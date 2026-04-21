  • Megjelenítés
Veszélyben a Balaton: agresszív trópusi faj terjed megállíthatatlanul a hazai vizekben
Üzlet

Portfolio
A Hévízi-tó kifolyójában megtelepedett, rendkívül agresszív trópusi özönnövény, az óriás csavarhínár bizonyítottan képes tartósan alkalmazkodni a hűvösebb hazai vizekhez is. A rohamosan terjeszkedő faj már a Zala folyó közelében jár, a klímaváltozással együtt így komoly ökológiai fenyegetést jelenthet a Balaton élővilágára - írja az Időkép.

Bár a Hévízi-tó elsősorban a gyógyvizéről ismert, a belőle kivezető csatornában évek óta trópusi halak és vízinövények szaporodnak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei az itteni idegenhonos fajok egyik legagresszívabbikát, az óriás csavarhínárt vizsgálták meg közelebbről.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a csatorna melegebb, felső szakaszán és a hűvösebb, alsó részein élő példányok légzése és fotoszintézise eltér egymástól. Amikor a szakértők laboratóriumi körülmények között felcserélték a növények környezetét, ezek az eltérések megmaradtak. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a csavarhínár nem csupán ideiglenesen reagál a vízhőmérséklet változására. A faj a túlélés érdekében valódi, tartós élettani adaptációra képes.

A faj terjeszkedése ráadásul rendkívül hatékony. A másfél méteresre is megnövő leveleivel hatalmas tömeget alkot, így a kompetíció során szinte minden más növényt kiszorít az élőhelyéről. A helyzetet az teszi igazán súlyossá, hogy

a hínár már a kifolyó alsó szakaszán, a Zala folyótól alig egy kilométerre is megjelent.

Még több Üzlet

Ha átjut a folyóba, onnan a Balatonba kerülése már csupán idő kérdése. Ez a folyamat beláthatatlan károkat okozhat a magyar tenger biológiai sokféleségében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility