Bezár Magyarország ikonikus gyára

  • Megjelenítés
FONTOS Megszólalt a Mol a Barátság olajvezetékről: vége a javításnak, indulhat az olaj Magyarországra!
Üzlet

Portfolio
Az Electrolux csoport bejelentette, hogy leállítja a termelést a jászberényi gyárában, ahol beépíthető és szabadon álló hűtőkészülékeket gyártanak. A döntés mintegy 600 munkavállalót érint.

A svéd háztartásigép-gyártó közleménye szerint

a termelés várhatóan 2026 végére szűnik meg.

A vállalat a költségversenyképesség javítását és a gyártási kapacitások optimalizálását célzó stratégiai felülvizsgálat után szánta el magát erre a lépésre. A döntés hátterében a pangó piaci kereslet, a fokozódó árverseny, valamint a költséghatékonyságot érintő egyre nagyobb kihívások állnak.

A gyárbezáráshoz kapcsolódóan az Electrolux mintegy 0,6 milliárd svéd korona (közel 20 milliárd forint) átszervezési költséget számol el. Ennek az összegnek a fele tényleges készpénzkiadással járó ráfordítás. A tétel az EMEA (Európa, a Közel-Kelet és Afrika), valamint az ázsiai és csendes-óceáni üzleti régió második negyedéves eredményében jelenik meg egyszeri ráfordításként.

Még több Üzlet

A jászberényi üzem bezárását követően a vállalat a hűtőkészülékek iránti keresletet a megmaradó saját gyártókapacitásainak kihasználásával biztosítja. Emellett külső szerződéses bérgyártókat is bevonnak a termelésbe.

A közlemény szerint az Electrolux Group elkötelezett, hogy együttműködjön a helyi hatóságokkal, érdekelt felekkel, kormányhivatallal és a szakszervezettel, hogy támogatást biztosítson valamennyi érintett munkatársnak. A vállalat haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a kormányhivatal foglalkoztatási osztályával és külső szakértő tanácsadót is bevon annak érdekében, hogy elősegítse a termelés leállásában érintett dolgozók mielőbbi munkaerőpiaci elhelyezkedését. Az Electrolux az illetékes minisztériummal és a helyi önkormányzattal vizsgálja a telephely további hasznosításának lehetőségeit.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a gyárbezárás nem érinti a budapesti irodából irányított magyarországi értékesítési és marketingtevékenységet.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

