Az ajtóban kopogtatnak az első háztartási robotok, filléres szolgáltatással törnek be a piacra

Egy kínai robotikai startup, az X Square Robot Pekingben mutatta be, hogyan végezhetnek humanoid robotok egyszerű háztartási feladatokat. Eközben az iparág legnagyobb kihívása továbbra sem a hardver, hanem a mesterséges intelligencia.

A keddi bemutatón a gépek lassan szedték össze a szemetet, és válogatták a virágcsokrokat. A látványosság szerény volt ahhoz képest, hogy az iparág évek óta sprintelő, szaltózó és táncoló robotokat vonultat fel. Az X Square Robot azonban éppen ezt az irányváltást kívánta hangsúlyozni. A cég nem azt akarja bizonyítani, hogy mire képesek a humanoidok a színpadon. Sokkal inkább azt mutatják meg,

milyen értéket teremthetnek egy rendetlen és kiszámíthatatlan hétköznapi környezetben.

A hardver nagyjából készen áll, de az agy még nem tartott lépést

– mondta Vang Csien, a sencseni székhelyű startup vezérigazgatója. A kínai humanoid robotok ma már az élsportolóknál is gyorsabban futnak le egy félmaratont. Ugyanakkor az átlagember számára egyszerű feladatok továbbra is megoldhatatlan kihívást jelentenek számukra. Ilyen például egy szoba rendbetétele, a mosogatógép bepakolása vagy a ruhák összehajtogatása. Vang szerint a futás csupán egy viszonylag egyszerű adathalmazon betanított, ismétlődő mozdulatsor. Ennek során a robot lényegében csak a gravitációs mezővel küzd. Ezzel szemben a tárgymanipuláció során már egy tizedmilliméteres eltérés is kudarchoz vezethet. Ráadásul egy háztartás sosem kínál két teljesen egyforma szituációt.

Az X Square Robot saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-modelljét Wall-B névre keresztelte. A rendszert több mint száz valódi háztartásból gyűjtött adaton tanították be. A munkát háziállatok, rendetlenség és egyéb "zajos" körülmények is nehezítették. A vállalat szerint éppen a valós adatokon alapuló tanítás a teljesítmény javításának kulcsa.

A modellt május végén integrálják a takarítórobotokba.

A vállalat már elindította a kereskedelmi szolgáltatását is. Az 58.com kínai szolgáltatásközvetítő platformmal kötött partnerség révén a sencseni lakosok háromórás takarítást is foglalhatnak. Ezt a munkát egy emberi takarító és egy robot közösen végzi el 149 jüanért (körülbelül 8000 forintért). A cég tájékoztatása szerint a gépek eddig több mint ötven háztartásban dolgoztak. A felhasználói visszajelzések alapján a robot egyelőre lassú és ügyetlen. Olykor a konyhába teszi a papucsokat, vagy az asztal letörlése közben megáll "gondolkodni". Vang azonban kiemelte, hogy a gépek csak valódi otthoni környezetben képesek fejlődni. Meghibásodás esetén a cég munkatársai távolról avatkoznak be.

A vezérigazgató szerint a háztartási munka a GDP mintegy 20 százalékát teszi ki. Ha a technológia beérik, az egy óriási piacot nyithat meg. A kevesebb mint három éve alapított X Square Robot már több milliárd jüan tőkét vonzott be. A befektetők között olyan technológiai óriások is megtalálhatók, mint a Xiaomi és az Alibaba.

Forrás: Reuters

