helyzetet az teszi igazán súlyossá, hogy

a hínár már a kifolyó alsó szakaszán, a Zala folyótól alig egy kilométerre is megjelent.

Ha átjut a folyóba, onnan a Balatonba kerülése már csupán idő kérdése. Ez a folyamat beláthatatlan károkat okozhat a magyar tenger biológiai sokféleségében.

