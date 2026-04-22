350 milliárd forintos beruházási programba kezd a Master Good

Bárány László ügyvezető-tulajdonos szerint a globális piacon a folyamatos fejlesztés nem csupán ambíció, hanem a talpon maradás feltétele.
Aki ugyanis lassít, az előbb-utóbb kiszorul a versenyből.
Ennek szellemében fejeződik be hamarosan az új sárvári húsfeldolgozó üzem építése. A termelés kisebb csúszás után, a nyár végén költözik át a régi gyárból. A létesítmény Európa, sőt a világ egyik legmodernebb technológiai szintjét képviseli majd. Mindössze másfélszeres alapterületen a korábbi kapacitás négyszeresét képes előállítani. Ezt a legújabb robotikai és mesterséges intelligencián alapuló megoldások teszik lehetővé. A jelentősen megnövelt termelés ugyanakkor megköveteli az értékesítési volumen, különösen az export növelését a következő időszakban.
A sárvári beruházáson túl a vállalat gőzerővel készíti elő egy második baromfifeldolgozó üzem felépítését. Az évi 100 millió darabos kapacitásúra tervezett vágóhíd technológiai és méretbeli szempontból is a világ élvonalába tartozik majd. Az ipari fejlesztéseket nagyszabású mezőgazdasági beruházások kísérik. A tervek között 31 új nevelő- és hizlalótelep, egy új keltető, valamint a takarmánygyártás kibővítése is szerepel. A vertikális integráció és a körforgásos gazdálkodás jegyében tovább fejlesztik a BioFer szervestrágya-feldolgozó üzemet is. Ez a növekvő piaci keresletre reagálva a belátható jövőben Európa legnagyobb ilyen jellegű gyárává válik.
A megnövekedett kapacitások magukkal vonzzák az infrastruktúra elengedhetetlen fejlesztését. Mivel a gyárak vízigényét saját kútfúrással már nem lehet fedezni, a vízellátást a Tiszából kell megoldani. A folyótól az üzemig tartó vízvezeték-hálózat kiépítése önmagában mintegy nyolcmilliárd forintos beruházást jelent a vállalatnak.
A 350 milliárd forintot meghaladó, új panírozó- és melléktermék-feldolgozó üzemet is magában foglaló programot a cégcsoport túlnyomórészt saját forrásból, banki hitelből és kötvénykibocsátásból finanszírozza.
Címlapkép forrása: Shutterstock
