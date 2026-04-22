Egymás után jönnek a bejelentések: brutális áremelési hullámot indít el a háború

A fogyasztási cikkektől kezdve a turizmuson át a bányászatig számos iparág szereplője jelezte, hogy az Irán elleni háború felhajtja a költségeket. A konfliktus megzavarja az ellátási láncokat és aláássa a fogyasztói bizalmat, ami jelentősen rontja a kilátásokat.

A vállalati gyorsjelentési szezon eddigi óvatos hangvétele jól tükrözi a cégekre nehezedő nyomást. A vállalatokat ugyanis már a február végén kitört fegyveres konfliktus előtt is sújtották az amerikai vámok, az emelkedő alapanyagárak és a gyenge kereslet. Bár egyes cégek fenntartották éves előrejelzéseiket, a cégvezetők rendre a szállítási és nyersanyagköltségek megugrására figyelmeztettek, különös tekintettel a Hormuzi-szoros lezárására. Emellett a kiszámíthatóság korlátozottságát is kiemelték.

A Reuters összesítése szerint a háború kezdete óta 21 vállalat vonta vissza vagy rontotta le pénzügyi előrejelzését. További 32 cég jelezte áremelési szándékát, 31 pedig a konfliktus közvetlen anyagi hatásaira hívta fel a figyelmet.

A Dulux festékeket is gyártó AkzoNobel vezérigazgatója, Greg Poux-Guillaume elmondta, hogy a Hormuzi-szoros forgalmának akadozása miatt a beszerzési költségeik várhatóan közel húsz százalékkal emelkednek. Ennek teljes hatása a következő két negyedévben lesz érezhető. A vállalat prémium termékei, amelyeket többek között teherhajókon és a Formula-1-ben is használnak, szerencsére nagyobb árazási erővel rendelkeznek, mint a tömegtermékeket gyártó vegyipari versenytársakéi.

A francia Danone esete jól példázza

az ellátási láncokban tapasztalható súlyos zavarokat.

Amellett, hogy a cég várakozásokat felülmúló első negyedéves árbevétel-növekedésről számolt be, jelentős a lassulás az előző negyedévhez képest, amit részben a beszállítói fennakadások okoztak. A Reckitt a magas olajárakra hivatkozva az első féléves profitmarzsok szűkülésére figyelmeztetett, aminek hatására részvényei 2024 októberi mélypontra estek. A felvonógyártó Otis pedig az új berendezések értékesítésének visszaeséséről számolt be, amelyet a szállítások háború miatti késései és a vámok idéztek elő.

Az utazási szektor az egyik legsúlyosabban érintett ágazat. A magasabb üzemanyagárak miatt a légitársaságok és az utazásszervezők kénytelenek jegyárakat emelni, üzemanyag-pótdíjat bevezetni vagy járatokat törölni. Mindeközben a geopolitikai feszültségek jelentősen visszafogják a keresletet. A német TUI csökkentette az egész éves üzemi eredményre vonatkozó előrejelzését, és felfüggesztette a bevételi célkitűzéseit. Az amerikai United Airlines szintén a kereslet mérséklődésére figyelmeztetett, a légitársaság mind a második negyedévre, mind az egész évre a Wall Street-i elemzői várakozásoknál alacsonyabb nyereséget vetített előre.

A nyersanyagipari cégeket sem kíméli a kialakult helyzet. A South32 bányavállalat a magasabb fuvardíjakra és nyersanyagárakra hivatkozva közölte, hogy kénytelen volt intézkedéseket bevezetni az ellátási lánc zavarainak enyhítésére. A GE Aerospace vezérigazgatója, Larry Culp elmondta, hogy a jelenlegi piaci bizonytalanságok nélkül megemelték volna a pénzügyi előrejelzésüket. A 3M pedig arra figyelmeztetett, hogy a magas olajárak termékáremelést is szükségessé tehetnek. A TE Connectivity vezetősége szintén jelezte, hogy amennyiben a háború elhúzódik, a magasabb szállítási költségeket és az olajbázisú alapanyagok, például a műgyanta drágulását kénytelenek lesznek áthárítani a vásárlókra.

Forrás: Reuters

