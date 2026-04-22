Beindul a fenntartható repülőgép-üzemanyag piaca? Összefogtak a nagyok

Stratégiai együttműködést indított a DSV a Microsofttal, a United Airlinesszal és a Phillips 66-tal annak érdekében, hogy jelentősen bővüljön a fenntartható repülőgép-üzemanyag piaci felhasználása. A megállapodás keretében akár 11 millió gallon, azaz 41,6 millió liter SAF (Sustainable Aviation Fuel, azaz fenntartható repülőgép-üzemanyag) állhat rendelkezésre, ami a hagyományos kerozinhoz képest mintegy 100 ezer tonnával csökkentheti az üvegházhatású gázok teljes életciklusra vetített kibocsátását - áll a DSV közleményében.

Az együttműködés célja, hogy a résztvevők közösen biztosítsanak megbízhatóbb és kiszámíthatóbb SAF-ellátást, valamint felgyorsítsák a fenntartható üzemanyagok elterjedését. A vállalatok tapasztalata szerint a kereslet, a szerződéses feltételek és az operatív megvalósítás összehangolása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a fenntartható repülőgép-üzemanyag ne egyedi megoldás, hanem széles körben alkalmazható alternatíva legyen.

A megállapodás gyakorlati megvalósítása során a fenntartható üzemanyagot a United Airlines használja fel. A DSV és a Microsoft az úgynevezett „book and claim” elszámolási modellhez csatlakozik, amely lehetővé teszi, hogy a hitelesített kibocsátáscsökkentés elszámolása független legyen az üzemanyag tényleges felhasználási helyétől. Ez az eljárás átlátható módon teszi lehetővé a környezeti hatások nyomon követését, és támogatja a vállalatok karboncsökkentési törekvéseit.

„Az ügyfelek, a légitársaságok és az üzemanyag gyártók összekapcsolásával a fenntarthatósági célkitűzések kézzelfogható, működő megoldásokká válhatnak” – mondta Frank Sobotka, a DSV Air & Sea divíziójának vezérigazgatója.

Rekordméretű vállalati SAF-megállapodás

„Ez a legnagyobb egyetlen ügyféllel kötött fenntartható repülőgép-üzemanyag szerződés a United Airlines vállalati SAF-programja, az Eco Skies Alliance történetében. A megállapodás jól példázza, mekkora kibocsátáscsökkentés érhető el, ha az értéklánc szereplői – a gyártótól egészen a végfelhasználóig – összehangoltan működnek együtt” – hangsúlyozta Lauren Riley, a United Airlines fenntarthatósági igazgatója.

Az átlátható működést a DSV belső folyamatai biztosítják, amelyeket az International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) tanúsítási rendszere is megerősít. A SAF felhasználása és elszámolása a Sustainable Aviation Fuel Certificate Registry (SAFc Registry) rendszerében történik. Az ISCC minősítése garantálja, hogy az üzemanyag kizárólag fenntartható forrásból származó alapanyagokból készül, és ellenőrzött ellátási láncon halad végig.

A vállalat saját book and claim nyilvántartása – a SAFc Registry rendszerével együtt – biztosítja, hogy a kibocsátáscsökkentés pontosan nyomon követhető legyen. Minden egyes CO₂ megtakarítás egyértelműen egy adott megbízóhoz kerül hozzárendelésre, az elszámolás pedig védett a kettős könyveléssel szemben. Ez stabil alapot teremt a hiteles vállalati kibocsátási jelentésekhez.

„Ez az együttműködés szorosan kapcsolódik a Microsoft azon törekvéseihez, amelyek célja a logisztikai értéklánc kibocsátásának csökkentése, és összhangban áll hosszú távú fenntarthatósági céljainkkal. Az iparági partnerekkel közösen elősegíthetjük a fenntartható repülőgép-üzemanyag szélesebb körű alkalmazását, és hozzájárulhatunk a kisebb környezeti terhelésű légi szállításhoz” – mondta Marco Eipper, a Microsoft Cloud Supply Chain Logistics üzletágának vezetője.

A program megvalósításához olyan partnerekre van szükség, amelyek már ma képesek nagy mennyiségű SAF előállítására és eljuttatására.

„A Phillips 66 rendelkezik mindazzal az infrastruktúrával, logisztikai háttérrel és tapasztalattal, amely szükséges ahhoz, hogy a fenntartható repülőgép-üzemanyag ne hosszú távú ígéret, hanem azonnal elérhető megoldás legyen.” – mondta Ronald Sanchez, a Phillips 66 repülési üzletágának alelnöke.

A megállapodás keretében felhasznált SAF várhatóan körülbelül 100 ezer tonnával mérsékli az üvegházhatású gázok kibocsátását, ami nagyjából egy teherszállító repülőgép teljes éves, napi egy járatra eső kibocsátásának felel meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images