Drasztikus beavatkozásra készül az EU, ha beüt a kerozinhiány

Az Európai Unió fontolóra vette, hogy kötelezővé teszi a tagállamok számára a kerozintartalékok felhalmozását, szükség esetén pedig akár a készletek uniós szintű újraelosztását is elrendelheti.

Az Európai Bizottság szerdán terjesztette elő azt a javaslatcsomagot, amellyel az iráni háború energetikai következményeit kívánja kezelni. Az intézkedések között szerepel a finomítói kapacitások uniós szintű nyomon követése a termelés maximalizálása érdekében. Dan Jorgensen uniós energiaügyi biztos a Reutersnek adott interjújában jelezte, hogy a közösség a korábbinál jóval aktívabb beavatkozásra készül.

Szükség esetén újraelosztási eszközöket és más, ebben az ágazatban szokatlan lépéseket is bevezethetünk

- nyilatkozta a politikus. Hozzátette: bár normál esetben a piacra bízzák a döntéseket, válsághelyzetben az ellátásbiztonság fontosabb az áraknál.

Az EU jelenleg 90 napra elegendő kőolaj- és kőolajtermék-készlet fenntartását írja elő a tagállamoknak.

A kerozin azonban nem kötelező eleme ennek a stratégiai tartaléknak.

A Budapest Airport korábban azt nyilatkozta, hogy jelenleg 4-5 napnyi kerozint tudnak tárolni, de vizsgálják a bővítés lehetőségét.

Brüsszel egyelőre nem tapasztal kerozinhiányt, de a Hormuzi-szoros elhúzódó lezárása hosszabb távon komoly kihívásokat okozhat. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint júniusra ellátási hiány alakulhat ki, amennyiben Európa a közel-keleti szállítmányainak csak a felét tudja pótolni.

Jorgensen szerint az európai kerozintermelésben van még mozgástér a növekedésre. A Bizottság közölte, hogy a finomítói termelés maximalizálásán dolgozik. Ezzel párhuzamosan létrehoznak egy üzemanyag-megfigyelő rendszert a közlekedési célú üzemanyagkészletek és az ellátás pontosabb feltérképezésére.

A háború gazdasági hatásai már érezhetők a légi közlekedésben is. A TUI és az easyJet egyaránt profit warningot adott ki, több légitársaság pedig bizonytalannak nevezte a jövőbeli kilátásait.

A repülőterek és a légitársaságok üdvözölték a bizottsági tervet. Az Airports Council International Europe vezetője, Olivier Jankovec a jelenlegi bizonytalan helyzetre tekintettel megfelelő válaszlépésnek nevezte a javaslatot. Az Airlines for Europe iparági szövetség – amely többek között a Lufthansát, a Ryanairt és az Air France-KLM-et is képviseli – az intézkedések azonnali végrehajtását sürgette.

Forrás: Reuters

