Bezár Magyarország ikonikus gyára

A svéd háztartásigép-gyártó közleménye szerint
a termelés várhatóan 2026 végére szűnik meg.
A vállalat a költségversenyképesség javítását és a gyártási kapacitások optimalizálását célzó stratégiai felülvizsgálat után szánta el magát erre a lépésre. A döntés hátterében a pangó piaci kereslet, a fokozódó árverseny, valamint a költséghatékonyságot érintő egyre nagyobb kihívások állnak.
A gyárbezáráshoz kapcsolódóan az Electrolux mintegy 0,6 milliárd svéd korona (közel 20 milliárd forint) átszervezési költséget számol el. Ennek az összegnek a fele tényleges készpénzkiadással járó ráfordítás. A tétel az EMEA (Európa, a Közel-Kelet és Afrika), valamint az ázsiai és csendes-óceáni üzleti régió második negyedéves eredményében jelenik meg egyszeri ráfordításként.
A jászberényi üzem bezárását követően a vállalat a hűtőkészülékek iránti keresletet a megmaradó saját gyártókapacitásainak kihasználásával biztosítja. Emellett külső szerződéses bérgyártókat is bevonnak a termelésbe.
A közlemény szerint az Electrolux Group elkötelezett, hogy együttműködjön a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy támogatást biztosítson valamennyi érintett munkatársnak. A vállalat haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával és külső szakértő tanácsadót is bevon annak érdekében, hogy elősegítse a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését. Az Electrolux az illetékes minisztériummal és a helyi önkormányzattal vizsgálja a telephely további hasznosításának lehetőségeit.
A közlemény hangsúlyozza, hogy a gyárbezárás nem érinti a budapesti irodából irányított magyarországi értékesítési és marketingtevékenységet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!